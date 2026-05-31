Hugo Souza projeta reencontro com Di María e relembra pênalti defendido

O Corinthians vai enfrentar o Rosario Central nas oitavas de final da Libertadores. Além da disputa por uma vaga na próxima fase, o confronto também marca um reencontro especial para o goleiro Hugo Souza, que volta a dividir cenário com o atacante Ángel Di María, um dos nomes mais marcantes do futebol argentino recente.

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O episódio mais lembrado entre os dois aconteceu em março de 2024, quando Hugo Souza defendia o Chaves, de Portugal, e enfrentou o Benfica. Na ocasião, Di María optou por uma cobrança de pênalti mais leve, buscando deslocar o goleiro, que esperou até o último instante para cair e fazer a defesa.

Di Maria x Hugo Souza penalti pic.twitter.com/hCOdQSh6iy — Dinizismo #RenovaComMemphis #TetraSuperBI Fifa2🏆 (@FeAlvinegra_) May 29, 2026

Na mesma partida, o goleiro atualmente no Corinthians ainda protagonizou outras duas defesas de pênalti, ambas em cobranças de Arthur Cabral, atacante com passagem pelo Palmeiras e atualmente no Botafogo. Em ambas as oportunidades, Hugo voltou a se destacar após o árbitro mandar repetir a cobrança, ampliando o protagonismo naquela noite.



— Vai ser um baita confronto. Uma atmosfera sensacional dos dois lados. A gente tem condições de fazer o melhor para buscar a classificação. Agora vamos descansar, mas pensar lá na frente também para se cuidar e dar o melhor possível e realizar o sonho de chegar nesse título da Libertadores. Vai ser legal. E se tiver esse reencontro, tomara que eu saia bem de novo — disse Hugo Souza após o confronto diante do Grêmio.

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Di María comemorando gol na Libertadores (Foto: Federico Parra/AFP)

Histórico contra o Rosario Central

O Corinthians enfrentou o Rosario Central em apenas dois momentos da história. Os times rivalizaram nos jogos de ida e volta pelas oitavas de final da Libertadores de 2000. E o cenário foi parecido, com o Timão classificando-se primeiro em sua chave e o rival argentino em segundo.

O duelo pelas oitavas foi decidido nas penalidades após dois placares iguais na ida e volta, 3 a 2 para cada um dos times. Na ida, o Rosario venceu no estádio Gigante de Arroyito e o Corinthians saiu vivo para o jogo de volta após bela atuação de Luizão, que marcou duas vezes.

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Na volta, no Pacaembu, quase 38 mil torcedores viram um jogo tenso e, após Luizão marcar de novo e abrir o placar, o Rosario Central virou a partida para 2 a 1. Até que Edílson, o Capetinha, empatou o duelo aos 12 da segunda etapa e, poucos minutos depois, o centroavante e artilheiro do time, Luizão, marcou o terceiro.

Nas penalidades, Edu chegou a perder a terceira cobrança, mas o goleiro Dida fez a diferença e pegou uma batida do rival, além de mais um chute para a fora do time argentino. O placar final das cobranças foi de 4 a 3 para o Timão, que garantiu vaga nas oitavas.

Datas-base das oitavas de final da Libertadores 2026

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

11 a 20 de agosto Quartas de final: 8 a 17 de setembro

8 a 17 de setembro Semifinais: 13 e 22 de outubro

13 e 22 de outubro Final: 28 de novembro (Estádio Centenário, em Montevidéu)

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