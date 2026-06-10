Copa do Mundo de 1966: Todos os resultados Relembre os placares, locais e o polêmico título da Inglaterra em 1966.

O Brasil, atual campeão, foi eliminado na fase de grupos, enquanto Portugal, liderado por Eusébio, teve uma participação brilhante.

A competição foi marcada pelo roubo da Taça Jules Rimet e grandes episódios de violência em campo.

A Copa do Mundo de 1966 ocorreu na Inglaterra, celebrando o centenário das regras do futebol.

A oitava edição da história dos Mundiais cruzou o Canal da Mancha em julho de 1966 para retornar oficialmente ao país que inventou o futebol moderno. A Inglaterra foi a grande escolhida pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 1966, celebrando o centenário da estruturação das primeiras regras do esporte. O comitê organizador britânico montou uma infraestrutura imponente em oito estádios emblemáticos, tendo o mítico e sagrado gramado de Wembley, em Londres, como a grande catedral e o coração pulsante de toda a competição.

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Os bastidores da Copa do Mundo foram marcados por episódios insólitos de drama, segurança e política internacional muito antes de a bola rolar. Meses antes da abertura oficial, a cobiçada Taça Jules Rimet foi misteriosamente roubada de uma exposição em Londres, sendo resgatada dias depois por um cãozinho chamado Pickles em um jardim suburbano. No campo diplomático, as nações do continente africano promoveram um boicote em massa em protesto contra a falta de uma vaga direta para a sua região, reduzindo o equilíbrio global e mantendo 16 seleções na disputa.

Dentro das quatro linhas, a Copa do Mundo consolidou uma nítida e profunda transformação tática, priorizando a força física, a forte marcação e os sistemas defensivos rígidos. O técnico inglês Alf Ramsey revolucionou os conceitos da época ao abolir os pontas tradicionais, criando um esquema compacto que ficou conhecido mundialmente como os "Milagres sem Pontas". Infelizmente, o torneio também ficou marcado pela complacência da arbitragem europeia com o jogo violento, o que gerou intensas polêmicas e reclamações das delegações sul-americanas.

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Para a Seleção Brasileira, a jornada em solo britânico transformou-se no maior vexame de sua história em Copas até aquele momento. Vindo de dois títulos consecutivos, o Brasil apresentou uma preparação totalmente caótica, com excesso de jogadores convocados e falta de critérios técnicos na definição do time. Alvo de uma caçada humana implacável e violenta por parte dos defensores adversários, o Rei Pelé acabou caçado em campo e lesionado, resultando em uma eliminação precoce ainda na fase de grupos.

Por outro lado, o público europeu testemunhou o desabrochar monumental da seleção de Portugal, que estreava em Mundiais sob o comando do genial Eusébio, o "Pantera Negra". Os portugueses encantaram o mundo com exibições empolgantes de velocidade e técnica individual, enquanto a surpreendente Coreia do Norte protagonizava a maior zebra da época. Toda essa eletricidade técnica e física pavimentou o caminho para uma das finais mais dramáticas, contestadas e inesquecíveis da história do esporte.

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Resultados da Copa do Mundo de 1966

Grupo 1

O grupo de abertura do torneio trouxe partidas extremamente truncadas, econômicas em gols e com forte prevalência dos sistemas defensivos. A anfitriã Inglaterra contou com o apoio massivo de sua torcida em Wembley para ditar o ritmo das ações e avançar na liderança sem sofrer um único gol. O Uruguai usou sua tradicional garra para segurar os rivais e carimbar a segunda vaga da chave.

11 de julho – Inglaterra 0 x 0 Uruguai – Estádio de Wembley (Londres)

13 de julho – França 1 x 1 México – Estádio de Wembley (Londres)

15 de julho – Uruguai 2 x 1 França – Estádio White City (Londres)

16 de julho – Inglaterra 2 x 0 México – Estádio de Wembley (Londres)

19 de julho – México 0 x 0 Uruguai – Estádio de Wembley (Londres)

20 de julho – Inglaterra 2 x 0 França – Estádio de Wembley (Londres)

Grupo 2

Esta chave se caracterizou pelo amplo e incontestável domínio técnico e físico da Alemanha Ocidental e da Argentina sobre os oponentes europeus. Os alemães apresentaram ao mundo o jovem e dinâmico meio-campista Franz Beckenbauer, que desfilou enorme elegância tática. Alemães e argentinos empataram no confronto direto e avançaram de fase com imensa facilidade e folga na pontuação.

12 de julho – Alemanha Ocidental 5 x 0 Suíça – Estádio Hillsborough (Sheffield)

13 de julho – Argentina 2 x 1 Espanha – Estádio Villa Park (Birmingham)

15 de julho – Espanha 2 x 1 Suíça – Estádio Villa Park (Birmingham)

16 de julho – Alemanha Ocidental 0 x 0 Argentina – Estádio Villa Park (Birmingham)

19 de julho – Argentina 2 x 0 Suíça – Estádio Hillsborough (Sheffield)

20 de julho – Alemanha Ocidental 2 x 1 Espanha – Estádio Villa Park (Birmingham)

Grupo 3

O Grupo 3 transformou-se no maior palco de surpresas e dramas da primeira fase da competição. Com um futebol envolvente, vertical e veloz, o estreante Portugal liderou a chave com autoridade sob a batuta de Eusébio. Enquanto isso, a Seleção Brasileira sofria com a desorganização interna e com a violência dos rivais, sendo batida por húngaros e portugueses e dando um adeus precoce ao torneio.

