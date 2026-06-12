Estados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930: americanos atropelam no primeiro Mundial Relembre o histórico e controverso confronto que consagrou o primeiro hat-trick.

A primeira edição da história das Copas do Mundo, realizada no Uruguai no inverno de 1930, foi um autêntico laboratório de mitos, lendas e pioneirismos que moldaram a identidade do esporte mais popular do planeta. Longe da estrutura bilionária e da badalação midiática contemporânea, o torneio reunia 13 seleções convidadas que aceitaram o desafio de cruzar oceanos e continentes para dar vida ao sonho idealizado por Jules Rimet. No dia 17 de julho de 1930, uma quinta-feira fria em Montevidéu, as seleções dos Estados Unidos e do Paraguai entraram no gramado para disputar a liderança do Grupo 4, em um duelo que entraria definitivamente para os livros de crônicas do futebol devido a uma das maiores e mais duradouras controvérsias estatísticas de todos os tempos. O Lance! relembra Estados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930.

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Para a imensa maioria dos torcedores modernos, a presença dos Estados Unidos nas semifinais da primeira Copa do Mundo soa como uma anomalia histórica ou fruto do puro imponderável. No entanto, os bastidores técnicos daquela geração norte-americana revelam uma realidade completamente diferente. Durante as décadas de 1920 e 1930, os Estados Unidos ostentavam uma liga profissional fortíssima e de excelente nível financeiro, a American Soccer League (ASL), que importava atletas de peso das ilhas britânicas e criava uma cultura de jogo extremamente física, vertical e competitiva. Apelidados pejorativamente por parte da imprensa europeia de "os arremessadores de peso" devido ao porte físico avantajado de seus atletas, os americanos dirigidos por Bob Millar sabiam que tinham plenas condições técnicas de atropelar qualquer adversário em solo uruguaio.

Do outro lado, a seleção do Paraguai fazia a sua aguardada estreia absoluta em Mundiais, carregando a tradição e o brio do futebol sul-americano. Sob o comando tático do treinador argentino José Laguna, os paraguaios contavam com um elenco operário, veloz e de muita imposição na marcação defensiva, liderado pelo capitão Luis Vargas Peña e pelo talento do jovem Aurelio González. Cientes do excelente triunfo prévio dos norte-americanos sobre a Bélgica pelo placar de 3 a 0 na rodada de abertura, os sul-americanos sabiam que precisariam de uma exibição defensiva cirúrgica e de muita frieza nos contra-ataques para frear o ímpeto físico dos rivais e manter vivo o sonho da classificação para a fase eliminatória direta.

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O confronto desenhou-se de forma fulminante a favor dos norte-americanos desde os minutos iniciais de bola rolando sob o céu cinzento de Montevidéu. O ritmo asfixiante imposto pelo ataque dos Estados Unidos desestruturou por completo as linhas de marcação paraguaias, que não encontravam respostas para neutralizar as investidas do jovem atacante Bert Patenaude, um prodígio de apenas 21 anos nascido na histórica colônia de futebol de Fall River. Com uma precisão cirúrgica nas finalizações e um posicionamento impecável dentro da grande área, Patenaude transformou a estreia paraguaia em um autêntico monólogo ofensivo, anotando os três gols da vitória por 3 a 0 e carimbando o seu nome em letras de ouro na eternidade do esporte.

Contudo, a mística e o romantismo daquela era pré-televisiva cobraram o seu preço na precisão das súmulas oficiais, gerando um mistério estatístico que arrastou-se por mais de sete décadas nos bastidores da FIFA. O segundo gol da partida, marcado no primeiro tempo, foi registrado de forma confusa por diferentes jornais e pela própria entidade máxima, que ora creditava o tento ao capitão americano Tom Florie, ora apontava um gol contra do defensor paraguaio Aurelio González. Essa névoa documental fez com que o mundo do futebol coroasse, durante gerações, o argentino Guillermo Stábile como o autor do primeiro hat-trick da história das Copas. Foi necessária uma investigação minuciosa de historiadores para reescrever o passado e fazer justiça ao feito monumental de Bert Patenaude.

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Estados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930

O palco do duelo: O charme histórico do Estádio Parque Central

Um dos episódios mais pitorescos dos bastidores da Copa do Mundo de 1930 envolveu diretamente a infraestrutura das praças esportivas de Montevidéu. O plano original do governo uruguaio e da FIFA previa que absolutamente todas as partidas do torneio fossem disputadas no imponente e recém-construído Estádio Centenário, projetado como uma obra-prima de concreto para celebrar o centenário da primeira constituição do país. No entanto, as fortes chuvas de inverno que castigaram a capital sul-americana nos meses anteriores atrasaram o cronograma das obras, forçando a transferência dos jogos das primeiras rodadas para os campos menores dos clubes locais.

Dessa forma, o duelo entre Estados Unidos e Paraguai foi abrigado no Estádio Parque Central, a tradicional e charmosa casa do Club Nacional de Football. Com as suas arquibancadas de madeira apinhadas por torcedores uruguaios curiosos e delegações estrangeiras, o estádio oferecia uma atmosfera intimista e pulsante, onde o público ficava a poucos metros das linhas laterais. O frio intenso das 18h15 daquela tarde de quinta-feira exigiu dos atletas um aquecimento físico rigoroso no gramado pesado, adicionando um contorno extra de desgaste e dramaticidade para os minutos iniciais do embate que definiria o destino do Grupo 4.

O primeiro tempo: A blitz norte-americana e o faro de gol de Patenaude

Quando o árbitro francês Aníbal Tejada apitou o início do confronto, a seleção dos Estados Unidos tratou de sufocar qualquer esboço de estratégia cadenciada do Paraguai. Utilizando o vigor físico de Billy Gonsalves e as arrancadas velozes do ponta Bart McGhee pelos flancos, os americanos encurralaram os sul-americanos em seu próprio campo defensivo. A velocidade da bola no gramado pesado do Parque Central favorecia o estilo de jogo direto praticado na liga norte-americana, impedindo que os meio-campistas paraguaios Eusebio Díaz e Romildo Etcheverry conseguissem reter a posse da bola e organizar os contra-ataques.

A forte pressão tática dos Estados Unidos traduziu-se em gol de abertura logo aos 10 minutos da etapa inicial. Em uma jogada construída pela habilidade do meio-campista Andy Auld pelo meio, a bola foi enfiada em profundidade rasgando a zaga paraguaia; o atacante Bert Patenaude infiltrou-se em velocidade e, demonstrando imenso faro de gol, desferiu um chute potente e cruzado para vencer o goleiro Modesto Denis, inaugurando o placar e inflamando os torcedores nas arquibancadas. O gol precoce desestruturou por completo o plano emocional do Paraguai, que passou a errar passes fáceis na saída de bola e ceder novos espaços na retaguarda.

Apenas cinco minutos depois, aos 15, o cenário de atropelo consolidou-se com o lance mais debatido da história daquela Copa. Após um cruzamento fechado vindo da ponta direita desferido por Jimmy Gallagher, o capitão americano Tom Florie dividiu de cabeça com o zagueiro paraguaio Quiterio Olmedo. A bola sobrou limpa na pequena área e Bert Patenaude completou para as redes antes da chegada desesperada do arqueiro Modesto Denis. No calor do momento e diante da precariedade das anotações da época, a arbitragem registrou o gol de forma confusa, abrindo espaço para décadas de discussões cronistas, mas garantindo a vantagem confortável de 2 a 0 com que os Estados Unidos marcharam para os vestiários no intervalo.

O segundo tempo: O nocaute de Patenaude e a solidez de Jimmy Douglas

A conversa tática promovida pelo treinador José Laguna no vestiário paraguaio buscou acalmar os nervos de sua equipe e adiantar as linhas de marcação para tentar buscar um gol de reação rápido na etapa complementar. O Paraguai retornou dos vestiários demonstrando imenso brio e passou a explorar a velocidade do ponta Lino Nessi e o talento do centroavante Diógenes Domínguez. Os sul-americanos criaram duas oportunidades consecutivas em lances de bola parada, mas esbarraram na atuação segura e impecável do goleiro norte-americano Jimmy Douglas, que exibia excelente senso de posicionamento para interceptar os cruzamentos aéreos.

Contudo, a ilusão de equilíbrio paraguaia foi brutalmente desfeita logo aos 5 minutos do segundo tempo, através do golpe de misericórdia desferido pela estrela da tarde. Em um contra-ataque veloz e vertical puxado por Bart McGhee pela ponta esquerda, a defesa do Paraguai falhou coletivamente ao tentar fazer a linha de impedimento. McGhee enxergou a infiltração cirúrgica de Bert Patenaude pelo meio e desferiu um passe rasteiro milimétrico; com extrema frieza e categoria de pivô, Patenaude dominou a bola limpando a marcação de José Miracca e fuzilou Modesto Denis com um chute cruzado de perna direita. O placar de 3 a 0 sacramentava o nocaute definitivo no Parque Central.

Atrás por três gols de diferença e fisicamente exausto pelo ritmo intenso imposto pelos norte-americanos, o Paraguai entregou os pontos táticos e passou a focar em evitar uma goleada ainda mais vexatória em Montevidéu. O técnico americano Bob Millar organizou seu esquema para gastar o tempo na base da troca de passes curtos no meio-campo, administrando a vantagem com inteligência e poupando as energias de seus principais atletas. A imposição física dos Estados Unidos controlou as ações sem sofrer qualquer sustos na retaguarda até o apito final do árbitro Aníbal Tejada, celebrando uma classificação histórica e indiscutível.

A resolução do mistério: Como a FIFA reescreveu a história em 2006

A vitória categórica por 3 a 0 garantiu aos Estados Unidos a liderança isolada do Grupo 4 com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, carimbando o passaporte da equipe de forma inédita direto para as semifinais da Copa do Mundo de 1930 — o melhor resultado da história do futebol norte-americano em todos os tempos. No entanto, o feito monumental de Bert Patenaude permaneceu obscurecido pela poeira dos arquivos oficiais durante décadas. Como a súmula oficial da FIFA creditava o segundo gol daquela partida a Tom Florie (e algumas fontes apontavam gol contra de Aurelio González), o argentino Guillermo Stábile, que anotou três gols na vitória por 6 a 3 sobre o México no dia 19 de julho de 1930, ostentou o título de autor do primeiro hat-trick dos Mundiais por mais de 70 anos.

A injustiça histórica começou a ser desfeita graças ao trabalho obstinado de pesquisadores, historiadores do esporte e membros da RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation). Através do cruzamento de depoimentos de jogadores que estiveram em campo, relatórios de jornais uruguaios da época e imagens raras de arquivo, ficou comprovado de forma inequívoca que o toque decisivo no segundo gol havia sido de Patenaude. Diante das evidências irrefutáveis, a FIFA abriu um processo de revisão histórica e, no dia 10 de novembro de 2006, anunciou oficialmente a alteração de seus registros, concedendo a Bert Patenaude o título legítimo e eterno de autor do primeiríssimo hat-trick da história das Copas do Mundo, fazendo justiça tardia a um dos maiores atropelos da era romântica do futebol.

Ficha técnica - Estados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930

Data: Quinta-feira, 17 de julho de 1930

Quinta-feira, 17 de julho de 1930 Horário: 18:15 (horário local)

18:15 (horário local) Local: Estádio Parque Central – Montevidéu, Uruguai

Estádio Parque Central – Montevidéu, Uruguai Árbitro: Aníbal Tejada (Uruguai)

Aníbal Tejada (Uruguai) Público: Cerca de 10.000 espectadores

Gols

Estados Unidos: Bert Patenaude (10', 15' e 50')

Escalações e substituições em Estados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930

Estados Unidos (Técnico: Bob Millar)

Jimmy Douglas (G)

Alexander Wood

Ralph Tracy

Andy Auld

Jim Brown

Bert Patenaude ⚽⚽⚽

Bart McGhee

George Moorhouse

Billy Gonsalves

Jimmy Gallagher

Tom Florie (C)

Reservas não utilizados: Michael Slavin, Philip Slone, Shamus O'Brien, Mike Bookie, James Gentle, Arnie Oliver, Frankie Vaughn.

(Nota: Não eram permitidas substituições na Copa do Mundo de 1930).

Paraguai (Técnico: José Laguna)

Modesto Denis (G)

José Miracca

Quiterio Olmedo

Eusebio Díaz

Romildo Etcheverry

Tranquillo Garcete

Francisco Aguirre

Luis Vargas Peña (C)

Lino Nessi

Diógenes Domínguez

Aurelio González

Reservas não utilizados: Pedro Benítez, Eustacio Chamorro, Salvador Flores, Amadeo Ortega, Saguier Carreras, Jacinto Villalba, Bernabé Rivera, Diego Florentin, Benítez Cáceres, Gerardo Romero, Santiago Benítez.