Copa do Mundo de 2002: Todos os resultados Confira todos os placares, locais e o pentacampeonato do Brasil em 2002.

O torneio teve zebras, como a eliminação da França e a surpreendente campanha da Coreia do Sul até as semifinais.

O Brasil conquistou o pentacampeonato sob o comando de Scolari, com destaque para Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

A Copa do Mundo de 2002 foi a primeira a ser realizada na Ásia, com a França e Coreia do Sul como co-anfitriãs.

A primeira edição do novo milênio rompeu barreiras geográficas e culturais ao desembarcar de forma inédita no continente asiático em meados de maio de 2002. Pela primeira vez na história dos Mundiais, a FIFA optou por uma candidatura conjunta, dividindo a organização da Copa do Mundo de 2002 entre o Japão e a Coreia do Sul. O comitê organizador entregou um espetáculo de altíssima tecnologia, estádios ultramodernos com designs futuristas e uma atmosfera contagiante que obrigou os torcedores sul-americanos a acompanharem os jogos nas primeiras horas da madrugada devido ao fuso horário.

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Os bastidores logísticos da competição impuseram desafios gigantescos para as delegações e profissionais de imprensa, que precisavam cruzar constantemente o Mar do Japão para se deslocarem entre os dez estádios-sede de cada país. No aspecto técnico, o torneio ficou marcado por zebras assombrosas logo nas rodadas de abertura, simbolizadas pela queda precoce da atual campeã França, que se despediu sem marcar um único gol. Além disso, arbitragens polêmicas e altamente contestadas marcaram a caminhada de seleções desacreditadas que surpreenderam o planeta ao alcançarem as fases finais.

A nível disciplinar e estrutural, a competição manteve o formato consolidado de 32 seleções divididas em oito chaves, mas registrou evoluções cruciais na preparação física dos elencos. O clima úmido e quente do início do verão asiático castigou os atletas vindos do calendário europeu exaustivo, favorecendo equipes com propostas táticas baseadas na velocidade e na recomposição rápida. Foi também o último Mundial a utilizar a emocionante, mas tensa regra do "Gol de Ouro" nas prorrogações das fases de mata-mata direto, adicionando contornos dramáticos às partidas.

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Para a Seleção Brasileira, o torneio representou a redenção histórica de uma geração amplamente criticada após uma campanha caótica e sofrida nas Eliminatórias. Sob o contestado comando técnico de Luiz Felipe Scolari, a Amarelinha se uniu em torno do espírito de união da "Família Scolari", ignorando o clamor público pela convocação de Romário. O ponto de virada foi a recuperação física milagrosa do atacante Ronaldo, que superou graves cirurgias no joelho para reviver seu auge técnico ao lado de um Rivaldo genial e do jovem talento Ronaldinho Gaúcho.

Desfilando um esquema tático 3-5-2 eficiente e seguro, o Brasil encantou o mundo ao construir uma campanha perfeita e incontestável, vencendo absolutamente todos os seus sete compromissos na Ásia. Liderada pelos gols decisivos e de repertório do "Fenômeno" Ronaldo, a Amarelinha superou barreiras físicas e adversários tradicionais do futebol europeu. Toda essa energia vencedora e resiliência psicológica ppavimentaramo caminho da Seleção em direção à grande e inédita finalíssima contra a Alemanha em Yokohama, que decidiu o novo dono do planeta bola.

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Resultados da Copa do Mundo de 2002

Primeira fase - Grupo A

Sediado em solo sul-coreano, o grupo de abertura protagonizou uma das maiores zebras da história do futebol com a vitória do estreante Senegal sobre a França. Os franceses, então campeões defensores, sentiram a falta de Zinedine Zidane lesionado e caíram de forma melancólica. A Dinamarca avançou com autoridade na liderança, acompanhada pelo futebol veloz e vertical dos senegaleses.

