Copa do Mundo de 1974: Todos os resultados
Relembre os placares, o Carrossel Holandês e o título alemão em 1974.
A décima edição da história dos Mundiais retornou ao coração da Europa em junho de 1974 para iniciar uma era de profunda modernização visual e estrutural no futebol. A Alemanha Ocidental foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1974, apresentando ao planeta uma nova e deslumbrante identidade para o torneio. Como o Brasil havia conquistado a Taça Jules Rimet em definitivo no México, a FIFA introduziu em solo alemão o atual e cobiçado Troféu da Copa do Mundo FIFA, esculpido em ouro maciço.
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Os bastidores técnicos da competição foram marcados por uma revolucionária e impactante transformação tática que mudaria para sempre a forma de se jogar futebol. A seleção da Holanda encantou os espectadores ao apresentar o conceito do "Futebol Total", sob o comando do técnico Rinus Michels e a genialidade do craque Johan Cruyff. Apelidado de Carrossel Holandês ou Laranja Mecânica, o esquema baseava-se em uma intensa e dinâmica troca de posições entre todos os atletas em campo, sufocando completamente os adversários.
No campo político e social, o torneio foi disputado sob a pesada e tensa atmosfera da Guerra Fria, exigindo um esquema de segurança sem precedentes por parte das autoridades alemãs. O sorteio dos grupos promoveu um histórico e emblemático confronto direto entre as duas Alemanhas (Ocidental e Oriental), divididas desde o término da Segunda Guerra Mundial. Essa forte carga geopolítica adicionou contornos dramáticos e de enorme expectativa pública para as partidas realizadas na primeira fase da competição.
Para a Seleção Brasileira, a jornada em território germânico representou um doloroso e complicado período de transição estética e técnica. Defendendo o título mundial sem a presença do Rei Pelé, que havia se despedido da Amarelinha, o técnico Zagallo montou uma equipe pragmática, focada no preparo físico e na forte marcação defensiva. Distante do brilhantismo mágico exibido em 1970, o Brasil travou partidas duras e violentas contra os rivais europeus para tentar buscar o tetracampeonato.
Apesar do favoritismo inquestionável e do futebol revolucionário desfilado pelos holandeses, a dona da casa Alemanha Ocidental demonstrou brio, frieza e enorme consistência competitiva. Liderada em campo pelo elegante zagueiro Franz Beckenbauer e impulsionada pela incrível presença de área do artilheiro Gerd Müller, a Azzurra alemã soube absorver as críticas da primeira fase para crescer no momento decisivo. A resiliência germânica pavimentou a caminhada até uma final inesquecível e histórica.
Resultados da Copa do Mundo de 1974
Primeira fase - Grupo 1
O grupo de abertura ficou eternizado na história pelo tenso e histórico confronto geopolítico entre as duas nações alemãs na rodada final. A Alemanha Oriental surpreendeu o mundo ao vencer a Alemanha Ocidental com um gol icônico de Jürgen Sparwasser, avançando na liderança isolada da chave. Os donos da casa se classificaram em segundo lugar sob intensos protestos da torcida local.
- 14 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 0 Austrália – Volksparkstadion (Hamburgo)
- 14 de junho – Alemanha Oriental 2 x 0 Chile – Olympiastadion (Berlim Ocidental)
- 18 de junho – Alemanha Ocidental 3 x 0 Austrália – Volksparkstadion (Hamburgo)
- 18 de junho – Alemanha Oriental 1 x 1 Chile – Olympiastadion (Berlim Ocidental)
- 22 de junho – Austrália 0 x 0 Chile – Olympiastadion (Berlim Ocidental)
- 22 de junho – Alemanha Oriental 1 x 0 Alemanha Ocidental – Volksparkstadion (Hamburgo)
Primeira fase - Grupo 2
Esta chave trouxe enormes dificuldades e sufoco para a Seleção Brasileira, que estreou com dois empates sem gols extremamente contestados pela imprensa. A Iugoslávia liderou as ações e aplicou uma goleada histórica de 9 a 3 sobre o Zaire. O Brasil só garantiu a sua suada vaga na última rodada pelo saldo de gols, deixando a valente e invicta Escócia fora do torneio de forma cruel.
- 13 de junho – Brasil 0 x 0 Iugoslávia – Waldstadion (Frankfurt)
- 14 de junho – Escócia 2 x 0 Zaire – Westfalenstadion (Dortmund)
- 18 de junho – Brasil 0 x 0 Escócia – Waldstadion (Frankfurt)
- 18 de junho – Iugoslávia 9 x 0 Zaire – Parkstadion (Gelsenkirchen)
- 22 de junho – Escócia 1 x 1 Iugoslávia – Waldstadion (Frankfurt)
- 22 de junho – Brasil 3 x 0 Zaire – Parkstadion (Gelsenkirchen)
Primeira fase - Grupo 3
O Grupo 3 serviu como o cartão de visitas perfeito para o avassalador Carrossel Holandês apresentar suas credenciais ao planeta. A Holanda dominou amplamente seus adversários com um futebol dinâmico e envolvente, avançando invicta na liderança. A Suécia exibiu uma defesa sólida para assegurar a segunda vaga, enquanto o Uruguai despediu-se de forma melancólica da competição.
- 15 de junho – Holanda 2 x 0 Uruguai – Niedersachsenstadion (Hanôver)
- 15 de junho – Suécia 0 x 0 Bulgária – Rheinstadion (Düsseldorf)
- 19 de junho – Holanda 0 x 0 Suécia – Westfalenstadion (Dortmund)
- 19 de junho – Bulgária 1 x 1 Uruguai – Niedersachsenstadion (Hanôver)
- 23 de junho – Holanda 4 x 1 Bulgária – Westfalenstadion (Dortmund)
- 23 de junho – Suécia 3 x 0 Uruguai – Rheinstadion (Düsseldorf)
Primeira fase - Grupo 4
A chave sediada em Stuttgart e Munique testemunhou o excelente momento técnico vivido pela forte e ofensiva seleção da Polônia. Liderados em campo pelo veloz artilheiro Grzegorz Lato, os poloneses venceram todos os seus três compromissos com extrema autoridade. A Argentina garantiu a segunda vaga após uma disputa apertada nos critérios de saldo contra a Itália, eliminada precocemente.
- 15 de junho – Itália 3 x 1 Haiti – Olympiastadion (Munique)
- 15 de junho – Polônia 3 x 2 Argentina – Neckarstadion (Stuttgart)
- 19 de junho – Argentina 1 x 1 Itália – Neckarstadion (Stuttgart)
- 19 de junho – Polônia 7 x 0 Haiti – Olympiastadion (Munique)
- 23 de junho – Argentina 4 x 1 Haiti – Olympiastadion (Munique)
- 23 de junho – Polônia 2 x 1 Itália – Neckarstadion (Stuttgart)
Segunda fase da Copa do Mundo - Grupo A
O inovador regulamento da FIFA dividiu os oito classificados em dois novos grupos de quatro equipes, onde os líderes avançariam diretamente para a grande final. A Holanda deu um show absoluto de futebol vertical, atropelando a Argentina e batendo o Brasil por 2 a 0 em um confronto tenso e muito violento em Dortmund, carimbando a vaga na decisão.
- 26 de junho – Holanda 4 x 0 Argentina – Parkstadion (Gelsenkirchen)
- 26 de junho – Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental – Niedersachsenstadion (Hanôver)
- 30 de junho – Holanda 2 x 0 Alemanha Oriental – Parkstadion (Gelsenkirchen)
- 30 de junho – Brasil 2 x 1 Argentina – Niedersachsenstadion (Hanôver)
- 3 de julho – Holanda 2 x 0 Brasil – Westfalenstadion (Dortmund)
- 3 de julho – Alemanha Oriental 1 x 1 Argentina – Parkstadion (Gelsenkirchen)
Segunda fase da Copa do Mundo - Grupo B
A chave dos donos da casa transformou-se em uma disputa eletrizante e palmo a palmo entre a Alemanha Ocidental e a brilhante Polônia. O confronto decisivo entre as duas equipes em Frankfurt ficou conhecido como a "Batalha na Piscina", pois uma tempestade alagou o gramado. Gerd Müller anotou o gol solitário da vitória por 1 a 0 que colocou os alemães na finalíssima.
- 26 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 0 Iugoslávia – Rheinstadion (Düsseldorf)
- 26 de junho – Polônia 1 x 0 Suécia – Neckarstadion (Stuttgart)
- 30 de junho – Alemanha Ocidental 4 x 2 Suécia – Rheinstadion (Düsseldorf)
- 30 de junho – Polônia 2 x 1 Iugoslávia – Waldstadion (Frankfurt)
- 3 de julho – Alemanha Ocidental 1 x 0 Polônia – Waldstadion (Frankfurt)
- 3 de julho – Suécia 2 x 1 Iugoslávia – Rheinstadion (Düsseldorf)
Disputa do terceiro lugar
A partida de consolação serviu para consagrar de vez a histórica e espetacular campanha da geração de ouro do futebol polonês. Enfrentando um Brasil bastante desgastado e abatido emocionalmente pela eliminação, a Polônia impôs sua velocidade e garantiu a medalha de bronze com um gol do artilheiro Grzegorz Lato na etapa complementar.
- 6 de julho – Polônia 1 x 0 Brasil – Olympiastadion (Munique)
Final da Copa do Mundo de 1974
A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 1974 reuniu Alemanha Ocidental e Holanda no Olympiastadion de Munique perante mais de 75 mil espectadores eletrizados. O confronto começou de forma chocante: os holandeses trocaram passes por um minuto sem que os alemães tocassem na bola, até que Cruyff arrancou, foi derrubado na área e Johan Neeskens converteu o pênalti mais rápido da história das finais. A aparente facilidade fez com que o Carrossel Holandês diminuísse o ritmo, permitindo a reação dos donos da casa, que empataram também de pênalti com Paul Breitner aos 25 minutos.
Ainda no primeiro tempo, a tradicional imposição física e tática dos alemães mudou os rumos do confronto. Aos 43 minutos, o lendário Gerd Müller girou com precisão cirúrgica dentro da área e chutou rasteiro para virar o marcador, anotando seu último gol com a camisa da seleção. Na etapa complementar, a Holanda se lançou desesperadamente ao ataque, mas esbarrou em uma atuação defensiva monumental comandada por Franz Beckenbauer e nas defesas espetaculares do goleiro Sepp Maier. O placar de 2 a 1 persistiu até o fim, consagrando a Alemanha Ocidental como bicampeã mundial.
- 7 de julho – Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda – Olympiastadion (Munique)
Classificação final da Copa do Mundo de 1974
Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1974, estruturada de forma retroativa pela FIFA com base nas duas fases de grupos, pontos acumulados e saldo de gols das nações:
- Alemanha Ocidental (Campeã)
- Holanda (Vice-campeã)
- Polônia
- Brasil
- Suécia
- Alemanha Oriental
- Iugoslávia
- Argentina
- Escócia
- Itália
- Chile
- Bulgária
- Uruguai
- Austrália
- Haiti
- Zaire
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