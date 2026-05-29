Imprensa europeia repercute caminho do Flamengo na Libertadores: 'Todos contra'

O favoritismo do Flamengo na Libertadores atravessou o Atlântico. Após o sorteio realizado nesta sexta-feira (29), o tradicional AS, da Espanha, estampou em sua capa a manchete "Todos contra o Flamengo", destacando a superioridade da equipe brasileira, que ostenta a melhor campanha da fase de grupos e o status de atual campeão continental.

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Jornal AS (Espanha) repercute sorteio da Libertadores como "Todos contra o Flamengo" (Foto: Reprodução)

O jornal espanhol ressalta que o Rubro-Negro, por decidir todos os seus confrontos no Maracanã até a semifinal, torna-se o adversário mais temido do torneio. O destaque internacional coincide com a definição do chaveamento, que colocou um clássico nacional logo de cara nas oitavas de final.

Emersin Royal, Pedro e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo contra o Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O sorteio definiu que o primeiro obstáculo do Flamengo rumo ao tetra será o Cruzeiro. Caso supere o clube mineiro nas oitavas, o Rubro-Negro já sabe quais são os potenciais adversários nas próximas fases.

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Nas quartas de final, se passar pelo time de Minas, o Flamengo enfrentará o vencedor do confronto entre Tolima (COL) e Independiente Del Valle (EQU). A vantagem de decidir em casa segue mantida para o Mais Querido nestas etapas devido à liderança geral.

Projetando uma possível semifinal, o caminho pode reservar mais um duelo brasileiro de parar o país. Se o Corinthians avançar contra o Rosário Central nas oitavas e, posteriormente, superar o vencedor de Estudiantes x Universidad Católica nas quartas, teremos o "Clássico do Povo" valendo vaga na grande final em Montevidéu.

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