31 de maio – França 0 x 1 Senegal – Estádio da Copa do Mundo (Seul)

1 de junho – Uruguai 1 x 2 Dinamarca – Estádio Munsu (Ulsan)

6 de junho – Dinamarca 1 x 1 Senegal – Estádio da Copa do Mundo (Daegu)

6 de junho – França 0 x 0 Uruguai – Estádio da Copa do Mundo (Busan)

11 de junho – Dinamarca 2 x 0 França – Estádio Munsu (Incheon)

11 de junho – Senegal 3 x 3 Uruguai – Estádio da Copa do Mundo (Suwon)

Primeira fase - Grupo B

Esta chave caracterizou-se pelo amplo e incontestável domínio técnico da seleção da Espanha, que confirmou o favoritismo com três vitórias seguidas jogando um futebol de muita posse de bola. A segunda vaga foi decidida de forma dramática nos minutos finais da última rodada. O Paraguai superou a África do Sul nos critérios de gols marcados para carimbar sua suada classificação.

2 de junho – Paraguai 2 x 2 África do Sul – Estádio da Copa do Mundo (Busan)

2 of junho – Espanha 3 x 1 Eslovênia – Estádio da Copa do Mundo (Gwangju)

7 de junho – Espanha 3 x 1 Paraguai – Estádio da Copa do Mundo (Jeonju)

8 de junho – África do Sul 1 x 0 Eslovênia – Estádio da Copa do Mundo (Daegu)

12 de junho – África do Sul 2 x 3 Espanha – Estádio da Copa do Mundo (Daejeon)

12 de junho – Eslovênia 1 x 3 Paraguai – Estádio da Copa do Mundo (Seogwipo)

Primeira fase - Grupo C

O grupo da Seleção Brasileira teve a Coreia do Sul como base e registrou uma largada tensa, mas de exibições elásticas da Amarelinha nas rodadas seguintes. O Brasil estreou vencendo a forte barreira da Turquia em um jogo polêmico e engrenou goleadas sonoras contra China e Costa Rica. O Brasil sobrou na liderança com 100% de aproveitamento, avançando ao lado dos briosos e técnicos turcos.

3 de junho – Brasil 2 x 1 Turquia – Estádio Munsu (Ulsan)

4 de junho – China 0 x 2 Costa Rica – Estádio da Copa do Mundo (Gwangju)

8 de junho – Brasil 4 x 0 China – Estádio da Copa do Mundo (Seogwipo)

9 de junho – Costa Rica 1 x 1 Turquia – Estádio da Copa do Mundo (Incheon)

13 de junho – Costa Rica 2 x 5 Brasil – Estádio da Copa do Mundo (Suwon)

13 de junho – Turquia 3 x 0 China – Estádio da Copa do Mundo (Seul)

Primeira fase - Grupo D

O Grupo D testemunhou a excelente, histórica e surpreendente campanha da co-anfitriã Coreia do Sul perante o seu povo inflamado. Dirigidos pelo holandês Guus Hiddink, os sul-coreanos bateram potências com um futebol de extrema intensidade física para liderar a chave de forma invicta. Os Estados Unidos surpreenderam os prognósticos europeus e carimbaram a segunda vaga, eliminando o favoritismo de Portugal.

4 de junho – Coreia do Sul 2 x 0 Polônia – Estádio da Copa do Mundo (Busan) 5 de junho – Estados Unidos 3 x 2 Portugal – Estádio da Copa do Mundo (Suwon) 10 de junho – Coreia do Sul 1 x 1 Estados Unidos – Estádio da Copa do Mundo (Daegu) 10 de junho – Portugal 4 x 0 Polônia – Estádio da Copa do Mundo (Jeonju) 14 de junho – Portugal 0 x 1 Coreia do Sul – Estádio da Copa do Mundo (Incheon) 14 de junho – Polônia 3 x 1 Estados Unidos – Estádio da Copa do Mundo (Daejeon)

Primeira fase - Grupo E

A chave disputada nos gramados do Japão ficou marcada pela impressionante demonstração de força e imposição física da seleção da Alemanha. O centroavante Miroslav Klose desfilou sua excelente pontaria aérea para liderar a equipe alemã de forma invicta, incluindo um massacre histórico de 8 a 0 sobre a Arábia Saudita. A Irlanda garantiu a segunda colocação na raça nos minutos finais.

