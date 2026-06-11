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Copa do Mundo de 2022: Todos os resultados

Relembre placares, locais e o tri da Argentina no épico Mundial de 2022.

PorLance!São Paulo (SP)
11/06/2026 06:43
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Argentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)
O capitão Lionel Messi ergue a Taça da Copa do Mundo de 2002 no Estádio Lusail vestindo o Bisht, manto tradicional oferecido pelo Emir do Catar, celebrando a conquista do tricampeonato da Argentina. (FIFA)
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A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar, marcando a primeira edição no Oriente Médio e mudando o calendário para novembro e dezembro.
O torneio foi cercado por polêmicas acerca das condições de trabalho dos operários e restrições sociais no país.
A seleção de Marrocos fez história ao se tornar a primeira nação africana a chegar à semifinal, eliminando potências tradicionais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A vigésima segunda edição da história dos Mundiais quebrou paradigmas geográficos e temporais ao desembarcar de forma totalmente inédita no Oriente Médio. O Catar foi a nação escolhida pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 2022, forçando uma mudança histórica no calendário tradicional do torneio para os meses de novembro e dezembro, visando fugir do calor sufocante do verão no deserto. O comitê organizador local investiu somas bilionárias para erguer estádios luxuosos, futuristas e totalmente climatizados em um raio de poucos quilômetros, integrados por uma moderna rede de metrô.

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  • França conquistou bicampeonato mundial em 2018

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    Os bastidores da Copa do Mundo, contudo, foram fortemente impactados por intensas e severas polêmicas políticas, sociais e humanitárias que ecoaram globalmente muito antes de a bola rolar. O torneio enfrentou denúncias generalizadas de veículos de imprensa internacionais a respeito das condições de trabalho dos operários imigrantes que construíram as arenas, além de críticas severas às restrições civis do país e à proibição abrupta da venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios nas vésperas da abertura. Toda essa atmosfera de forte escrutínio colocou o evento sob constante vigília social.

    Dentro das quatro linhas, a Copa do Mundo transformou-se em um autêntico terremoto de emoções que desafiou as hierarquias tradicionais do esporte. A grande e mais contagiante epopeia daquela edição foi escrita pela brilhante seleção de Marrocos, que encantou o planeta com uma organização defensiva cirúrgica e um contra-ataque letal. Ao eliminarem potências europeias históricas nas fases eliminatórias, os marroquinos romperam uma barreira continental secular e se consagraram de forma inédita como a primeiríssima nação africana a alcançar uma semifinal de Copa.

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    Para a Seleção Brasileira, a jornada em território catari representou o encerramento doloroso e traumático de um ciclo de seis anos sob o comando técnico de Tite. Apresentando um futebol vertical e equilibrado com o desabrochar de jovens talentos, o Brasil avançou na liderança e deu um show plástico ao golear a Coreia do Sul nas oitavas de final. No entanto, o sonho do hexacampeonato ruiu de forma dramática nas quartas de final contra a resiliente Croácia, sofrendo um gol de contra-ataque nos minutos finais da prorrogação e caindo nas penalidades máximas.

    A apoteose final da competição acabou completamente monopolizada pela consagração épica, poética e definitiva do craque Lionel Messi. Em sua última Copa do Mundo, o camisa 10 desfilou uma liderança técnica e psicológica monumental para reerguer a Argentina após um tropeço chocante na rodada de abertura. A caminhada albiceleste, impulsionada por uma torcida inflamada que adotou o hino "Muchachos", culminou na final mais espetacular e dramática de todos os tempos, imortalizando Messi na galeria dos maiores atletas da história da humanidade.

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    Resultados da Copa do Mundo de 2022

    Primeira fase - Grupo A

    O grupo de abertura da Copa do Mundo registrou uma campanha histórica e vexatória para os donos da casa, já que o Catar tornou-se a primeira seleção anfitriã a perder o jogo de estreia e a terminar a fase inicial com zero pontos somados. A Holanda impôs seu amplo favoritismo técnico para liderar a chave sem grandes sustos, avançando ao lado da forte e veloz equipe do Senegal, que superou a ausência de Sadio Mané na raça.

    1. 20 de novembro – Catar 0 x 2 Equador – Estádio Al Bayt
    2. 21 de novembro – Senegal 0 x 2 Holanda – Estádio Al Thumama
    3. 25 de novembro – Catar 1 x 3 Senegal – Estádio Al Thumama
    4. 25 de novembro – Holanda 1 x 1 Equador – Estádio Internacional Khalifa
    5. 29 de novembro – Holanda 2 x 0 Catar – Estádio Al Bayt
    6. 29 de novembro – Equador 1 x 2 Senegal – Estádio Internacional Khalifa

    Primeira fase - Grupo B

    Esta chave da Copa do Mundo caracterizou-se pelo amplo domínio técnico da seleção da Inglaterra, que desfilou goleadas e um futebol ultra-ofensivo comandado por uma jovem geração para sobrar na liderança de forma invicta. A segunda vaga foi decidida de forma direta e geopoliticamente carregada na rodada final, com os Estados Unidos batendo o Irã com um gol heroico de Pulisic para carimbar o passaporte.

    • 21 de novembro – Inglaterra 6 x 2 Irã – Estádio Internacional Khalifa
    • 21 de novembro – Estados Unidos 1 x 1 Gales – Estádio Ahmad bin Ali
    • 25 de novembro – Gales 0 x 2 Irã – Estádio Ahmad bin Ali
    • 25 de novembro – Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos – Estádio Al Bayt
    • 29 de novembro – Gales 0 x 3 Inglaterra – Estádio Ahmad bin Ali
    • 29 de novembro – Irã 0 x 1 Estados Unidos – Estádio Al Thumama

    Primeira fase - Grupo C

    O grupo protagonizou uma das maiores zebras de todos os tempos da Copa do Mundo com a vitória chocante de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina na estreia. O tropeço histórico obrigou os argentinos a tratarem os jogos seguintes como verdadeiras finais de campeonato. Sob a liderança de Messi e o surgimento de Enzo Fernández e Julián Álvarez, a Argentina reestruturou-se e liderou a chave, avançando junto à Polônia.

    1. 22 de novembro – Argentina 1 x 2 Arábia Saudita – Estádio Lusail
    2. 22 de novembro – México 0 x 0 Polônia – Estádio 974
    3. 26 de novembro – Polônia 2 x 0 Arábia Saudita – Estádio Cidade da Educação
    4. 26 de novembro – Argentina 2 x 0 México – Estádio Lusail
    5. 30 de novembro – Polônia 0 x 2 Argentina – Estádio 974
    6. 30 de novembro – Arábia Saudita 1 x 2 México – Estádio Lusail

    Primeira fase - Grupo D

    A atual campeã mundial, França, espantou de vez a histórica maldição dos detentores do título ao garantir a sua classificação antecipada com duas vitórias contundentes e show de Kylian Mbappé. Os franceses avançaram na liderança isolada pelo saldo de gols. A grande surpresa da chave foi a valente seleção da Austrália, que superou os prognósticos e bateu a badalada Dinamarca na rodada decisiva para ficar com a segunda vaga.

    • 22 de novembro – Dinamarca 0 x 0 Tunísia – Estádio Cidade da Educação
    • 22 de novembro – França 4 x 1 Austrália – Estádio Al Janoub
    • 26 de novembro – Tunísia 0 x 1 Austrália – Estádio Al Janoub
    • 26 de novembro – França 2 x 1 Dinamarca – Estádio 974
    • 30 de novembro – Tunísia 1 x 0 França – Estádio Cidade da Educação
    • 30 de novembro – Austrália 1 x 0 Dinamarca – Estádio Al Janoub

    Primeira fase - Grupo E

    Certamente a chave mais espetacular da Copa do Mundo, insana e surpreendente da primeira fase, marcada pelas exibições históricas da seleção do Japão. Os japoneses operaram dois milagres ao vencerem Alemanha e Espanha de virada pelo mesmo placar, avançando na liderança isolada. A Espanha garantiu a segunda vaga pelo critério de saldo, enquanto a tetracampeã Alemanha acumulou falhas graves e acabou eliminada de forma precoce.

    • 23 de novembro – Alemanha 1 x 2 Japão – Estádio Internacional Khalifa
    • 23 de novembro – Espanha 7 x 0 Costa Rica – Estádio Al Thumama
    • 27 de novembro – Japão 0 x 1 Costa Rica – Estádio Ahmad bin Ali
    • 27 de novembro – Espanha 1 x 1 Alemanha – Estádio Al Bayt
    • 1 de dezembro – Japão 2 x 1 Espanha – Estádio Internacional Khalifa
    • 1 de dezembro – Costa Rica 2 x 4 Alemanha – Estádio Al Bayt

    Primeira fase - Grupo F

    Este grupo consolidou o cartão de visitas perfeito para a histórica campanha de Marrocos em solo catari. Exibindo uma disciplina tática formidável e empacotando os adversários, os marroquinos lideraram a chave de forma invicta. A Croácia garantiu a segunda vaga com sua tradicional experiência em campo, enquanto a badalada seleção da Bélgica decepcionou profundamente e deu adeus em meio a crises internas.

    • 23 de novembro – Marrocos 0 x 0 Croácia – Estádio Al Bayt
    • 23 de novembro – Bélgica 1 x 0 Canadá – Estádio Ahmad bin Ali
    • 27 de novembro – Bélgica 0 x 2 Marrocos – Estádio Al Thumama
    • 27 de novembro – Croácia 4 x 1 Canadá – Estádio Khalifa Internacional
    • 1 de dezembro – Croácia 0 x 0 Bélgica – Estádio Ahmad bin Ali
    • 1 de dezembro – Canadá 1 x 2 Marrocos – Estádio Al Thumama

    Primeira fase - Grupo G

    O grupo da Seleção Brasileira registrou uma largada segura e imponente da Amarelinha, que carimbou a sua vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência após grandes atuações coletivas contra Sérvia e Suíça. O Brasil garantiu o topo da chave, mesmo utilizando um time totalmente reserva e sofrendo um revés tardio contra Camarões. A Suíça exibiu regularidade ofensiva para ficar com a segunda vaga.

    • 24 de novembro – Suíça 1 x 0 Camarões – Estádio Al Janoub
    • 24 de novembro – Brasil 2 x 0 Sérvia – Estádio Lusail
    • 28 de novembro – Camarões 3 x 3 Sérvia – Estádio Al Janoub
    • 28 de novembro – Brasil 1 x 0 Suíça – Estádio 974
    • 2 de dezembro – Camarões 1 x 0 Brasil – Estádio Lusail
    • 2 de dezembro – Sérvia 2 x 3 Suíça – Estádio 974

    Primeira fase - Grupo H

    A chave sediada nos modernos palcos do Catar entregou uma disputa emocionante até os últimos segundos da rodada final. Portugal confirmou o favoritismo e carimbou a liderança da chave sob a batuta de Bruno Fernandes. A Coreia do Sul operou uma classificação heróica ao bater os portugueses de virada nos acréscimos do último jogo, avançando pelo critério de gols marcados e eliminando o Uruguai de forma cruel.

    • 24 de novembro – Uruguai 0 x 0 Coreia do Sul – Estádio Cidade da Educação
    • 24 de novembro – Portugal 3 x 2 Gana – Estádio 974
    • 28 de novembro – Coreia do Sul 2 x 3 Gana – Estádio Cidade da Educação
    • 28 de novembro – Portugal 2 x 0 Uruguai – Estádio Lusail
    • 2 de dezembro – Coreia do Sul 2 x 1 Portugal – Estádio Cidade da Educação
    • 2 de dezembro – Gana 0 x 2 Uruguai – Estádio Al Janoub

    Oitavas de final da Copa do Mundo de 2022

    O início do mata-mata eliminatório direto elevou a voltagem técnica com apresentações elásticas e shows das escolas tradicionais europeias e sul-americanas. O Brasil deu um verdadeiro espetáculo plástico ao triturar a Coreia do Sul no Estádio 974 com quatro gols ainda na etapa inicial. Portugal goleou a Suíça por 6 a 1 com hat-trick do jovem Gonçalo Ramos, enquanto Marrocos chocava o mundo ao eliminar a Espanha nas penalidades máximas.

    1. 3 de dezembro – Holanda 3 x 1 Estados Unidos – Estádio Internacional Khalifa
    2. 3 de dezembro – Argentina 2 x 1 Austrália – Estádio Ahmad bin Ali
    3. 4 de dezembro – França 3 x 1 Polônia – Estádio Al Thumama
    4. 4 de dezembro – Inglaterra 3 x 0 Senegal – Estádio Al Bayt
    5. 5 de dezembro – Japão 1 x 1 Croácia (1 x 3 nos pênaltis) – Estádio Al Janoub
    6. 5 de dezembro – Brasil 4 x 1 Coreia do Sul – Estádio 974
    7. 6 de dezembro – Marrocos 0 x 0 Espanha (3 x 0 nos pênaltis) – Estádio Cidade da Educação
    8. 6 de dezembro – Portugal 6 x 1 Suíça – Estádio Lusail

    Quartas de final da Copa do Mundo de 2022

    Às quartas de final entraram em definitivo para a antologia do esporte devido a desfechos dramáticos, cargas nervosas extremas e o fim do sonho do hexacampeonato brasileiro. O Brasil martelou a Croácia e abriu o placar com um golaço de Neymar na prorrogação, mas cedeu um contra-ataque trágico no fim e caiu nas penalidades máximas. A Argentina bateu a Holanda nos pênaltis em um clássico violento de 18 cartões, e Marrocos fez história ao derrubar o Portugal de Cristiano Ronaldo.

    1. 9 de dezembro – Croácia 1 x 1 Brasil (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Cidade da Educação
    2. 9 de dezembro – Holanda 2 x 2 Argentina (3 x 4 nos pênaltis) – Estádio Lusail
    3. 10 de dezembro – Marrocos 1 x 0 Portugal – Estádio Al Thumama
    4. 10 de dezembro – Inglaterra 1 x 2 França – Estádio Al Bayt

    Semifinais da Copa do Mundo de 2022

    As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente a tradição das potências mundiais contra a grande surpresa do continente africano em exibições de altíssima exigência tática. Lionel Messi deu um show particular inesquecível ao desestruturar a retaguarda da Croácia e servir Julián Álvarez na vitória argentina por 3 a 0. Na outra chave, a França precisou suar intensamente para quebrar a brava e histórica resistência de Marrocos e carimbar a vaga.

    • 13 de dezembro – Argentina 3 x 0 Croácia – Estádio Lusail
    • 14 de dezembro – França 2 x 0 Marrocos – Estádio Al Bayt

    Disputa do terceiro lugar

    O confronto de consolação transformou-se em uma linda e honrosa festa de despedida para as duas seleções que orgulharam os seus povos ao longo do mês. Em um duelo aberto, vertical e de excelente nível ofensivo na cidade de Ar Rayyan, a Croácia impôs a sua maior experiência técnica na bola parada para bater Marrocos por 2 a 1 e assegurar de forma justa a medalha de bronze mundial.

    • 17 de dezembro – Croácia 2 x 1 Marrocos – Estádio Internacional Khalifa

    Final da Copa do Mundo de 2022

    A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 2022 colocou frente a frente Argentina e França no imponente e completamente lotado Estádio Lusail, perante mais de 88 mil espectadores em uma atmosfera de absoluta eletricidade. O confronto correspondeu a toda a expectativa histórica, transformando-se instantaneamente na maior final de todos os tempos. A Argentina armou uma estratégia tática impecável e dominou amplamente os franceses na etapa inicial: Lionel Messi abriu o placar de pênalti e Ángel Di María ampliou em um contra-ataque plástico e perfeito. O título parecia totalmente desenhado para os sul-americanos até os 35 minutos do segundo tempo, quando o gênio Kylian Mbappé operou um milagre relâmpago ao anotar dois gols em um intervalo de apenas dois minutos, empatando o clássico e arrastando o drama para a prorrogação.

    No tempo extra, a voltagem emocional alcançou níveis cardíacos no gramado catari. Lionel Messi apareceu novamente para empurrar a bola para as redes após um rebote e colocar a Argentina em vantagem, mas Mbappé respondeu convertendo outro pênalti para assinar um hat-trick histórico e decretar o empate por 3 a 3. No último segundo do tempo suplementar, o goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martínez operou a defesa mais monumental da história das Copas ao barrar com a perna um chute queima-roupa de Kolo Muani, forçando a definição nas penalidades máximas.

    Nas cobranças, a frieza albiceleste prevaleceu de forma perfeita: Dibu Martínez defendeu a batida de Coman, Tchouaméni chutou para fora e o lateral Gonzalo Montiel converteu o chute decisivo que decretou o placar de 4 a 2 nos pênaltis. O triunfo dramático encerrou o jejum de 36 anos do país e coroou Lionel Messi como o rei definitivo do futebol.

    • 18 de dezembro – Argentina 3 x 3 França (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Lusail

    Classificação final da Copa do Mundo de 2022

    Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 2022, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols das nações:

      1.
    1. Argentina (Campeã)
      2. 2.
    2. França (Vice-campeã)
      3. 3.
    3. Croácia
      4. 4.
    4. Marrocos
      5. 5.
    5. Holanda
      6. 6.
    6. Inglaterra
      7. 7.
    7. Brasil
      8. 8.
    8. Portugal
      9. 9.
    9. Japão
      10. 10.
    10. Senegal
      11. 11.
    11. Austrália
      12. 12.
    12. Suíça
      13. 13.
    13. Espanha
      14. 14.
    14. Estados Unidos
      15. 15.
    15. Polônia
      16. 16.
    16. Coreia do Sul
      17. 17.
    17. Alemanha
      18. 18.
    18. Equador
      19. 19.
    19. Camarões
      20. 20.
    20. Uruguai
      21. 21.
    21. Tunísia
      22. 22.
    22. México
      23. 23.
    23. Bélgica
      24. 24.
    24. Ghana
      25. 25.
    25. Arábia Saudita
      26. 26.
    26. Irã
      27. 27.
    27. Costa Rica
      28. 28.
    28. Dinamarca
      29. 29.
    29. Sérvia
      30. 30.
    30. Gales
      31. 31.
    31. Canadá
      32. 32.
    32. Catar
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