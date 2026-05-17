Para entender quem é o maior artilheiro da seleção da Áustria na história das Copas do Mundo, é preciso voltar ao Mundial de 1954, na Suíça. Foi ali que o centroavante Erich Probst teve uma atuação histórica e colocou seu nome no topo das estatísticas nacionais. O Lance! lista os maiores artilheiros da seleção da Áustria na história das Copas do Mundo.

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Probst marcou seis gols naquela edição, tornando-se o maior goleador austríaco em Mundiais e o vice-artilheiro geral da Copa, atrás apenas do húngaro Sándor Kocsis. A campanha terminou com a Áustria em terceiro lugar, melhor resultado do país em Copas.

O impacto daquela geração foi tão grande que, até hoje, nenhum outro jogador austríaco conseguiu superar a marca estabelecida em 1954. Probst segue isolado no topo do ranking, décadas depois, como símbolo máximo da fase mais ofensiva da seleção.

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Com a classificação confirmada para a Copa de 2026, a nova geração terá a chance de se aproximar dessas marcas, mas o feito de marcar seis vezes em um único Mundial continua sendo um desafio enorme no futebol moderno.

Os maiores artilheiros da seleção da Áustria na história das Copas do Mundo

O feito inédito de Erich Probst em 1954

Erich Probst escreveu seu nome na história da Áustria e da Copa do Mundo com uma sequência impressionante de gols em 1954. Nascido em Viena, o camisa 9 participou de cinco jogos no torneio e aproveitou ao máximo o estilo ofensivo da equipe.

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Sua contagem começou com o gol da vitória na estreia contra a Escócia. Em seguida, ele marcou três vezes na goleada por 5 a 0 sobre a Tchecoslováquia, alcançando um hat-trick que o colocou entre os destaques do Mundial.

Probst também balançou as redes no histórico confronto conhecido como "Batalha de Lausanne", quando a Áustria venceu a anfitriã Suíça por 7 a 5, no jogo com mais gols da história das Copas. Seu último gol no torneio saiu na derrota por 6 a 1 para a Alemanha Ocidental, nas semifinais.

Essa sequência consolidou o atacante como um dos grandes nomes da era de ouro austríaca e garantiu a ele um lugar permanente no topo da artilharia do país em Mundiais.

Ranking histórico de goleadores austríacos em mundiais

Embora Erich Probst lidere com folga, outros nomes importantes ajudaram a construir o histórico ofensivo da Áustria em Copas do Mundo.

Erich Probst — 6 gols

Marcou todos na Copa de 1954, foi vice-artilheiro do torneio e referência da equipe que terminou em terceiro lugar.

Hans Krankl — 5 gols

Ídolo nacional, marcou em 1978 e 1982. Seu gol mais famoso foi o da vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental em 1978, episódio conhecido como "Milagre de Córdoba".

Theodor Wagner — 3 gols

Companheiro de Probst em 1954, foi outro destaque do ataque. Seu grande momento foi o hat-trick justamente na vitória por 7 a 5 contra a Suíça, em Lausanne.

Ernst Stojaspal — 3 gols

Também integrante do poderoso setor ofensivo de 1954, marcou três vezes naquela campanha, reforçando a imagem de um time de vocação ofensiva.

Walter Schachner — 3 gols

Atacante das Copas de 1978 e 1982, somou três gols no total. Brilhou especialmente em 1982, marcando contra Chile e Argélia.

O impacto da geração atual da Áustria nas estatísticas

Depois de um longo período sem participar de Copas, a Áustria garantiu vaga para o Mundial de 2026. A equipe treinada por Ralf Rangnick chega com uma base sólida construída em competições europeias e tem a chance de atualizar um ranking que pouco mudou desde os anos 1980.

O nome mais cotado para entrar nesse grupo é o de Marko Arnautović. No fim de 2025, o atacante superou Toni Polster e assumiu o posto de maior artilheiro da história geral da seleção, ultrapassando a marca de 45 gols.

Mesmo assim, repetir o feito de Probst e marcar seis gols em um único Mundial é algo extremamente raro. Arnautović, Michael Gregoritsch e outros atacantes austríacos terão como objetivo registrar seus nomes na lista de goleadores em Copas, mas o recorde de 1954 segue como referência distante.

A marca de Probst, que resiste há mais de 70 anos, continua sendo símbolo da era em que a Áustria figurava entre as potências ofensivas do futebol europeu e mundial.