1 de junho – Irlanda 1 x 1 Camarões – Estádio Big Swan (Niigata)

1 de junho – Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita – Estádio Sapporo Dome (Sapporo)

5 de junho – Alemanha 1 x 1 Irlanda – Estádio Kashima Soccer Stadium (Ibaraki)

6 de junho – Camarões 1 x 0 Arábia Saudita – Estádio Saitama 2002 (Saitama)

11 de junho – Camarões 0 x 2 Alemanha – Estádio Ecopa (Shizuoka)

11 de junho – Arábia Saudita 0 x 3 Irlanda – Estádio Internacional (Yokohama)

Primeira fase - Grupo F

Considerada a maior "chave da morte" do torneio asiático, reuniu potências tradicionais e registrou a precoce e traumática eliminação da badalada Argentina de Marcelo Bielsa. A Suécia surpreendeu o mundo ao exibir enorme consistência tática e avançar na liderança invicta. A Inglaterra garantiu a segunda vaga após uma revanche histórica contra os argentinos com gol de pênalti de David Beckham.

2 de junho – Argentina 1 x 0 Nigéria – Estádio Kashima Soccer Stadium (Ibaraki)

2 de junho – Inglaterra 1 x 1 Suécia – Estádio Saitama 2002 (Saitama)

7 de junho – Suécia 1 x 0 Nigéria – Estádio Wing (Kobe)

7 de junho – Argentina 0 x 1 Inglaterra – Estádio Sapporo Dome (Sapporo)

12 de junho – Suécia 1 x 1 Argentina – Estádio Miyagi Stadium (Miyagi)

12 de junho – Nigéria 0 x 0 Inglaterra – Estádio Nagai Stadium (Osaka)

Primeira fase - Grupo G

Este grupo caracterizou-se pelo futebol eficiente, equilibrado e vertical da seleção do México, que desbancou os favoritos europeus para assegurar a liderança invicta da chave. A Itália sofreu imensamente com a falta de pontaria e gols anulados, mas garantiu a classificação em segundo lugar de forma dramática, graças a um gol salvador do atacante Alessandro Del Piero na última rodada.

3 de junho – Croácia 0 x 1 México – Estádio Big Swan (Niigata)

3 de junho – Itália 2 x 0 Equador – Estádio Sapporo Dome (Sapporo)

8 de junho – Itália 1 x 2 Croácia – Estádio Kashima Soccer Stadium (Ibaraki)

9 de junho – México 2 x 1 Equador – Estádio Miyagi Stadium (Miyagi)

13 de junho – México 1 x 1 Itália – Estádio Big Eye (Oita)

13 de junho – Equador 1 x 0 Croácia – Estádio Internacional (Yokohama)

Primeira fase - Grupo H

Os donos da casa comandaram as ações neste grupo com imensa autoridade técnica e empurrados pelo apoio barulhento de sua torcida. O Japão conquistou suas primeiras vitórias na história das Copas e avançou de forma inédita e invicta na liderança isolada sob o comando de Philippe Troussier. A forte e física seleção da Bélgica confirmou os prognósticos para carimbar a segunda vaga.

4 de junho – Japão 2 x 2 Bélgica – Estádio Saitama 2002 (Saitama)

5 de junho – Rússia 2 x 0 Tunísia – Estádio Wing (Kobe)

9 de junho – Japão 1 x 0 Rússia – Estádio Internacional (Yokohama)

10 de junho – Tunísia 1 x 1 Bélgica – Estádio Big Eye (Oita)

14 de junho – Tunísia 0 x 2 Japão – Estádio Nagai Stadium (Osaka)

14 de junho – Bélgica 3 x 2 Rússia – Estádio Ecopa (Shizuoka)

Oitavas de final da Copa do Mundo de 2002

O início do mata-mata direto elevou a voltagem dramática com confrontos repletos de polêmicas de arbitragem em solo coreano. O Brasil superou um duelo físico e truncado para bater a Bélgica em Kobe, com gols de Rivaldo e Ronaldo. A grande surpresa da rodada foi a eliminação da Itália diante da Coreia do Sul no tempo extra pelo "Gol de Ouro" de Ahn Jung-hwan, sob intensos protestos italianos.

15 de junho – Alemanha 1 x 0 Paraguai – Estádio de de Jeju (Seogwipo) 15 de junho – Dinamarca 0 x 3 Inglaterra – Estádio Big Swan (Niigata) 16 de junho – Suécia 1 x 2 Senegal (Prorrogação - Gol de Ouro) – Estádio Big Eye (Oita) 16 de junho – Espanha 1 x 1 Irlanda (3 x 2 nos pênaltis) – Estádio da Copa do Mundo (Suwon) 17 de junho – México 0 x 2 Estados Unidos – Estádio da Copa do Mundo (Jeonju) 17 de junho – Brasil 2 x 0 Bélgica – Estádio Wing (Kobe) 18 de junho – Japão 0 x 1 Turquia – Estádio Miyagi Stadium (Miyagi) 18 de junho – Coreia do Sul 2 x 1 Itália (Prorrogação - Gol de Ouro) – Estádio da Copa do Mundo (Daejeon)

Quartas de final da Copa do Mundo de 2002

As quartas de final entraram em definitivo para a antologia do esporte com exibições individuais magistrais e novas controvérsias de campo. O Brasil bateu a Inglaterra de virada em Shizuoka, em um clássico eletrizante marcado pelo gol antológico de falta de Ronaldinho Gaúcho, encobrindo o goleiro David Seaman. A Coreia do Sul segurou a Espanha e avançou nos pênaltis em meio a intensas reclamações de gols espanhóis anulados.

21 de junho – Inglaterra 1 x 2 Brasil – Estádio Ecopa (Shizuoka) 21 de junho – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos – Estádio da Copa do Mundo (Ulsan) 22 de junho – Espanha 0 x 0 Coreia do Sul (3 x 5 nos pênaltis) – Estádio da Copa do Mundo (Gwangju) 22 de junho – Senegal 0 x 1 Turquia (Prorrogação - Gol de Ouro) – Estádio Nagai Stadium (Osaka)

Semifinais da Copa do Mundo de 2002

As semifinais colocaram frente a frente a tradição das escolas campeãs do futebol mundial contra as surpresas daquela edição. O Brasil dominou amplamente o reencontro com a forte equipe da Turquia em Saitama, garantindo a classificação com um gol de bico genial de Ronaldo no segundo tempo. A Alemanha freou o ímpeto da Coreia do Sul em Seul, com gol de Michael Ballack, que acabou suspenso da final.

25 de junho – Alemanha 1 x 0 Coreia do Sul – Estádio da Copa do Mundo (Seul)

26 de junho – Brasil 1 x 0 Turquia – Estádio Saitama 2002 (Saitama)

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação transformou-se em uma linda festa de confraternização esportiva entre as torcidas e equipes em Daegu. Em campo, a Turquia impôs seu ritmo ofensivo e garantiu a medalha de bronze em um duelo muito movimentado de cinco gols. O atacante turco Hakan Şükür escreveu seu nome na história dos Mundiais ao anotar o gol mais rápido de todos os tempos, aos onze segundos de jogo.

29 de junho – Coreia do Sul 2 x 3 Turquia – Estádio da Copa do Mundo (Daegu)

Final da Copa do Mundo de 2002

A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 2002 colocou frente a frente, de forma totalmente inédita na história da competição, as duas maiores potências do esporte: Brasil e Alemanha. O majestoso Estádio Internacional de Yokohama recebeu mais de 69 mil espectadores eletrizados em uma atmosfera ensurdecedora. O confronto correspondeu à enorme expectativa técnica e tática, transformando-se em um duelo tenso e disputado palmo a palmo. Na etapa inicial, os alemães exibiram sua tradicional compactação defensiva, mas o Brasil criou as melhores chances ofensivas em velocidade, parando nas intervenções do goleiro Oliver Kahn, que havia sido eleito o melhor jogador do torneio antes do apito inicial.

No segundo tempo, a genialidade e a estrela da dupla Rivaldo e Ronaldo ditaram definitivamente os rumos da história no gramado japonês. Aos 22 minutos, Ronaldo desarmou o volante alemão na entrada da área e serviu Rivaldo, que soltou um petardo rasteiro; Oliver Kahn bateu roupa e soltou a bola nos pés do iluminado camisa 9, que empurrou para as redes para abrir o placar. Pouco depois, aos 34 minutos, em uma jogada plástica perfeita, Kléberson arrancou pela ponta direita e cruzou rasteiro; Rivaldo fez um corta-luz genial deixando a bola passar por baixo de suas pernas, e Ronaldo dominou com categoria para chutar cruzado no canto de Kahn. O placar categórico de 2 a 0 persistiu até o fim, consagrando o Brasil como o único pentacampeão mundial de forma invicta.

30 de junho – Alemanha 0 x 2 Brasil – Estádio Internacional (Yokohama)

Classificação final da Copa do Mundo de 2002

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 2002, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols das nações: