Para saber quem é o maior artilheiro da seleção francesa na história das Copas do Mundo, a resposta aponta diretamente para um nome que transcendeu gerações: Just Fontaine. O atacante francês marcou impressionantes 13 gols na edição de 1958, disputada na Suécia, em uma campanha que não só colocou o país no pódio com o terceiro lugar, mas também estabeleceu um recorde mundial que permanece intacto há mais de 65 anos. Essa façanha não é apenas um marco estatístico; ela representa o auge de uma geração talentosa que, sob o comando do técnico Albert Batteux, combinou juventude, técnica e um poder de fogo ofensivo avassalador.

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Fontaine chegou ao torneio como uma aposta promissora. Nascido em Casablanca, no então protetorado francês do Marrocos, ele se formou no futebol norte-africano e chamou atenção no Reims, onde formava dupla letal com o centroavante Raymond Kopa. A lesão de René Bliard, parceiro de ataque titular, abriu as portas para Fontaine assumir o posto de referência máxima da equipe. O que se seguiu foi uma performance de proporções lendárias: em seis jogos disputados, o camisa 9 balançou as redes em todas as partidas, incluindo hat-tricks e gols decisivos em confrontos diretos contra potências da época. Sua eficiência — mais de dois gols por jogo — transformou a França em uma máquina ofensiva capaz de competir de igual para igual com Brasil, Alemanha Ocidental e Iugoslávia, as seleções que disputaram as semifinais.

O impacto dessa campanha vai além dos números. Fontaine não só liderou a artilharia francesa em Mundiais, mas também estabeleceu o recorde absoluto de mais gols em uma única Copa do Mundo, superando marcas de lendas como Gerd Müller e Cristiano Ronaldo em edições subsequentes. Sua capacidade de antecipação na área, jogo aéreo preciso e faro de gol em momentos de pressão o colocaram como referência para atacantes franceses de todas as gerações. Apesar de uma carreira interrompida precocemente por uma dupla fratura na perna em 1961, aos 28 anos, Fontaine deixou um legado que moldou a identidade ofensiva da seleção francesa por décadas.

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Hoje, Kylian Mbappé, com 12 gols em apenas duas edições (2018 e 2022), é o principal nome a se aproximar desse recorde. Com quatro gols em finais de Copa — incluindo um hat-trick na decisão de 2022 —, o jovem atacante do PSG representa a nova dinastia francesa, mas ainda precisa de um gol para empatar e dois para superar Fontaine. Essa aproximação reacende o debate sobre eficiência versus longevidade: Mbappé tem média superior, mas o contexto de torneios mais longos e defesas mais organizadas no futebol moderno torna o feito de 1958 ainda mais admirável.

Por isso, os 13 gols de Just Fontaine não são apenas uma estatística. Eles simbolizam uma era em que o futebol francês descobriu seu potencial ofensivo e estabeleceram um padrão de excelência que continua inspirando gerações. Enquanto Mbappé não quebra o recorde, Fontaine segue como o eterno rei da artilharia francesa em Copas do Mundo.

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Quem é o maior artilheiro da seleção francesa na história das Copas do Mundo?

O fenômeno ofensivo de Just Fontaine em 1958

Just Fontaine chegou à Copa de 1958 como uma opção secundária no ataque francês, mas uma lesão de René Bliard mudou tudo. A partir daí, ele assumiu o papel de artilheiro implacável, marcando em todos os seis jogos da campanha.

Na estreia contra o Paraguai, Fontaine fez hat-trick na goleada por 7 a 3, mostrando desde o início sua capacidade de definir jogos. Contra a Iugoslávia, marcou mais um, e na partida contra a Escócia, repetiu a dose na vitória por 4 a 0.

Na semifinal contra o Brasil de Pelé e Garrincha — um time que incluía jovens promessas como Didi e Vavá —, Fontaine fez um gol na derrota por 5 a 2, provando que podia competir com o melhor do mundo. Na disputa pelo terceiro lugar contra a Alemanha Ocidental, ele coroou a campanha com quatro gols na vitória por 6 a 3, fechando em 13 e garantindo a medalha de bronze para a França.

Essa sequência transformou Fontaine em lenda. Sua média de mais de dois gols por jogo em um torneio de alta pressão permanece como o recorde mundial de gols em uma única Copa, superando marcas de Ronaldo (8 em 2002) e outros gigantes.

O ranking histórico dos goleadores da França nos Mundiais

A artilharia francesa em Copas do Mundo reúne ídolos de diferentes épocas, de atacantes clássicos a astros modernos.

Just Fontaine — 13 gols

Recordista mundial em uma edição, marcou todos em 1958 e levou a França ao terceiro lugar.

Kylian Mbappé — 12 gols

Em 2018 e 2022, fez 12 gols, incluindo hat-trick na final de 2022, e é o maior ameaça ao recorde.

Thierry Henry — 6 gols

Participou de 1998 (título), 2002, 2006 e 2010, com gols decisivos na campanha vencedora em casa.

Zinedine Zidane — 5 gols

Maestro, marcou três em finais (dois em 1998 e um em 2006), definindo jogos com técnica única.

Michel Platini — 5 gols

Líder dos anos 1980, marcou em 1978, 1982 e 1986, em uma geração que chegou ao terceiro lugar.

A contagem regressiva para Mbappé

Mbappé, com 12 gols, está a um de empatar Fontaine na Copa de 2026. Como maior artilheiro africano em Eliminatórias e com média superior em Copas, ele tem tudo para quebrar o recorde.

Olivier Giroud é o maior geral da França (57 gols), mas em Copas tem apenas 3. Henry e Zidane completam o pódio histórico.

O recorde de Fontaine resiste apesar de defesas mais organizadas hoje. Sua eficiência em 1958 — hat-tricks e gols em semifinais — continua como padrão de excelência.