Copa do Mundo de 2022: Todos os resultados
Relembre placares, locais e o tri da Argentina no épico Mundial de 2022.
A vigésima segunda edição da história dos Mundiais quebrou paradigmas geográficos e temporais ao desembarcar de forma totalmente inédita no Oriente Médio. O Catar foi a nação escolhida pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 2022, forçando uma mudança histórica no calendário tradicional do torneio para os meses de novembro e dezembro, visando fugir do calor sufocante do verão no deserto. O comitê organizador local investiu somas bilionárias para erguer estádios luxuosos, futuristas e totalmente climatizados em um raio de poucos quilômetros, integrados por uma moderna rede de metrô.
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Os bastidores da Copa do Mundo, contudo, foram fortemente impactados por intensas e severas polêmicas políticas, sociais e humanitárias que ecoaram globalmente muito antes de a bola rolar. O torneio enfrentou denúncias generalizadas de veículos de imprensa internacionais a respeito das condições de trabalho dos operários imigrantes que construíram as arenas, além de críticas severas às restrições civis do país e à proibição abrupta da venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios nas vésperas da abertura. Toda essa atmosfera de forte escrutínio colocou o evento sob constante vigília social.
Dentro das quatro linhas, a Copa do Mundo transformou-se em um autêntico terremoto de emoções que desafiou as hierarquias tradicionais do esporte. A grande e mais contagiante epopeia daquela edição foi escrita pela brilhante seleção de Marrocos, que encantou o planeta com uma organização defensiva cirúrgica e um contra-ataque letal. Ao eliminarem potências europeias históricas nas fases eliminatórias, os marroquinos romperam uma barreira continental secular e se consagraram de forma inédita como a primeiríssima nação africana a alcançar uma semifinal de Copa.
Para a Seleção Brasileira, a jornada em território catari representou o encerramento doloroso e traumático de um ciclo de seis anos sob o comando técnico de Tite. Apresentando um futebol vertical e equilibrado com o desabrochar de jovens talentos, o Brasil avançou na liderança e deu um show plástico ao golear a Coreia do Sul nas oitavas de final. No entanto, o sonho do hexacampeonato ruiu de forma dramática nas quartas de final contra a resiliente Croácia, sofrendo um gol de contra-ataque nos minutos finais da prorrogação e caindo nas penalidades máximas.
A apoteose final da competição acabou completamente monopolizada pela consagração épica, poética e definitiva do craque Lionel Messi. Em sua última Copa do Mundo, o camisa 10 desfilou uma liderança técnica e psicológica monumental para reerguer a Argentina após um tropeço chocante na rodada de abertura. A caminhada albiceleste, impulsionada por uma torcida inflamada que adotou o hino "Muchachos", culminou na final mais espetacular e dramática de todos os tempos, imortalizando Messi na galeria dos maiores atletas da história da humanidade.
Resultados da Copa do Mundo de 2022
Primeira fase - Grupo A
O grupo de abertura da Copa do Mundo registrou uma campanha histórica e vexatória para os donos da casa, já que o Catar tornou-se a primeira seleção anfitriã a perder o jogo de estreia e a terminar a fase inicial com zero pontos somados. A Holanda impôs seu amplo favoritismo técnico para liderar a chave sem grandes sustos, avançando ao lado da forte e veloz equipe do Senegal, que superou a ausência de Sadio Mané na raça.
- 20 de novembro – Catar 0 x 2 Equador – Estádio Al Bayt
- 21 de novembro – Senegal 0 x 2 Holanda – Estádio Al Thumama
- 25 de novembro – Catar 1 x 3 Senegal – Estádio Al Thumama
- 25 de novembro – Holanda 1 x 1 Equador – Estádio Internacional Khalifa
- 29 de novembro – Holanda 2 x 0 Catar – Estádio Al Bayt
- 29 de novembro – Equador 1 x 2 Senegal – Estádio Internacional Khalifa
Primeira fase - Grupo B
Esta chave da Copa do Mundo caracterizou-se pelo amplo domínio técnico da seleção da Inglaterra, que desfilou goleadas e um futebol ultra-ofensivo comandado por uma jovem geração para sobrar na liderança de forma invicta. A segunda vaga foi decidida de forma direta e geopoliticamente carregada na rodada final, com os Estados Unidos batendo o Irã com um gol heroico de Pulisic para carimbar o passaporte.
