Copa do Mundo de 1962: Todos os resultados Relembre os placares, locais e o bicampeonato do Brasil no Mundial do Chile.

O Brasil, sem Pelé, contou com Garrincha para conquistar o bicampeonato vencendo a Tchecoslováquia por 3 a 1 na final.

A Copa do Mundo de 1962 foi realizada no Chile, que se recuperava de um grande terremoto.

A sétima edição da história dos Mundiais cruzou novamente a Cordilheira dos Andes em maio de 1962 para ser realizada na costa do Pacífico. O Chile foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1962, enfrentando um desafio de reconstrução nacional heroico após ser castigado pelo maior terremoto da história da humanidade em 1960. Com o célebre lema "Porque nada temos, faremos tudo", o comitê organizador local superou a escassez de recursos e concentrou os jogos em quatro cidades estratégicas para erguer o torneio.

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Os bastidores técnicos e táticos da competição foram marcados por uma nítida transição estética em relação ao futebol arte visto na Suécia quatro anos antes. A Copa do Mundo em solo chileno caracterizou-se pela forte imposição física, sistemas defensivos rígidos e, infelizmente, por elevados níveis de violência dentro das quatro linhas. O regulamento manteve a estrutura clássica de 16 seleções divididas em quatro grupos na fase inicial, com os dois melhores de cada chave avançando diretamente para as quartas de final.

A seleção anfitriã soube aproveitar perfeitamente o fator casa e o apoio incondicional de sua torcida inflamada para realizar uma campanha histórica e surpreendente. O espírito de luta dos chilenos ficou personificado na icônica partida contra a Itália na fase de grupos, que degringolou para uma pancadaria generalizada generalizada e intervenção policial em campo, sendo eternizada mundialmente como a "Batalha de Santiago". A dedicação coletiva pavimentou o caminho da equipe local até as fases agudas do mata-mata.

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Para a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo trouxe contornos dramáticos e de enorme provação logo no início da jornada. Na segunda partida da fase de grupos, o Rei Pelé sofreu uma grave lesão muscular que o tirou definitivamente do restante do torneio, deixando o país em estado de choque. Diante do pior cenário possível, o atacante Amarildo, conhecido como "O Possesso", assumiu a titularidade com imensa personalidade, enquanto a engrenagem tática montada por Aymoré Moreira se reorganizava rapidamente.

Foi nesse momento de adversidade que Mané Garrincha assumiu o protagonismo absoluto e desfilou a maior atuação individual da história das Copas. O "Anjo das Pernas Tortas" destruiu defesas rivais com seus dribles desconcertantes, marcou gols decisivos de perna esquerda, direita e até de cabeça, carregando a Amarelinha nas fases eliminatórias. O futebol mágico e irresistível do camisa 7 uniu o elenco brasileiro e encantou o público chileno, conduzindo o país rumo a uma decisão inesquecível.

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Resultados da Copa do Mundo de 1962

Grupo 1

Disputado na cidade de Arica, o grupo teve o equilíbrio tático europeu ditando o ritmo das vagas. A União Soviética, contando com o goleiro Lev Yashin, e a forte Iugoslávia confirmaram o favoritismo diante de um Uruguai em clara entressafra técnica. O grande momento da chave foi o empate histórico da Colômbia por 4 a 4 contra os soviéticos, que registrou o único gol olímpico da história dos Mundiais, anotado por Marcos Coll.

30 de maio – Uruguai 2 x 1 Colômbia – Estádio Carlos Dittborn (Arica) 31 de maio – União Soviética 2 x 0 Iugoslávia – Estádio Carlos Dittborn (Arica) 2 de junho – Iugoslávia 3 x 1 Uruguai – Estádio Carlos Dittborn (Arica) 3 de junho – União Soviética 4 x 4 Colômbia – Estádio Carlos Dittborn (Arica) 6 de junho – União Soviética 2 x 1 Uruguai – Estádio Carlos Dittborn (Arica) 7 de junho – Iugoslávia 5 x 0 Colômbia – Estádio Carlos Dittborn (Arica)

Grupo 2

A chave da Copa do Mundo sediada na capital ficou marcada pela extrema rivalidade e pela imposição física levada ao extremo por parte dos atletas. Alemanha Ocidental e Chile avançaram de fase jogando um futebol seguro, mas o grande destaque negativo acabou sendo o violento embate entre chilenos e italianos. Com agressões mútuas, expulsões e intervenção da polícia de Santiago, o duelo entrou para a história como a "Batalha de Santiago".

30 de maio – Chile 3 x 1 Suíça – Estádio Nacional (Santiago)

31 de maio – Alemanha Ocidental 0 x 0 Itália – Estádio Nacional (Santiago)

2 de junho – Chile 2 x 0 Itália – Estádio Nacional (Santiago)

3 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 1 Suíça – Estádio Nacional (Santiago)

6 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 0 Chile – Estádio Nacional (Santiago)

7 de junho – Itália 3 x 0 Suíça – Estádio Nacional (Santiago)

Grupo 3

Sediado em Viña del Mar, este foi o grupo da Seleção Brasileira e trouxe as maiores cargas dramáticas da primeira fase. Após vencer a estreia, o Brasil empatou sem gols com a Tchecoslováquia e perdeu Pelé por lesão. Precisando do resultado, a Amarelinha contou com o brilho de Amarildo para buscar uma virada heroica contra a Espanha de Puskás na última rodada, carimbando a classificação brasileira ao lado dos organizados tchecoslovacos.

30 de maio – Brasil 2 x 0 México – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

31 de maio – Tchecoslováquia 1 x 0 Espanha – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

2 de junho – Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

3 de junho – Espanha 1 x 0 México – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

6 de junho – Brasil 2 x 1 Espanha – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

7 de junho – México 3 x 1 Tchecoslováquia – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

Grupo 4

A chave sediada em Rancagua apresentou o futebol mais refinado e técnico do torneio, comandado pela excelente e envolvente seleção da Hungria. Os húngaros aplicaram goleadas contundentes e avançaram na liderança isolada e invicta. A segunda vaga foi decidida de forma dramática nos critérios de desempate, com a Inglaterra superando a Argentina pelo goal average e deixando os vizinhos sul-americanos pelo caminho.

30 de maio – Argentina 1 x 0 Bulgária – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

31 de maio – Hungria 2 x 1 Inglaterra – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

2 de junho – Inglaterra 3 x 1 Argentina – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

3 de junho – Hungria 6 x 1 Bulgária – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

6 de junho – Hungria 0 x 0 Argentina – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

7 de junho – Inglaterra 0 x 0 Bulgária – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

Quartas de final da Copa do Mundo

A fase eliminatória da Copa do Mundo eletrizou o público com confrontos de altíssima intensidade técnica e física por todo o país. O grande destaque foi a exibição monumental de Garrincha diante da Inglaterra, anotando dois gols e infernizando a defesa britânica no Sausalito. O Chile também surpreendeu as previsões ao derrubar a União Soviética de Lev Yashin, avançando sob festa massiva nas arquibancadas.

10 de junho – Chile 2 x 1 União Soviética – Estádio Carlos Dittborn (Arica)

10 de junho – Iugoslávia 1 x 0 Alemanha Ocidental – Estádio Nacional (Santiago)

10 de junho – Brasil 3 x 1 Inglaterra – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

10 de junho – Tchecoslováquia 1 x 0 Hungria – Estádio Braden Copper Co. (Rancagua)

Semifinais

As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente quatro propostas de futebol totalmente distintas em Santiago e Viña del Mar. Garrincha deu mais um show particular inesquecível diante dos donos da casa, marcando duas vezes na vitória brasileira por 4 a 2 antes de ser expulso no fim. Na outra chave, a Tchecoslováquia usou sua disciplina defensiva impecável para anular o ímpeto da Iugoslávia e carimbar a vaga.

13 de junho – Brasil 4 x 2 Chile – Estádio Nacional (Santiago)

13 de junho – Tchecoslováquia 3 x 1 Iugoslávia – Estádio Sausalito (Viña del Mar)

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação serviu para coroar a campanha mais bonita e emocionante da história do futebol chileno perante o seu povo na capital. Enfrentando a forte e física equipe da Iugoslávia, os donos da casa demonstraram brio, superação técnica e brio para garantir o gol da vitória nos minutos finais, assegurando de forma justa a medalha de bronze.

16 de junho – Chile 1 x 0 Iugoslávia – Estádio Nacional (Santiago)

Final da Copa do Mundo de 1962

A grande decisão da Copa do Mundo de 1962 reuniu Brasil e Tchecoslováquia no Estádio Nacional de Santiago perante mais de 68 mil espectadores eletrizados. Havia uma enorme expectativa sobre as condições físicas de Garrincha, que jogou debilitado por uma forte febre. O drama brasileiro aumentou consideravelmente quando Josef Masopust infiltrou-se na defesa e abriu o placar para os tchecoslovacos aos 15 minutos da etapa inicial. Porém, a resposta da Amarelinha foi imediata: apenas dois minutos depois, Amarildo arriscou quase sem ângulo e empatou o jogo, acalmando os nervos da equipe.

No segundo tempo, a maturidade tática e a qualidade individual do elenco brasileiro ditaram totalmente o ritmo das ações no gramado chileno. O volante Zito apareceu de surpresa na área para escorar de cabeça um cruzamento perfeito de Amarildo e virar o marcador. Pouco depois, Vavá aproveitou uma falha do goleiro Viliam Schrojf para empurrar a bola para as redes e decretar o placar final de 3 a 1. A vitória incontestável coroou a resiliência brasileira e sacramentou a conquista do cobiçado bicampeonato mundial.

17 de junho – Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia – Estádio Nacional (Santiago)

Classificação final da Copa do Mundo de 1962

Abaixo, confira a tabela de classificação final da Copa do Mundo de 1962, estruturada de forma retroativa pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados e saldo de gols de cada nação: