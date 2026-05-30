Bastidores: vestiário do Fluminense recebeu visita de Hulk e Isaque na Libertadores

O Fluminense teve duas presenças especiais nos bastidores da classificação ao mata-mata da Libertadores contra o Deportivo La Guaira. Hulk e Isaque estiveram no vestiário tricolor no dia do jogo heróico. O jovem de Xerém atualmente defende o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, enquanto Hulk aguarda a janela de transferências do meio do ano para ser regularizado e estrear como reforço do Flu.

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Depois do aquecimento pré-jogo, Hulk esteve na passagem do campo para o vestiário e cumprimentou os jogadores tricolores. O atacante seguiu com o grupo no momento da preleção. Hulk poderá defender o Fluminense nas oitavas de final da competição contra o Independiente Rivadavia.

Hulk cumprimenta jogadores do Fluminense antes da decisão na Libertadores (Foto: Reprodução/ FluTV)

A outra visita apareceu após o apito final. Isaque, jogador protagonista de Xerém, atualmente no Shakhtar Donetsk foi celebrar a classificação tricolor junto com os ex-companheiros. O meia-atacante de 19 anos foi vendido em agosto de 2025 por cerca de 10 milhões de euros.

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Isaque, ex-Fluminense, com os jogadores após partida na Libertadores (Foto: Reprodução/ FluTV)

O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

O Fluminense venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), e conquistou a classificação para a próxima fase da Libertadores. No outro confronto do grupo, o Independiente Rivadavia venceu o Bolívar por 3 a 1. Os gols tricolores no Maracanã foram marcados por Savarino, Hércules e Canobbio. Lodono fez o gol dos venezuelanos.

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