12 de julho – Brasil 2 x 0 Bulgária – Estádio Goodison Park (Liverpool) 13 de julho – Portugal 3 x 1 Hungria – Estádio Old Trafford (Manchester) 15 de julho – Hungria 3 x 1 Brasil – Estádio Goodison Park (Liverpool) 16 de julho – Portugal 3 x 0 Bulgária – Estádio Old Trafford (Manchester) 19 de julho – Portugal 3 x 1 Brasil – Estádio Goodison Park (Liverpool) 20 de julho – Hungria 3 x 1 Bulgária – Estádio Old Trafford (Manchester)

Grupo 4

A chave sediada no norte do país entrou para a história ao registrar uma das maiores e mais emblemáticas zebras da Copa do Mundo de todos os tempos. A poderosa e badalada seleção da Itália foi completamente surpreendida pela rápida e disciplinada equipe da Coreia do Norte, que venceu o duelo direto por 1 a 0 e eliminou os italianos. A União Soviética liderou o grupo com 100% de aproveitamento tático.

12 de julho – União Soviética 3 x 0 Coreia do Norte – Estádio Ayresome Park (Middlesbrough)

13 de julho – Itália 2 x 0 Chile – Estádio Roker Park (Sunderland)

15 de julho – Chile 1 x 1 Coreia do Norte – Estádio Ayresome Park (Middlesbrough)

16 de julho – União Soviética 1 x 0 Itália – Estádio Roker Park (Sunderland)

19 de julho – Coreia do Norte 1 x 0 Itália – Estádio Ayresome Park (Middlesbrough)

20 de julho – União Soviética 2 x 1 Chile – Estádio Roker Park (Sunderland)

Quartas de final da Copa do Mundo de 1966

A fase eliminatória de mata-mata elevou a temperatura da Copa com confrontos dramáticos que entraram para o folclore do esporte. Portugal protagonizou uma virada épica após sair perdendo por 3 a 0 para a Coreia do Norte, com quatro gols de Eusébio. Paralelamente, a Inglaterra despachou a Argentina em um jogo tenso marcado pela polêmica expulsão do capitão Antonio Rattín.

23 de julho – Inglaterra 1 x 0 Argentina – Estádio de Wembley (Londres) 23 de julho – Alemanha Ocidental 4 x 0 Uruguai – Estádio Hillsborough (Sheffield) 23 de julho – União Soviética 2 x 1 Hungria – Estádio Roker Park (Sunderland) 23 de julho – Portugal 5 x 3 Coreia do Norte – Estádio Goodison Park (Liverpool)

Semifinais

As semifinais colocaram frente a frente potências tradicionais que exibiam excelentes preparos físicos e táticos. A Alemanha Ocidental usou sua tradicional frieza competitiva para superar a forte barreira defensiva da União Soviética, enquanto os donos da casa contaram com dois gols inspirados de Bobby Charlton para frear o embalo do brilhante time de Portugal em Wembley.

25 de julho – Alemanha Ocidental 2 x 1 União Soviética – Estádio Goodison Park (Liverpool) 26 de julho – Inglaterra 2 x 1 Portugal – Estádio de Wembley (Londres)

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação serviu para premiar a belíssima, histórica e surpreendente campanha da seleção portuguesa em sua primeira aparição internacional. Em um duelo equilibrado e bastante movimentado na capital inglesa, Eusébio balançou as redes novamente e garantiu o triunfo sobre os soviéticos, assegurando de forma justa a medalha de bronze.

28 de julho – Portugal 2 x 1 União Soviética – Estádio de Wembley (Londres)

Final da Copa do Mundo de 1966

A grande finalíssima da Copa do Mundo de 1966 reuniu Inglaterra e Alemanha Ocidental no Estádio de Wembley perante mais de 96 mil espectadores em uma atmosfera eletrizante. O confronto correspondeu a toda a expectativa, entregando um futebol dinâmico e disputado palmo a palmo. Haller abriu o placar para os alemães, mas Hurst empatou logo em seguida. Na etapa complementar, Peters virou para os ingleses, mas Weber buscou um empate heroico para a Alemanha aos 44 minutos, arrastando o duelo para a prorrogação.

Foi no tempo extra que aconteceu o lance mais polêmico e debatido da história do futebol mundial. Aos 11 minutos do primeiro período suplementar, Geoff Hurst soltou uma bomba que carimbou o travessão e quicou em cima da linha de gol. Após intensa consulta com o bandeirinha azeri Tofiq Bahramov, o árbitro validou o tento de forma controversa. Abatidos emocionalmente, os alemães cederam espaços e Hurst marcou mais um no fim, decretando o placar de 4 a 2 e coroando a Inglaterra campeã pela primeira vez.

30 de julho – Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental (Prorrogação) – Estádio de Wembley (Londres)

Classificação final da Copa do Mundo de 1966

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1966, estruturada de forma retroativa pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados e saldo de gols de cada nação: