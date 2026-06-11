Copa do Mundo de 2022: Todos os resultados Relembre placares, locais e o tri da Argentina no épico Mundial de 2022.

A seleção de Marrocos fez história ao se tornar a primeira nação africana a chegar à semifinal, eliminando potências tradicionais.

O torneio foi cercado por polêmicas acerca das condições de trabalho dos operários e restrições sociais no país.

A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar, marcando a primeira edição no Oriente Médio e mudando o calendário para novembro e dezembro.

A vigésima segunda edição da história dos Mundiais quebrou paradigmas geográficos e temporais ao desembarcar de forma totalmente inédita no Oriente Médio. O Catar foi a nação escolhida pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 2022, forçando uma mudança histórica no calendário tradicional do torneio para os meses de novembro e dezembro, visando fugir do calor sufocante do verão no deserto. O comitê organizador local investiu somas bilionárias para erguer estádios luxuosos, futuristas e totalmente climatizados em um raio de poucos quilômetros, integrados por uma moderna rede de metrô.

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Os bastidores da Copa do Mundo, contudo, foram fortemente impactados por intensas e severas polêmicas políticas, sociais e humanitárias que ecoaram globalmente muito antes de a bola rolar. O torneio enfrentou denúncias generalizadas de veículos de imprensa internacionais a respeito das condições de trabalho dos operários imigrantes que construíram as arenas, além de críticas severas às restrições civis do país e à proibição abrupta da venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios nas vésperas da abertura. Toda essa atmosfera de forte escrutínio colocou o evento sob constante vigília social.

Dentro das quatro linhas, a Copa do Mundo transformou-se em um autêntico terremoto de emoções que desafiou as hierarquias tradicionais do esporte. A grande e mais contagiante epopeia daquela edição foi escrita pela brilhante seleção de Marrocos, que encantou o planeta com uma organização defensiva cirúrgica e um contra-ataque letal. Ao eliminarem potências europeias históricas nas fases eliminatórias, os marroquinos romperam uma barreira continental secular e se consagraram de forma inédita como a primeiríssima nação africana a alcançar uma semifinal de Copa.

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Para a Seleção Brasileira, a jornada em território catari representou o encerramento doloroso e traumático de um ciclo de seis anos sob o comando técnico de Tite. Apresentando um futebol vertical e equilibrado com o desabrochar de jovens talentos, o Brasil avançou na liderança e deu um show plástico ao golear a Coreia do Sul nas oitavas de final. No entanto, o sonho do hexacampeonato ruiu de forma dramática nas quartas de final contra a resiliente Croácia, sofrendo um gol de contra-ataque nos minutos finais da prorrogação e caindo nas penalidades máximas.

A apoteose final da competição acabou completamente monopolizada pela consagração épica, poética e definitiva do craque Lionel Messi. Em sua última Copa do Mundo, o camisa 10 desfilou uma liderança técnica e psicológica monumental para reerguer a Argentina após um tropeço chocante na rodada de abertura. A caminhada albiceleste, impulsionada por uma torcida inflamada que adotou o hino "Muchachos", culminou na final mais espetacular e dramática de todos os tempos, imortalizando Messi na galeria dos maiores atletas da história da humanidade.

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Resultados da Copa do Mundo de 2022

Primeira fase - Grupo A

O grupo de abertura da Copa do Mundo registrou uma campanha histórica e vexatória para os donos da casa, já que o Catar tornou-se a primeira seleção anfitriã a perder o jogo de estreia e a terminar a fase inicial com zero pontos somados. A Holanda impôs seu amplo favoritismo técnico para liderar a chave sem grandes sustos, avançando ao lado da forte e veloz equipe do Senegal, que superou a ausência de Sadio Mané na raça.

20 de novembro – Catar 0 x 2 Equador – Estádio Al Bayt 21 de novembro – Senegal 0 x 2 Holanda – Estádio Al Thumama 25 de novembro – Catar 1 x 3 Senegal – Estádio Al Thumama 25 de novembro – Holanda 1 x 1 Equador – Estádio Internacional Khalifa 29 de novembro – Holanda 2 x 0 Catar – Estádio Al Bayt 29 de novembro – Equador 1 x 2 Senegal – Estádio Internacional Khalifa

Primeira fase - Grupo B

Esta chave da Copa do Mundo caracterizou-se pelo amplo domínio técnico da seleção da Inglaterra, que desfilou goleadas e um futebol ultra-ofensivo comandado por uma jovem geração para sobrar na liderança de forma invicta. A segunda vaga foi decidida de forma direta e geopoliticamente carregada na rodada final, com os Estados Unidos batendo o Irã com um gol heroico de Pulisic para carimbar o passaporte.

21 de novembro – Inglaterra 6 x 2 Irã – Estádio Internacional Khalifa

21 de novembro – Estados Unidos 1 x 1 Gales – Estádio Ahmad bin Ali

25 de novembro – Gales 0 x 2 Irã – Estádio Ahmad bin Ali

25 de novembro – Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos – Estádio Al Bayt

29 de novembro – Gales 0 x 3 Inglaterra – Estádio Ahmad bin Ali

29 de novembro – Irã 0 x 1 Estados Unidos – Estádio Al Thumama

Primeira fase - Grupo C

O grupo protagonizou uma das maiores zebras de todos os tempos da Copa do Mundo com a vitória chocante de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina na estreia. O tropeço histórico obrigou os argentinos a tratarem os jogos seguintes como verdadeiras finais de campeonato. Sob a liderança de Messi e o surgimento de Enzo Fernández e Julián Álvarez, a Argentina reestruturou-se e liderou a chave, avançando junto à Polônia.

22 de novembro – Argentina 1 x 2 Arábia Saudita – Estádio Lusail 22 de novembro – México 0 x 0 Polônia – Estádio 974 26 de novembro – Polônia 2 x 0 Arábia Saudita – Estádio Cidade da Educação 26 de novembro – Argentina 2 x 0 México – Estádio Lusail 30 de novembro – Polônia 0 x 2 Argentina – Estádio 974 30 de novembro – Arábia Saudita 1 x 2 México – Estádio Lusail

Primeira fase - Grupo D

A atual campeã mundial, França, espantou de vez a histórica maldição dos detentores do título ao garantir a sua classificação antecipada com duas vitórias contundentes e show de Kylian Mbappé. Os franceses avançaram na liderança isolada pelo saldo de gols. A grande surpresa da chave foi a valente seleção da Austrália, que superou os prognósticos e bateu a badalada Dinamarca na rodada decisiva para ficar com a segunda vaga.

22 de novembro – Dinamarca 0 x 0 Tunísia – Estádio Cidade da Educação

22 de novembro – França 4 x 1 Austrália – Estádio Al Janoub

26 de novembro – Tunísia 0 x 1 Austrália – Estádio Al Janoub

26 de novembro – França 2 x 1 Dinamarca – Estádio 974

30 de novembro – Tunísia 1 x 0 França – Estádio Cidade da Educação

30 de novembro – Austrália 1 x 0 Dinamarca – Estádio Al Janoub

Primeira fase - Grupo E

Certamente a chave mais espetacular da Copa do Mundo, insana e surpreendente da primeira fase, marcada pelas exibições históricas da seleção do Japão. Os japoneses operaram dois milagres ao vencerem Alemanha e Espanha de virada pelo mesmo placar, avançando na liderança isolada. A Espanha garantiu a segunda vaga pelo critério de saldo, enquanto a tetracampeã Alemanha acumulou falhas graves e acabou eliminada de forma precoce.

23 de novembro – Alemanha 1 x 2 Japão – Estádio Internacional Khalifa

23 de novembro – Espanha 7 x 0 Costa Rica – Estádio Al Thumama

27 de novembro – Japão 0 x 1 Costa Rica – Estádio Ahmad bin Ali

27 de novembro – Espanha 1 x 1 Alemanha – Estádio Al Bayt

1 de dezembro – Japão 2 x 1 Espanha – Estádio Internacional Khalifa

1 de dezembro – Costa Rica 2 x 4 Alemanha – Estádio Al Bayt

Primeira fase - Grupo F

Este grupo consolidou o cartão de visitas perfeito para a histórica campanha de Marrocos em solo catari. Exibindo uma disciplina tática formidável e empacotando os adversários, os marroquinos lideraram a chave de forma invicta. A Croácia garantiu a segunda vaga com sua tradicional experiência em campo, enquanto a badalada seleção da Bélgica decepcionou profundamente e deu adeus em meio a crises internas.

23 de novembro – Marrocos 0 x 0 Croácia – Estádio Al Bayt

23 de novembro – Bélgica 1 x 0 Canadá – Estádio Ahmad bin Ali

27 de novembro – Bélgica 0 x 2 Marrocos – Estádio Al Thumama

27 de novembro – Croácia 4 x 1 Canadá – Estádio Khalifa Internacional

1 de dezembro – Croácia 0 x 0 Bélgica – Estádio Ahmad bin Ali

1 de dezembro – Canadá 1 x 2 Marrocos – Estádio Al Thumama

Primeira fase - Grupo G

O grupo da Seleção Brasileira registrou uma largada segura e imponente da Amarelinha, que carimbou a sua vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência após grandes atuações coletivas contra Sérvia e Suíça. O Brasil garantiu o topo da chave, mesmo utilizando um time totalmente reserva e sofrendo um revés tardio contra Camarões. A Suíça exibiu regularidade ofensiva para ficar com a segunda vaga.

24 de novembro – Suíça 1 x 0 Camarões – Estádio Al Janoub

24 de novembro – Brasil 2 x 0 Sérvia – Estádio Lusail

28 de novembro – Camarões 3 x 3 Sérvia – Estádio Al Janoub

28 de novembro – Brasil 1 x 0 Suíça – Estádio 974

2 de dezembro – Camarões 1 x 0 Brasil – Estádio Lusail

2 de dezembro – Sérvia 2 x 3 Suíça – Estádio 974

Primeira fase - Grupo H

A chave sediada nos modernos palcos do Catar entregou uma disputa emocionante até os últimos segundos da rodada final. Portugal confirmou o favoritismo e carimbou a liderança da chave sob a batuta de Bruno Fernandes. A Coreia do Sul operou uma classificação heróica ao bater os portugueses de virada nos acréscimos do último jogo, avançando pelo critério de gols marcados e eliminando o Uruguai de forma cruel.

24 de novembro – Uruguai 0 x 0 Coreia do Sul – Estádio Cidade da Educação

24 de novembro – Portugal 3 x 2 Gana – Estádio 974

28 de novembro – Coreia do Sul 2 x 3 Gana – Estádio Cidade da Educação

28 de novembro – Portugal 2 x 0 Uruguai – Estádio Lusail

2 de dezembro – Coreia do Sul 2 x 1 Portugal – Estádio Cidade da Educação

2 de dezembro – Gana 0 x 2 Uruguai – Estádio Al Janoub

Oitavas de final da Copa do Mundo de 2022

O início do mata-mata eliminatório direto elevou a voltagem técnica com apresentações elásticas e shows das escolas tradicionais europeias e sul-americanas. O Brasil deu um verdadeiro espetáculo plástico ao triturar a Coreia do Sul no Estádio 974 com quatro gols ainda na etapa inicial. Portugal goleou a Suíça por 6 a 1 com hat-trick do jovem Gonçalo Ramos, enquanto Marrocos chocava o mundo ao eliminar a Espanha nas penalidades máximas.

3 de dezembro – Holanda 3 x 1 Estados Unidos – Estádio Internacional Khalifa 3 de dezembro – Argentina 2 x 1 Austrália – Estádio Ahmad bin Ali 4 de dezembro – França 3 x 1 Polônia – Estádio Al Thumama 4 de dezembro – Inglaterra 3 x 0 Senegal – Estádio Al Bayt 5 de dezembro – Japão 1 x 1 Croácia (1 x 3 nos pênaltis) – Estádio Al Janoub 5 de dezembro – Brasil 4 x 1 Coreia do Sul – Estádio 974 6 de dezembro – Marrocos 0 x 0 Espanha (3 x 0 nos pênaltis) – Estádio Cidade da Educação 6 de dezembro – Portugal 6 x 1 Suíça – Estádio Lusail

Quartas de final da Copa do Mundo de 2022

Às quartas de final entraram em definitivo para a antologia do esporte devido a desfechos dramáticos, cargas nervosas extremas e o fim do sonho do hexacampeonato brasileiro. O Brasil martelou a Croácia e abriu o placar com um golaço de Neymar na prorrogação, mas cedeu um contra-ataque trágico no fim e caiu nas penalidades máximas. A Argentina bateu a Holanda nos pênaltis em um clássico violento de 18 cartões, e Marrocos fez história ao derrubar o Portugal de Cristiano Ronaldo.

9 de dezembro – Croácia 1 x 1 Brasil (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Cidade da Educação 9 de dezembro – Holanda 2 x 2 Argentina (3 x 4 nos pênaltis) – Estádio Lusail 10 de dezembro – Marrocos 1 x 0 Portugal – Estádio Al Thumama 10 de dezembro – Inglaterra 1 x 2 França – Estádio Al Bayt

Semifinais da Copa do Mundo de 2022

As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente a tradição das potências mundiais contra a grande surpresa do continente africano em exibições de altíssima exigência tática. Lionel Messi deu um show particular inesquecível ao desestruturar a retaguarda da Croácia e servir Julián Álvarez na vitória argentina por 3 a 0. Na outra chave, a França precisou suar intensamente para quebrar a brava e histórica resistência de Marrocos e carimbar a vaga.

13 de dezembro – Argentina 3 x 0 Croácia – Estádio Lusail

14 de dezembro – França 2 x 0 Marrocos – Estádio Al Bayt

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação transformou-se em uma linda e honrosa festa de despedida para as duas seleções que orgulharam os seus povos ao longo do mês. Em um duelo aberto, vertical e de excelente nível ofensivo na cidade de Ar Rayyan, a Croácia impôs a sua maior experiência técnica na bola parada para bater Marrocos por 2 a 1 e assegurar de forma justa a medalha de bronze mundial.

17 de dezembro – Croácia 2 x 1 Marrocos – Estádio Internacional Khalifa

Final da Copa do Mundo de 2022

A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 2022 colocou frente a frente Argentina e França no imponente e completamente lotado Estádio Lusail, perante mais de 88 mil espectadores em uma atmosfera de absoluta eletricidade. O confronto correspondeu a toda a expectativa histórica, transformando-se instantaneamente na maior final de todos os tempos. A Argentina armou uma estratégia tática impecável e dominou amplamente os franceses na etapa inicial: Lionel Messi abriu o placar de pênalti e Ángel Di María ampliou em um contra-ataque plástico e perfeito. O título parecia totalmente desenhado para os sul-americanos até os 35 minutos do segundo tempo, quando o gênio Kylian Mbappé operou um milagre relâmpago ao anotar dois gols em um intervalo de apenas dois minutos, empatando o clássico e arrastando o drama para a prorrogação.

No tempo extra, a voltagem emocional alcançou níveis cardíacos no gramado catari. Lionel Messi apareceu novamente para empurrar a bola para as redes após um rebote e colocar a Argentina em vantagem, mas Mbappé respondeu convertendo outro pênalti para assinar um hat-trick histórico e decretar o empate por 3 a 3. No último segundo do tempo suplementar, o goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martínez operou a defesa mais monumental da história das Copas ao barrar com a perna um chute queima-roupa de Kolo Muani, forçando a definição nas penalidades máximas.

Nas cobranças, a frieza albiceleste prevaleceu de forma perfeita: Dibu Martínez defendeu a batida de Coman, Tchouaméni chutou para fora e o lateral Gonzalo Montiel converteu o chute decisivo que decretou o placar de 4 a 2 nos pênaltis. O triunfo dramático encerrou o jejum de 36 anos do país e coroou Lionel Messi como o rei definitivo do futebol.

18 de dezembro – Argentina 3 x 3 França (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Lusail

Classificação final da Copa do Mundo de 2022

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 2022, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols das nações: