Copa do Mundo de 1974: Todos os resultados Relembre os placares, o Carrossel Holandês e o título alemão em 1974.

O torneio foi marcado pela primeira vez por jogos separados em dois grupos após a fase de grupos inicial.

A competição destacou a Holanda e seu 'Futebol Total', mas a Alemanha Ocidental acabou se consagrando campeã.

A Copa do Mundo de 1974 ocorreu na Alemanha Ocidental, introduzindo o novo Troféu da Copa do Mundo FIFA.

A décima edição da história dos Mundiais retornou ao coração da Europa em junho de 1974 para iniciar uma era de profunda modernização visual e estrutural no futebol. A Alemanha Ocidental foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1974, apresentando ao planeta uma nova e deslumbrante identidade para o torneio. Como o Brasil havia conquistado a Taça Jules Rimet em definitivo no México, a FIFA introduziu em solo alemão o atual e cobiçado Troféu da Copa do Mundo FIFA, esculpido em ouro maciço.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os bastidores técnicos da competição foram marcados por uma revolucionária e impactante transformação tática que mudaria para sempre a forma de se jogar futebol. A seleção da Holanda encantou os espectadores ao apresentar o conceito do "Futebol Total", sob o comando do técnico Rinus Michels e a genialidade do craque Johan Cruyff. Apelidado de Carrossel Holandês ou Laranja Mecânica, o esquema baseava-se em uma intensa e dinâmica troca de posições entre todos os atletas em campo, sufocando completamente os adversários.

No campo político e social, o torneio foi disputado sob a pesada e tensa atmosfera da Guerra Fria, exigindo um esquema de segurança sem precedentes por parte das autoridades alemãs. O sorteio dos grupos promoveu um histórico e emblemático confronto direto entre as duas Alemanhas (Ocidental e Oriental), divididas desde o término da Segunda Guerra Mundial. Essa forte carga geopolítica adicionou contornos dramáticos e de enorme expectativa pública para as partidas realizadas na primeira fase da competição.

continua após a publicidade

Para a Seleção Brasileira, a jornada em território germânico representou um doloroso e complicado período de transição estética e técnica. Defendendo o título mundial sem a presença do Rei Pelé, que havia se despedido da Amarelinha, o técnico Zagallo montou uma equipe pragmática, focada no preparo físico e na forte marcação defensiva. Distante do brilhantismo mágico exibido em 1970, o Brasil travou partidas duras e violentas contra os rivais europeus para tentar buscar o tetracampeonato.

Apesar do favoritismo inquestionável e do futebol revolucionário desfilado pelos holandeses, a dona da casa Alemanha Ocidental demonstrou brio, frieza e enorme consistência competitiva. Liderada em campo pelo elegante zagueiro Franz Beckenbauer e impulsionada pela incrível presença de área do artilheiro Gerd Müller, a Azzurra alemã soube absorver as críticas da primeira fase para crescer no momento decisivo. A resiliência germânica pavimentou a caminhada até uma final inesquecível e histórica.

continua após a publicidade

Resultados da Copa do Mundo de 1974

Primeira fase - Grupo 1

O grupo de abertura ficou eternizado na história pelo tenso e histórico confronto geopolítico entre as duas nações alemãs na rodada final. A Alemanha Oriental surpreendeu o mundo ao vencer a Alemanha Ocidental com um gol icônico de Jürgen Sparwasser, avançando na liderança isolada da chave. Os donos da casa se classificaram em segundo lugar sob intensos protestos da torcida local.

14 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 0 Austrália – Volksparkstadion (Hamburgo) 14 de junho – Alemanha Oriental 2 x 0 Chile – Olympiastadion (Berlim Ocidental) 18 de junho – Alemanha Ocidental 3 x 0 Austrália – Volksparkstadion (Hamburgo) 18 de junho – Alemanha Oriental 1 x 1 Chile – Olympiastadion (Berlim Ocidental) 22 de junho – Austrália 0 x 0 Chile – Olympiastadion (Berlim Ocidental) 22 de junho – Alemanha Oriental 1 x 0 Alemanha Ocidental – Volksparkstadion (Hamburgo)

Primeira fase - Grupo 2

Esta chave trouxe enormes dificuldades e sufoco para a Seleção Brasileira, que estreou com dois empates sem gols extremamente contestados pela imprensa. A Iugoslávia liderou as ações e aplicou uma goleada histórica de 9 a 3 sobre o Zaire. O Brasil só garantiu a sua suada vaga na última rodada pelo saldo de gols, deixando a valente e invicta Escócia fora do torneio de forma cruel.

13 de junho – Brasil 0 x 0 Iugoslávia – Waldstadion (Frankfurt)

14 de junho – Escócia 2 x 0 Zaire – Westfalenstadion (Dortmund)

18 de junho – Brasil 0 x 0 Escócia – Waldstadion (Frankfurt)

18 de junho – Iugoslávia 9 x 0 Zaire – Parkstadion (Gelsenkirchen)

22 de junho – Escócia 1 x 1 Iugoslávia – Waldstadion (Frankfurt)

22 de junho – Brasil 3 x 0 Zaire – Parkstadion (Gelsenkirchen)

Primeira fase - Grupo 3

O Grupo 3 serviu como o cartão de visitas perfeito para o avassalador Carrossel Holandês apresentar suas credenciais ao planeta. A Holanda dominou amplamente seus adversários com um futebol dinâmico e envolvente, avançando invicta na liderança. A Suécia exibiu uma defesa sólida para assegurar a segunda vaga, enquanto o Uruguai despediu-se de forma melancólica da competição.

