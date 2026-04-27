Quando o assunto é bola na rede no maior palco do futebol, a Bélgica tem dois nomes empatados no topo da artilharia em Copas do Mundo. Marc Wilmots e Romelu Lukaku dividem a liderança histórica dos Diabos Vermelhos, com cinco gols cada. O Lance! lista os maiores artilheiros da Bélgica na história das Copas do Mundo.

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A coincidência é curiosa porque os dois marcaram seus nomes em gerações bem diferentes. Wilmots construiu sua marca entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000, enquanto Lukaku alcançou o mesmo número em campanhas mais recentes, refletindo a evolução da seleção belga no cenário internacional.

O recorde de Wilmots ficou intocado por mais de uma década, até ser igualado por Lukaku. O ex-meia foi decisivo nas Copas de 1998 e 2002, enquanto o centroavante brilhou especialmente em 2014 e 2018, dois Mundiais em que a Bélgica mostrou força ofensiva e terminou entre as seleções mais competitivas.

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Essa divisão do topo também ajuda a contar a história do futebol belga em Copas. De um lado, um líder de imposição física e presença decisiva na área; de outro, um centroavante moderno, forte, técnico e com grande regularidade em torneios curtos.

Por isso, a artilharia belga em Mundiais não revela apenas números, mas também a passagem de bastão entre duas eras do país. Wilmots abriu o caminho, e Lukaku levou a marca ao limite atual.

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Os maiores artilheiros da Bélgica na história das Copas do Mundo

A jornada dos artilheiros até o topo

Marc Wilmots foi o primeiro a consolidar a marca. Na Copa de 1998, ele marcou duas vezes e, quatro anos depois, somou mais três gols na edição de 2002, fechando sua conta em cinco.

A trajetória de Romelu Lukaku seguiu outra lógica. Ele começou a marcar em Copas na edição de 2014 e voltou a ser decisivo em 2018, quando acumulou quatro gols em sequência e ajudou a Bélgica a alcançar o terceiro lugar, sua melhor campanha em Mundiais.

Ranking histórico dos goleadores da Bélgica

A lista geral de goleadores da Bélgica em Copas do Mundo reúne nomes de diferentes perfis, de meias criativos a finalizadores de área.

Marc Wilmots — 5 gols

O ex-meia marcou em 1998 e 2002, tornando-se por muitos anos o principal nome ofensivo da Bélgica em Mundiais.

Romelu Lukaku — 5 gols

O centroavante igualou a marca de Wilmots e segue como o grande candidato a assumir a liderança isolada da estatística.

Jan Ceulemans — 4 gols

Ídolo da Bélgica nas décadas de 1980 e 1990, disputou três Copas e deixou sua marca com regularidade, especialmente na campanha de 1986.

Eden Hazard — 3 gols

Capitão da "geração de ouro", Hazard foi decisivo em 2018 e aparece empatado com Enzo Scifo, Nico Claesen e Leopold Anoul.

Enzo Scifo — 3 gols

Maestro do meio-campo belga, foi um dos nomes mais importantes das Copas de 1986 e 1990.

Nico Claesen — 3 gols

Atacante de referência nas décadas anteriores, também entrou para a lista dos principais goleadores belgas em Mundiais.

Leopold Anoul — 3 gols

Nome histórico das primeiras campanhas belgas na competição, fecha o grupo dos jogadores com três gols.

Quem pode quebrar o recorde nas próximas edições

Pensando na Copa do Mundo de 2026, a chance de um novo recorde isolado está nas mãos de Romelu Lukaku. Como ele já tem cinco gols, basta um novo tento para deixar Wilmots para trás e se tornar o maior artilheiro belga isolado em Copas. Outros nomes importantes do elenco, como Kevin De Bruyne e Michy Batshuayi, aparecem bem abaixo nessa estatística e não exercem a mesma pressão sobre a liderança do ranking.