- 21 de novembro – Inglaterra 6 x 2 Irã – Estádio Internacional Khalifa
- 21 de novembro – Estados Unidos 1 x 1 Gales – Estádio Ahmad bin Ali
- 25 de novembro – Gales 0 x 2 Irã – Estádio Ahmad bin Ali
- 25 de novembro – Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos – Estádio Al Bayt
- 29 de novembro – Gales 0 x 3 Inglaterra – Estádio Ahmad bin Ali
- 29 de novembro – Irã 0 x 1 Estados Unidos – Estádio Al Thumama
Primeira fase - Grupo C
O grupo protagonizou uma das maiores zebras de todos os tempos da Copa do Mundo com a vitória chocante de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina na estreia. O tropeço histórico obrigou os argentinos a tratarem os jogos seguintes como verdadeiras finais de campeonato. Sob a liderança de Messi e o surgimento de Enzo Fernández e Julián Álvarez, a Argentina reestruturou-se e liderou a chave, avançando junto à Polônia.
- 22 de novembro – Argentina 1 x 2 Arábia Saudita – Estádio Lusail
- 22 de novembro – México 0 x 0 Polônia – Estádio 974
- 26 de novembro – Polônia 2 x 0 Arábia Saudita – Estádio Cidade da Educação
- 26 de novembro – Argentina 2 x 0 México – Estádio Lusail
- 30 de novembro – Polônia 0 x 2 Argentina – Estádio 974
- 30 de novembro – Arábia Saudita 1 x 2 México – Estádio Lusail
Primeira fase - Grupo D
A atual campeã mundial, França, espantou de vez a histórica maldição dos detentores do título ao garantir a sua classificação antecipada com duas vitórias contundentes e show de Kylian Mbappé. Os franceses avançaram na liderança isolada pelo saldo de gols. A grande surpresa da chave foi a valente seleção da Austrália, que superou os prognósticos e bateu a badalada Dinamarca na rodada decisiva para ficar com a segunda vaga.
- 22 de novembro – Dinamarca 0 x 0 Tunísia – Estádio Cidade da Educação
- 22 de novembro – França 4 x 1 Austrália – Estádio Al Janoub
- 26 de novembro – Tunísia 0 x 1 Austrália – Estádio Al Janoub
- 26 de novembro – França 2 x 1 Dinamarca – Estádio 974
- 30 de novembro – Tunísia 1 x 0 França – Estádio Cidade da Educação
- 30 de novembro – Austrália 1 x 0 Dinamarca – Estádio Al Janoub
Primeira fase - Grupo E
Certamente a chave mais espetacular da Copa do Mundo, insana e surpreendente da primeira fase, marcada pelas exibições históricas da seleção do Japão. Os japoneses operaram dois milagres ao vencerem Alemanha e Espanha de virada pelo mesmo placar, avançando na liderança isolada. A Espanha garantiu a segunda vaga pelo critério de saldo, enquanto a tetracampeã Alemanha acumulou falhas graves e acabou eliminada de forma precoce.
- 23 de novembro – Alemanha 1 x 2 Japão – Estádio Internacional Khalifa
- 23 de novembro – Espanha 7 x 0 Costa Rica – Estádio Al Thumama
- 27 de novembro – Japão 0 x 1 Costa Rica – Estádio Ahmad bin Ali
- 27 de novembro – Espanha 1 x 1 Alemanha – Estádio Al Bayt
- 1 de dezembro – Japão 2 x 1 Espanha – Estádio Internacional Khalifa
- 1 de dezembro – Costa Rica 2 x 4 Alemanha – Estádio Al Bayt
Primeira fase - Grupo F
Este grupo consolidou o cartão de visitas perfeito para a histórica campanha de Marrocos em solo catari. Exibindo uma disciplina tática formidável e empacotando os adversários, os marroquinos lideraram a chave de forma invicta. A Croácia garantiu a segunda vaga com sua tradicional experiência em campo, enquanto a badalada seleção da Bélgica decepcionou profundamente e deu adeus em meio a crises internas.
- 23 de novembro – Marrocos 0 x 0 Croácia – Estádio Al Bayt
- 23 de novembro – Bélgica 1 x 0 Canadá – Estádio Ahmad bin Ali
- 27 de novembro – Bélgica 0 x 2 Marrocos – Estádio Al Thumama
- 27 de novembro – Croácia 4 x 1 Canadá – Estádio Khalifa Internacional
- 1 de dezembro – Croácia 0 x 0 Bélgica – Estádio Ahmad bin Ali
- 1 de dezembro – Canadá 1 x 2 Marrocos – Estádio Al Thumama
Primeira fase - Grupo G
O grupo da Seleção Brasileira registrou uma largada segura e imponente da Amarelinha, que carimbou a sua vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência após grandes atuações coletivas contra Sérvia e Suíça. O Brasil garantiu o topo da chave, mesmo utilizando um time totalmente reserva e sofrendo um revés tardio contra Camarões. A Suíça exibiu regularidade ofensiva para ficar com a segunda vaga.
- 24 de novembro – Suíça 1 x 0 Camarões – Estádio Al Janoub
- 24 de novembro – Brasil 2 x 0 Sérvia – Estádio Lusail
- 28 de novembro – Camarões 3 x 3 Sérvia – Estádio Al Janoub
- 28 de novembro – Brasil 1 x 0 Suíça – Estádio 974
- 2 de dezembro – Camarões 1 x 0 Brasil – Estádio Lusail
- 2 de dezembro – Sérvia 2 x 3 Suíça – Estádio 974
Primeira fase - Grupo H
A chave sediada nos modernos palcos do Catar entregou uma disputa emocionante até os últimos segundos da rodada final. Portugal confirmou o favoritismo e carimbou a liderança da chave sob a batuta de Bruno Fernandes. A Coreia do Sul operou uma classificação heróica ao bater os portugueses de virada nos acréscimos do último jogo, avançando pelo critério de gols marcados e eliminando o Uruguai de forma cruel.
- 24 de novembro – Uruguai 0 x 0 Coreia do Sul – Estádio Cidade da Educação
- 24 de novembro – Portugal 3 x 2 Gana – Estádio 974
- 28 de novembro – Coreia do Sul 2 x 3 Gana – Estádio Cidade da Educação
- 28 de novembro – Portugal 2 x 0 Uruguai – Estádio Lusail
- 2 de dezembro – Coreia do Sul 2 x 1 Portugal – Estádio Cidade da Educação
- 2 de dezembro – Gana 0 x 2 Uruguai – Estádio Al Janoub
Oitavas de final da Copa do Mundo de 2022
O início do mata-mata eliminatório direto elevou a voltagem técnica com apresentações elásticas e shows das escolas tradicionais europeias e sul-americanas. O Brasil deu um verdadeiro espetáculo plástico ao triturar a Coreia do Sul no Estádio 974 com quatro gols ainda na etapa inicial. Portugal goleou a Suíça por 6 a 1 com hat-trick do jovem Gonçalo Ramos, enquanto Marrocos chocava o mundo ao eliminar a Espanha nas penalidades máximas.
- 3 de dezembro – Holanda 3 x 1 Estados Unidos – Estádio Internacional Khalifa
- 3 de dezembro – Argentina 2 x 1 Austrália – Estádio Ahmad bin Ali
- 4 de dezembro – França 3 x 1 Polônia – Estádio Al Thumama
- 4 de dezembro – Inglaterra 3 x 0 Senegal – Estádio Al Bayt
- 5 de dezembro – Japão 1 x 1 Croácia (1 x 3 nos pênaltis) – Estádio Al Janoub
- 5 de dezembro – Brasil 4 x 1 Coreia do Sul – Estádio 974
- 6 de dezembro – Marrocos 0 x 0 Espanha (3 x 0 nos pênaltis) – Estádio Cidade da Educação
- 6 de dezembro – Portugal 6 x 1 Suíça – Estádio Lusail
Quartas de final da Copa do Mundo de 2022
Às quartas de final entraram em definitivo para a antologia do esporte devido a desfechos dramáticos, cargas nervosas extremas e o fim do sonho do hexacampeonato brasileiro. O Brasil martelou a Croácia e abriu o placar com um golaço de Neymar na prorrogação, mas cedeu um contra-ataque trágico no fim e caiu nas penalidades máximas. A Argentina bateu a Holanda nos pênaltis em um clássico violento de 18 cartões, e Marrocos fez história ao derrubar o Portugal de Cristiano Ronaldo.
- 9 de dezembro – Croácia 1 x 1 Brasil (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Cidade da Educação
- 9 de dezembro – Holanda 2 x 2 Argentina (3 x 4 nos pênaltis) – Estádio Lusail
- 10 de dezembro – Marrocos 1 x 0 Portugal – Estádio Al Thumama
- 10 de dezembro – Inglaterra 1 x 2 França – Estádio Al Bayt
Semifinais da Copa do Mundo de 2022
As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente a tradição das potências mundiais contra a grande surpresa do continente africano em exibições de altíssima exigência tática. Lionel Messi deu um show particular inesquecível ao desestruturar a retaguarda da Croácia e servir Julián Álvarez na vitória argentina por 3 a 0. Na outra chave, a França precisou suar intensamente para quebrar a brava e histórica resistência de Marrocos e carimbar a vaga.
- 13 de dezembro – Argentina 3 x 0 Croácia – Estádio Lusail
- 14 de dezembro – França 2 x 0 Marrocos – Estádio Al Bayt
Disputa do terceiro lugar
O confronto de consolação transformou-se em uma linda e honrosa festa de despedida para as duas seleções que orgulharam os seus povos ao longo do mês. Em um duelo aberto, vertical e de excelente nível ofensivo na cidade de Ar Rayyan, a Croácia impôs a sua maior experiência técnica na bola parada para bater Marrocos por 2 a 1 e assegurar de forma justa a medalha de bronze mundial.
- 17 de dezembro – Croácia 2 x 1 Marrocos – Estádio Internacional Khalifa
Final da Copa do Mundo de 2022
A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 2022 colocou frente a frente Argentina e França no imponente e completamente lotado Estádio Lusail, perante mais de 88 mil espectadores em uma atmosfera de absoluta eletricidade. O confronto correspondeu a toda a expectativa histórica, transformando-se instantaneamente na maior final de todos os tempos. A Argentina armou uma estratégia tática impecável e dominou amplamente os franceses na etapa inicial: Lionel Messi abriu o placar de pênalti e Ángel Di María ampliou em um contra-ataque plástico e perfeito. O título parecia totalmente desenhado para os sul-americanos até os 35 minutos do segundo tempo, quando o gênio Kylian Mbappé operou um milagre relâmpago ao anotar dois gols em um intervalo de apenas dois minutos, empatando o clássico e arrastando o drama para a prorrogação.
No tempo extra, a voltagem emocional alcançou níveis cardíacos no gramado catari. Lionel Messi apareceu novamente para empurrar a bola para as redes após um rebote e colocar a Argentina em vantagem, mas Mbappé respondeu convertendo outro pênalti para assinar um hat-trick histórico e decretar o empate por 3 a 3. No último segundo do tempo suplementar, o goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martínez operou a defesa mais monumental da história das Copas ao barrar com a perna um chute queima-roupa de Kolo Muani, forçando a definição nas penalidades máximas.
Nas cobranças, a frieza albiceleste prevaleceu de forma perfeita: Dibu Martínez defendeu a batida de Coman, Tchouaméni chutou para fora e o lateral Gonzalo Montiel converteu o chute decisivo que decretou o placar de 4 a 2 nos pênaltis. O triunfo dramático encerrou o jejum de 36 anos do país e coroou Lionel Messi como o rei definitivo do futebol.
- 18 de dezembro – Argentina 3 x 3 França (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Lusail
Classificação final da Copa do Mundo de 2022
Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 2022, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols das nações:
- Argentina (Campeã)
- França (Vice-campeã)
- Croácia
- Marrocos
- Holanda
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Japão
- Senegal
- Austrália
- Suíça
- Espanha
- Estados Unidos
- Polônia
- Coreia do Sul
- Alemanha
- Equador
- Camarões
- Uruguai
- Tunísia
- México
- Bélgica
- Ghana
- Arábia Saudita
- Irã
- Costa Rica
- Dinamarca
- Sérvia
- Gales
- Canadá
- Catar
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