15 de junho – Holanda 2 x 0 Uruguai – Niedersachsenstadion (Hanôver) 15 de junho – Suécia 0 x 0 Bulgária – Rheinstadion (Düsseldorf) 19 de junho – Holanda 0 x 0 Suécia – Westfalenstadion (Dortmund) 19 de junho – Bulgária 1 x 1 Uruguai – Niedersachsenstadion (Hanôver) 23 de junho – Holanda 4 x 1 Bulgária – Westfalenstadion (Dortmund) 23 de junho – Suécia 3 x 0 Uruguai – Rheinstadion (Düsseldorf)

Primeira fase - Grupo 4

A chave sediada em Stuttgart e Munique testemunhou o excelente momento técnico vivido pela forte e ofensiva seleção da Polônia. Liderados em campo pelo veloz artilheiro Grzegorz Lato, os poloneses venceram todos os seus três compromissos com extrema autoridade. A Argentina garantiu a segunda vaga após uma disputa apertada nos critérios de saldo contra a Itália, eliminada precocemente.

15 de junho – Itália 3 x 1 Haiti – Olympiastadion (Munique) 15 de junho – Polônia 3 x 2 Argentina – Neckarstadion (Stuttgart) 19 de junho – Argentina 1 x 1 Itália – Neckarstadion (Stuttgart) 19 de junho – Polônia 7 x 0 Haiti – Olympiastadion (Munique) 23 de junho – Argentina 4 x 1 Haiti – Olympiastadion (Munique) 23 de junho – Polônia 2 x 1 Itália – Neckarstadion (Stuttgart)

Segunda fase da Copa do Mundo - Grupo A

O inovador regulamento da FIFA dividiu os oito classificados em dois novos grupos de quatro equipes, onde os líderes avançariam diretamente para a grande final. A Holanda deu um show absoluto de futebol vertical, atropelando a Argentina e batendo o Brasil por 2 a 0 em um confronto tenso e muito violento em Dortmund, carimbando a vaga na decisão.

26 de junho – Holanda 4 x 0 Argentina – Parkstadion (Gelsenkirchen) 26 de junho – Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental – Niedersachsenstadion (Hanôver) 30 de junho – Holanda 2 x 0 Alemanha Oriental – Parkstadion (Gelsenkirchen) 30 de junho – Brasil 2 x 1 Argentina – Niedersachsenstadion (Hanôver) 3 de julho – Holanda 2 x 0 Brasil – Westfalenstadion (Dortmund) 3 de julho – Alemanha Oriental 1 x 1 Argentina – Parkstadion (Gelsenkirchen)

Segunda fase da Copa do Mundo - Grupo B

A chave dos donos da casa transformou-se em uma disputa eletrizante e palmo a palmo entre a Alemanha Ocidental e a brilhante Polônia. O confronto decisivo entre as duas equipes em Frankfurt ficou conhecido como a "Batalha na Piscina", pois uma tempestade alagou o gramado. Gerd Müller anotou o gol solitário da vitória por 1 a 0 que colocou os alemães na finalíssima.

26 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 0 Iugoslávia – Rheinstadion (Düsseldorf) 26 de junho – Polônia 1 x 0 Suécia – Neckarstadion (Stuttgart) 30 de junho – Alemanha Ocidental 4 x 2 Suécia – Rheinstadion (Düsseldorf) 30 de junho – Polônia 2 x 1 Iugoslávia – Waldstadion (Frankfurt) 3 de julho – Alemanha Ocidental 1 x 0 Polônia – Waldstadion (Frankfurt) 3 de julho – Suécia 2 x 1 Iugoslávia – Rheinstadion (Düsseldorf)

Disputa do terceiro lugar

A partida de consolação serviu para consagrar de vez a histórica e espetacular campanha da geração de ouro do futebol polonês. Enfrentando um Brasil bastante desgastado e abatido emocionalmente pela eliminação, a Polônia impôs sua velocidade e garantiu a medalha de bronze com um gol do artilheiro Grzegorz Lato na etapa complementar.

6 de julho – Polônia 1 x 0 Brasil – Olympiastadion (Munique)

Final da Copa do Mundo de 1974

A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 1974 reuniu Alemanha Ocidental e Holanda no Olympiastadion de Munique perante mais de 75 mil espectadores eletrizados. O confronto começou de forma chocante: os holandeses trocaram passes por um minuto sem que os alemães tocassem na bola, até que Cruyff arrancou, foi derrubado na área e Johan Neeskens converteu o pênalti mais rápido da história das finais. A aparente facilidade fez com que o Carrossel Holandês diminuísse o ritmo, permitindo a reação dos donos da casa, que empataram também de pênalti com Paul Breitner aos 25 minutos.

Ainda no primeiro tempo, a tradicional imposição física e tática dos alemães mudou os rumos do confronto. Aos 43 minutos, o lendário Gerd Müller girou com precisão cirúrgica dentro da área e chutou rasteiro para virar o marcador, anotando seu último gol com a camisa da seleção. Na etapa complementar, a Holanda se lançou desesperadamente ao ataque, mas esbarrou em uma atuação defensiva monumental comandada por Franz Beckenbauer e nas defesas espetaculares do goleiro Sepp Maier. O placar de 2 a 1 persistiu até o fim, consagrando a Alemanha Ocidental como bicampeã mundial.

7 de julho – Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda – Olympiastadion (Munique)

Classificação final da Copa do Mundo de 1974

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1974, estruturada de forma retroativa pela FIFA com base nas duas fases de grupos, pontos acumulados e saldo de gols das nações: