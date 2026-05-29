O sorteio da fase de mata-mata da Libertadores foi realizado nesta sexta-feira (29) no Paraguai e definiu os chaveamentos até a final da competição. Com seis brasileiros ainda na disputa e apenas um confronto entre eles, a redação do Lance! cravou quais tiveram a melhor e a pior situação após o sorteio.

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Com 75% dos votos, o Palmeiras foi eleito o time brasileiro que se deu melhor após o sorteio. O time de Abel Ferreira vai enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai. O segundo mais votado foi o Fluminense, que enfrentará o Independiente Rivadavia da Argentina.

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Segundo os jornalistas, a equipe que teve a pior sorte foi o Cruzeiro, com 70% dos votos. O time de Artur Jorge vai enfrentar o Flamengo decidindo a vaga no Maracanã.

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Palmeiras foi eleito o time que se deu melhor após o sorteio da Libertadores (Foto: Alex Silva/Agência Pixel Press/Folhapress)

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026 após o sorteio

Lado A

1 . Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI 2 . Corinthians x Rosario Central-ARG 3 . Cruzeiro x Flamengo 4 . Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU

Lado B

1 . Mirassol x LDU-EQU 2 . Palmeiras x Cerro Porteño-PAR 3 . Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI 4 . Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG

Como foi o sorteio da Libertadores?

A Conmebol sorteou na manhã desta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Libertadores. o evento aconteceu em Luque, no Paraguai, na sede da entidade, e definiu os oito duelos do torneio continental, que serão disputados após a Copa do Mundo, em agosto.

As partidas foram definidas a partir dos cruzamentos dos potes um, com os primeiros colocados de cada grupo, e o pote dois, com os segundos de cada chave. Pela regra estabelecida pela Conmebol, não há sorteio de mando de campo, já que os líderes têm a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.

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O único confronto brasileiro desta fase será entre o Cruzeiro, que veio do pote dois, e o Flamengo, que saiu do pote um. O duelo marca o reencontro do técnico Leonardo Jardim com seu ex-clube. O Corinthians, outro time do Brasil líder nos grupos, enfrentará o Rosario Central, da Argentina. Esses dois jogos acontecem do mesmo lado da chave, o que possibilita uma semifinal entre equipes brasileiras.

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Do outro lado do chaveamento, os três times brasileiros terão reencontros com seus rivais de fase de grupos. O Palmeiras, vice-campeão em 2025, irá duelar mais uma vez com o Cerro Porteño, do Paraguai, enquanto o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina. O Mirassol também está neste mesmo lado e mede forças com a LDU.

Para completar os jogos deste lado da chave, o Platense, da Argentina, enfrenta o Coquimbo Unido, do Chile. Já os duelos entre Estudiantes, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile, e Deórtes Tolima, da Colômbia, e Del Valle, do Equador, estão no outro chaveamento, com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians.

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