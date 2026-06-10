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Copa do Mundo de 1970: Todos os resultados

Relembre os placares, os cinco camisas 10 e o tricampeonato do Brasil em 1970.

PorLance!São Paulo (SP)
10/06/2026 04:01
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O capitão Carlos Alberto Torres ergue orgulhosamente a Taça Jules Rimet no Estádio Azteca, celebrando a conquista definitiva do troféu após o show da Seleção Brasileira no México. (FIFA)
O capitão Carlos Alberto Torres ergue orgulhosamente a Taça Jules Rimet no Estádio Azteca, celebrando a conquista definitiva do troféu após o show da Seleção Brasileira no México. (FIFA)
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A Copa do Mundo de 1970 ocorreu no México, marcando o primeiro torneio transmitido ao vivo em cores.
O Brasil se destacou com o 'Futebol Arte' e conquistou o tricampeonato, vencendo a Itália na final por 4 a 1.
A competição introduziu cartões amarelos e vermelhos, modernizando a disciplina no futebol.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A nona edição da história dos Mundiais desembarcou na América do Norte em maio de 1970 para se consagrar como uma das páginas mais bonitas do esporte. O México foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1970, enfrentando o desafio de organizar as partidas sob o forte calor do meio-dia local e a elevada altitude de suas cidades. Apesar dos receios físicos iniciais, o torneio transformou-se em um marco tecnológico global, sendo o primeiro transmitido ao vivo e totalmente em cores para televisores de diversos continentes do planeta.

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    Os bastidores técnicos da Copa do Mundo também registraram inovações cruciais que modernizaram a dinâmica do jogo e a própria disciplina em campo. Foi em solo mexicano que a FIFA introduziu de forma pioneira a utilização dos cartões amarelos e vermelhos para punir as infrações dos atletas, além de permitir oficialmente a realização de duas substituições por equipe ao longo dos 90 minutos. Essas medidas preservaram a integridade física dos jogadores técnicos e reduziram drasticamente a violência que havia manchado as edições anteriores.

    No aspecto competitivo, a Copa do Mundo reuniu 16 seleções nacionais qualificadas com propostas táticas muito bem estruturadas e ofensivas. A atual campeã Inglaterra trouxe um elenco fortíssimo para defender seu título, enquanto a Alemanha Ocidental buscava revanche e a Itália exibia a rigidez defensiva do seu tradicional sistema de jogo. Pela primeira vez na história recente, o continente africano ganhou representação direta garantida com a presença do Marrocos, elevando o caráter verdadeiramente global da disputa.

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    Para a Seleção Brasileira, o torneio no México representou o ápice estético e técnico do chamado "Futebol Arte" e do encanto popular. Sob o comando do jovem treinador Zagallo, a comissão técnica brasileira promoveu uma engenharia tática ousada e genial: escalou cinco atletas que vestiam a camisa 10 em seus respectivos clubes (Pelé, Gérson, Tostão, Rivellino e Jairzinho) para atuarem juntos no mesmo time titular. O resultado foi uma sinfonia coletiva de passes, dribles e jogadas memoráveis que assombrou os espectadores.

    A caminhada brasileira em direção à glória máxima foi perfeita, coroando o futebol dinâmico de um elenco que venceu absolutamente todos os compromissos disputados desde as Eliminatórias. Liderado pelo Rei Pelé em sua última e mais brilhante Copa, e impulsionado pelos gols históricos de Jairzinho, o "Furacão", o Brasil marchou firme rumo à grande decisão na Cidade do México. O duelo de gigantes contra os italianos decidiria quem ficaria em definitivo com a cobiçada Taça Jules Rimet.

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    Resultados da Copa do Mundo de 1970

    Grupo 1

    Sediado na imponente capital mexicana, o grupo de abertura da Copa do Mundo contou com o apoio massivo e barulhento dos torcedores locais nas arquibancadas do Azteca. A União Soviética demonstrou enorme consistência coletiva e avançou na liderança da chave graças ao saldo de gols favorável. O México garantiu a festa de seu povo ao carimbar a segunda vaga de forma invicta, enquanto Bélgica e El Salvador se despediram mais cedo.

    • 31 de maio – México 0 x 0 União Soviética – Estádio Azteca (Cidade do México)
    • 3 de junho – Bélgica 3 x 0 El Salvador – Estádio Azteca (Cidade do México)
    • 6 de junho – União Soviética 4 x 1 Bélgica – Estádio Azteca (Cidade do México)
    • 7 de junho – México 4 x 0 El Salvador – Estádio Azteca (Cidade do México)
    • 10 de junho – União Soviética 2 x 0 El Salvador – Estádio Azteca (Cidade do México)
    • 11 de junho – México 1 x 0 Bélgica – Estádio Azteca (Cidade do México)

    Grupo 2

    Esta chave se caracterizou pelo extremo equilíbrio tático, forte prevalência dos sistemas defensivos e uma escassez notável de gols ao longo das rodadas. A Itália confirmou o favoritismo de forma bastante econômica, avançando na liderança marcando apenas um gol em três partidas. O Uruguai sofreu intensamente com o forte calor, mas assegurou a segunda vaga nos critérios técnicos diante de Suécia e Israel.

    1. 2 de junho – Uruguai 2 x 0 Israel – Estádio Cuauhtémoc (Puebla)
    2. 3 de junho – Itália 1 x 0 Suécia – Estádio Luis Dosal (Toluca)
    3. 6 de junho – Uruguai 0 x 0 Itália – Estádio Cuauhtémoc (Puebla)
    4. 7 de junho – Suécia 1 x 1 Israel – Estádio Luis Dosal (Toluca)
    5. 10 de junho – Suécia 1 x 0 Uruguai – Estádio Cuauhtémoc (Puebla)
    6. 11 de junho – Itália 0 x 0 Israel – Estádio Luis Dosal (Toluca)

    Grupo 3

    Considerada a grande "chave da morte" do torneio, reuniu a Seleção Brasileira e a atual campeã mundial Inglaterra na charmosa cidade de Guadalajara. O Brasil jogou um futebol encantador, superando os ingleses em um duelo histórico marcado pela lendária defesa de Gordon Banks em cabeçada de Pelé. A Amarelinha sobrou na liderança com 100% de aproveitamento, avançando ao lado dos briosos britânicos.

    • 3 de junho – Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    • 3 de junho – Inglaterra 1 x 0 Romênia – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    • 7 de junho – Brasil 1 x 0 Inglaterra – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    • 10 de junho – Romênia 2 x 1 Tchecoslováquia – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    • 10 de junho – Brasil 3 x 2 Romênia – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    • 11 de junho – Inglaterra 1 x 0 Tchecoslováquia – Estádio Jalisco (Guadalajara)

    Grupo 4

    A chave sediada em León testemunhou exibições ultra-ofensivas e um verdadeiro festival de gols comandado pela excelente Alemanha Ocidental. O artilheiro alemão Gerd Müller desfilou sua pontaria impecável para garantir a liderança isolada de sua equipe. A surpreendente e técnica seleção do Peru, dirigida pelo mestre brasileiro Didi, encantou o público com um futebol vertical e carimbou a segunda vaga.

    • 2 de junho – Peru 3 x 2 Bulgária – Estádio Nou Camp (León)
    • 3 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 1 Marrocos – Estádio Nou Camp (León)
    • 6 de junho – Peru 3 x 0 Marrocos – Estádio Nou Camp (León)
    • 7 de junho – Alemanha Ocidental 5 x 2 Bulgária – Estádio Nou Camp (León)
    • 10 de junho – Alemanha Ocidental 3 x 1 Peru – Estádio Nou Camp (León)
    • 11 de junho – Bulgária 1 x 1 Marrocos – Estádio Nou Camp (León)

    Quartas de final da Copa do Mundo

    A fase eliminatória de mata-mata entregou confrontos espetaculares de alta intensidade emocional e física por todo o território mexicano. A Alemanha Ocidental buscou uma revanche épica ao eliminar a Inglaterra de virada na prorrogação. Paralelamente, o Brasil superou o valente Peru em um duelo aberto de muitos gols, enquanto a Itália despachava os donos da casa com autoridade.

    1. 14 de junho – Alemanha Ocidental 3 x 2 Inglaterra (Prorrogação) – Estádio Nou Camp (León)
    2. 14 de junho – Brasil 4 x 2 Peru – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    3. 14 de junho – Itália 4 x 1 México – Estádio Luis Dosal (Toluca)
    4. 14 de junho – Uruguai 1 x 0 União Soviética (Prorrogação) – Estádio Azteca (Cidade do México)

    Semifinais

    As semifinais entraram definitivamente para a antologia do esporte com duas exibições dramáticas e inesquecíveis. O Brasil exorcizou o fantasma histórico de 1950 ao bater o Uruguai de virada com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Na outra chave, Itália e Alemanha travaram o "Jogo do Século" no Azteca, um embate épico de sete gols decidido na prorrogação com vitória italiana.

    • 17 de junho – Brasil 3 x 1 Uruguai – Estádio Jalisco (Guadalajara)
    • 17 de junho – Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental (Prorrogação) – Estádio Azteca (Cidade do México)

    Disputa do terceiro lugar

    O confronto de consolação reuniu duas das escolas mais fortes e competitivas do futebol europeu no período na capital mexicana. Demonstrando imensa dedicação coletiva e contando com mais um gol do artilheiro isolado Gerd Müller, a Alemanha Ocidental superou o desgaste físico e bateu o Uruguai para assegurar a medalha de bronze.

    • 20 de junho – Alemanha Ocidental 1 x 0 Uruguai – Estádio Azteca (Cidade do México)

    Final da Copa do Mundo de 1970

    A grande finalíssima da Copa do Mundo de 1970 colocou frente a frente Brasil e Itália no superlotado Estádio Azteca perante mais de 100 mil espectadores eletrizados. O confronto começou em ritmo alucinante e com forte imposição técnica de ambos os lados. Pelé abriu o placar de cabeça com um salto monumental que desafiou a gravidade, mas a Itália aproveitou uma falha na retaguarda brasileira para empatar com Boninsegna antes do intervalo, mantendo o clima de enorme suspense no ar.

    Na etapa complementar, a superioridade física e a genialidade tática da Seleção Brasileira ditaram totalmente o ritmo das ações no gramado mexicano. Gérson desempatou a partida com um chute potente de perna esquerda, e logo em seguida Jairzinho escorou para as redes para ampliar a vantagem. Nos minutos finais, o mundo testemunhou o gol mais emblemático da história das Copas: uma construção coletiva perfeita que passou por quase todo o time e terminou com o petardo cruzado do capitão Carlos Alberto Torres. O placar de 4 a 1 consagrou o Brasil como o primeiro tricampeão mundial.

    • 21 de junho – Brasil 4 x 1 Itália – Estádio Azteca (Cidade do México)

    Classificação final da Copa do Mundo de 1970

    Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1970, estruturada de forma retroativa pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados e saldo de gols de cada nação:

      1.
    1. Brasil (Campeão)
      2. 2.
    2. Itália (Vice-campeã)
      3. 3.
    3. Alemanha Ocidental
      4. 4.
    4. Uruguai
      5. 5.
    5. União Soviética
      6. 6.
    6. México
      7. 7.
    7. Peru
      8. 8.
    8. Inglaterra
      9. 9.
    9. Suécia
      10. 10.
    10. Bélgica
      11. 11.
    11. Romênia
      12. 12.
    12. Israel
      13. 13.
    13. Bulgária
      14. 14.
    14. Marrocos
      15. 15.
    15. El Salvador
      16. 16.
    16. Tchecoslováquia
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