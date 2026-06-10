Copa do Mundo de 2006: Todos os resultados Relembre os placares, a cabeçada de Zidane e o tetra da Itália em 2006.

Zinedine Zidane teve uma atuação memorável, mas foi expulso na final, onde a Itália derrotou a França nos pênaltis após empate em 1 a 1.

A Itália conquistou seu quarto título, superando o escândalo 'Calciopoli' e eliminando o Brasil nas quartas de final.

A Copa do Mundo de 2006 foi realizada na Alemanha, destacando-se pela qualidade técnica e organização.

A décima sexta edição da história dos Mundiais retornou a uma das principais potências do futebol europeu em junho de 2006 para protagonizar um torneio de altíssima qualidade técnica e organização impecável. A Alemanha foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 2006, estruturando o evento sob o célebre e acolhedor lema "O mundo entre amigos". Com doze estádios modernos e completamente reformados, o país viveu um verdadeiro conto de fadas climático, impulsionado por um verão ensolarado que contagiou os milhões de turistas estrangeiros.

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Os bastidores da Copa do Mundo de 2006 foram profundamente impactados pelo maior escândalo de manipulação de resultados da história do futebol italiano, o "Calciopoli", que estourou poucas semanas antes do apito inicial. Longe de desestabilizar o elenco, a pesada atmosfera de desconfiança uniu os jogadores da Itália em torno do técnico Marcello Lippi. Exibindo uma barreira defensiva intransponível comandada pelo zagueiro Fabio Cannavaro e pelo goleiro Gianluigi Buffon, a Azzurra utilizou a crise interna como combustível psicológico para construir uma caminhada heroica.

A nível estético e de gerações, a Copa do Mundo na Alemanha representou uma histórica e emocionante passagem de bastão no cenário internacional. O mundo testemunhou os primeiros passos em Copas de jovens talentos que dominariam o esporte nos anos seguintes, como o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. Paralelamente, a competição serviu como o palco de despedida para ícones imortais dos gramados, tendo o francês Zinedine Zidane como o grande protagonista de uma jornada repleta de genialidade e drama.

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Para a Seleção Brasileira, o torneio na Alemanha transformou-se em uma das maiores frustrações de sua história recente devido ao enorme abismo entre a expectativa e a realidade. Sob o comando de Carlos Alberto Parreira, o Brasil badalou o chamado "Quadrado Mágico" (Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano), mas apresentou uma preparação caótica e festiva na Suíça. Sem o foco e o preparo físico ideais, a Amarelinha jogou um futebol burocrático e acabou eliminada nas quartas de final após um show tático e técnico de Zidane.

Com os favoritos caindo pelo caminho e os esquemas táticos defensivos ditando o ritmo das fases agudas do mata-mata, o equilíbrio europeu prevaleceu de forma absoluta nas semifinais. Partidas decididas nos minutos finais da prorrogação e muita imposição física marcaram os duelos decisivos pelo território alemão. Toda essa atmosfera de tensão máxima e espetáculo esportivo conduziu o torneio rumo à grande finalíssima em Berlim, um clássico de gigantes que entrou definitivamente para o folclore do futebol mundial.

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Resultados da Copa do Mundo de 2006

Primeira fase - Grupo A

Os donos da casa comandaram as ações na chave de abertura, impulsionados pelo futebol ofensivo e vertical do jovem elenco montado por Jürgen Klinsmann. A Alemanha garantiu a liderança de forma invicta após um massacre sonoro sobre o Equador na rodada final. Os equatorianos surpreenderam os prognósticos europeus e carimbaram a segunda vaga, despachando Polônia e Costa Rica mais cedo.

9 de junho – Alemanha 4 x 2 Costa Rica – Estádio Allianz Arena (Munique) 9 de junho – Polônia 0 x 2 Equador – Estádio Veltins-Arena (Gelsenkirchen) 14 de junho – Alemanha 1 x 0 Polônia – Estádio Signal Iduna Park (Dortmund) 15 de junho – Equador 3 x 0 Costa Rica – Estádio AOL Arena (Hamburgo) 20 de junho – Equador 0 x 3 Alemanha – Estádio Olympiastadion (Berlim) 20 de junho – Costa Rica 1 x 2 Polônia – Estádio AWD-Arena (Hanôver)

Primeira fase - Grupo B

Esta chave caracterizou-se pelo amplo favoritismo e domínio técnico da seleção da Inglaterra, liderada pela excelente precisão nas bolas paradas do astro David Beckham. Os britânicos avançaram na liderança isolada e invicta do grupo. A forte e física equipe da Suécia confirmou os prognósticos e assegurou a segunda colocação, suportando o brio do estreante país de Trinidad e Tobago.

10 de junho – Inglaterra 1 x 0 Paraguai – Estádio Commerzbank-Arena (Frankfurt) 10 de junho – Trinidad e Tobago 0 x 0 Suécia – Estádio Signal Iduna Park (Dortmund) 15 de junho – Inglaterra 2 x 0 Trinidad e Tobago – Estádio Frankenstadion (Nuremberg) 15 de junho – Suécia 1 x 0 Paraguai – Estádio Olympiastadion (Berlim) 20 de junho – Suécia 2 x 2 Inglaterra – Estádio RheinEnergieStadion (Colônia) 20 de junho – Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago – Estádio Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Primeira fase - Grupo C

Considerada a maior "chave da morte" da Copa do Mundo de 2006, reuniu potências tradicionais e entregou exibições plásticas memoráveis em campo. A Argentina desfilou categoria e anotou um dos gols coletivos mais bonitos da história moderna (após 26 passes contra a Sérvia) para liderar o grupo. A forte Holanda avançou de braços dados na segunda colocação, eliminando a briosa Costa do Marfim.

10 de junho – Argentina 2 x 1 Costa do Marfim – Estádio AOL Arena (Hamburgo) 11 de junho – Sérvia e Montenegro 0 x 1 Holanda – Estádio Zentralstadion (Leipzig) 16 de junho – Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro – Estádio Veltins-Arena (Gelsenkirchen) 16 de junho – Holanda 2 x 1 Costa do Marfim – Estádio Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart) 21 de junho – Holanda 0 x 0 Argentina – Estádio Commerzbank-Arena (Frankfurt) 21 de junho – Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro – Estádio Allianz Arena (Munique)

Primeira fase - Grupo D

O Grupo D testemunhou a excelente e segura campanha construída pela seleção de Portugal, dirigida pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari. Os portugueses venceram todos os seus três compromissos, exibindo grande equilíbrio tático para sobrar na liderança. O México oscilou bastante tecnicamente, mas garantiu a segunda vaga após uma disputa apertada contra a estreante e valente Angola.

11 de junho – México 3 x 1 Irã – Estádio Frankenstadion (Nuremberg) 11 de junho – Angola 0 x 1 Portugal – Estádio RheinEnergieStadion (Colônia) 16 de junho – México 0 x 0 Angola – Estádio AWD-Arena (Hanôver) 17 de junho – Portugal 2 x 0 Irã – Estádio Commerzbank-Arena (Frankfurt) 21 de junho – Portugal 2 x 1 México – Estádio Veltins-Arena (Gelsenkirchen) 21 de junho – Irã 1 x 1 Angola – Estádio Zentralstadion (Leipzig)

Primeira fase - Grupo E

Este grupo se consolidou como o ponto de partida ideal para a futura campeã da Copa do Mundo de 2006 ajustar o seu ritmo tático e defensivo. A Itália superou confrontos de imensa imposição física e avançou de forma invicta na liderança isolada da chave. A surpreendente e veloz seleção de Gana chocou os prognósticos internacionais ao bater a República Tcheca e os Estados Unidos para ficar com a segunda vaga.

12 de junho – Estados Unidos 0 x 3 República Tcheca – Estádio Veltins-Arena (Gelsenkirchen) 12 de junho – Itália 2 x 0 Gana – Estádio AWD-Arena (Hanôver) 17 de junho – República Tcheca 0 x 1 Gana – Estádio RheinEnergieStadion (Colônia) 17 de junho – Itália 1 x 1 Estados Unidos – Estádio Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) 22 de junho – República Tcheca 0 x 2 Itália – Estádio AOL Arena (Hamburgo) 22 de junho – Gana 2 x 1 Estados Unidos – Estádio Frankenstadion (Nuremberg)

Primeira fase - Grupo F

O grupo da Seleção Brasileira teve os gramados alemães como base e registrou uma classificação com 100% de aproveitamento em termos de pontos, mas sob intensas críticas ao futebol sonolento exibido em campo. O Brasil garantiu a liderança isolada da chave, batendo oponentes na base do brilhantismo individual. A forte e veloz Austrália garantiu a segunda vaga de forma inédita e dramática na rodada final.

12 de junho – Austrália 3 x 1 Japão – Estádio Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

13 de junho – Brasil 1 x 0 Croácia – Estádio Olympiastadion (Berlim)

18 de junho – Japão 0 x 0 Croácia – Estádio Frankenstadion (Nuremberg)

18 de junho – Brasil 2 x 0 Austrália – Estádio Allianz Arena (Munique)

22 de junho – Japão 1 x 4 Brasil – Estádio Signal Iduna Park (Dortmund)

22 de junho – Croácia 2 x 2 Austrália – Estádio Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart)

Primeira fase - Grupo G

A chave caracterizou-se pelo futebol eficiente, equilibrado e de muita posse de bola da seleção da Suíça, que desbancou os favoritos para assegurar a liderança invicta. Os suíços entraram para a história ao avançarem sem sofrer um único gol. A badalada França oscilou com empates burocráticos nas primeiras rodadas, mas acordou a tempo de garantir a classificação na segunda colocação.

13 de junho – Coreia do Sul 2 x 1 Togo – Estádio Commerzbank-Arena (Frankfurt) 13 de junho – França 0 x 0 Suíça – Estádio Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart) 18 de junho – França 1 x 1 Coreia do Sul – Estádio Zentralstadion (Leipzig) 19 de junho – Togo 0 x 2 Suíça – Estádio Signal Iduna Park (Dortmund) 23 de junho – Togo 0 x 2 França – Estádio RheinEnergieStadion (Colônia) 23 de junho – Suíça 2 x 0 Coreia do Sul – Estádio AWD-Arena (Hanôver)

Primeira fase - Grupo H

A tradicional seleção da Espanha comandou as ações neste último grupo com extrema autoridade técnica, aplicando uma goleada sonora na estreia sob a batuta do jovem meio-campo do país. Os espanhóis avançaram com folga e 100% de aproveitamento. A boa e competitiva equipe da Ucrânia assimilou o baque da estreia e se recuperou rapidamente para carimbar o segundo passaporte da chave.

14 de junho – Espanha 4 x 0 Ucrânia – Estádio Zentralstadion (Leipzig)

14 de junho – Tunísia 2 x 2 Arábia Saudita – Estádio Allianz Arena (Munique)

19 de junho – Ucrânia 4 x 0 Arábia Saudita – Estádio AOL Arena (Hamburgo)

19 de junho – Espanha 3 x 1 Tunísia – Estádio Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart)

23 de junho – Arábia Saudita 0 x 1 Espanha – Estádio Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

23 de junho – Ucrânia 1 x 0 Tunísia – Estádio Olympiastadion (Berlim)

Oitavas de final da Copa do Mundo de 2006

O início do mata-mata direto elevou as cargas dramáticas e físicas a níveis históricos. Portugal e Holanda travaram a violenta "Batalha de Nuremberg", partida com recorde de dezesseis cartões amarelos e quatro vermelhos. O Brasil despachou Gana com facilidade em Dortmund, quebrando o recorde de gols de Ronaldo em Copas, enquanto a Itália batia a Austrália com um pênalti polêmico no último segundo.

24 de junho – Alemanha 2 x 0 Suécia – Estádio Allianz Arena (Munique) 24 de junho – Argentina 2 x 1 México (Prorrogação) – Estádio Zentralstadion (Leipzig) 25 de junho – Inglaterra 1 x 0 Equador – Estádio Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart) 25 de junho – Portugal 1 x 0 Holanda – Estádio Frankenstadion (Nuremberg) 26 de junho – Itália 1 x 0 Austrália – Estádio de de Kaiserslautern 26 de junho – Suíça 0 x 0 Ucrânia (0 x 3 nos pênaltis) – Estádio RheinEnergieStadion (Colônia) 27 de junho – Brasil 3 x 0 Gana – Estádio Signal Iduna Park (Dortmund) 27 de junho – Espanha 1 x 3 França – Estádio AWD-Arena (Hanôver)

Quartas de final da Copa do Mundo de 2006

As quartas de final entraram em definitivo para a antologia do esporte com exibições individuais espetaculares. O mundo testemunhou uma das maiores exibições individuais da história das Copas, protagonizada por Zinedine Zidane, que destruiu o meio-campo brasileiro e serviu Henry para decretar a eliminação do Brasil. A Alemanha superou a Argentina nas penalidades máximas em meio a uma confusão generalizada.

30 de junho – Alemanha 1 x 1 Argentina (4 x 2 nos pênaltis) – Estádio Olympiastadion (Berlim)

30 de junho – Itália 3 x 0 Ucrânia – Estádio AOL Arena (Hamburgo)

1 de julho – Inglaterra 0 x 0 Portugal (1 x 3 nos pênaltis) – Estádio Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

1 de julho – Brasil 0 x 1 França – Estádio Commerzbank-Arena (Frankfurt)

Semifinais da Copa do Mundo de 2006

As semifinais colocaram frente a frente quatro das escolas mais vitoriosas do futebol europeu em exibições dramáticas de alta intensidade tática. Itália e Alemanha travaram um duelo épico em Dortmund, decidido de forma heróica no último minuto da prorrogação com gols de Fabio Grosso e Alessandro Del Piero. Na outra chave, Zidane converteu um pênalti cirúrgico para carimbar a vaga francesa diante de Portugal.

4 de julho – Alemanha 0 x 2 Itália (Prorrogação) – Estádio Signal Iduna Park (Dortmund)

5 de julho – França 1 x 0 Portugal – Estádio Allianz Arena (Munique)

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação serviu para coroar a honrosa, alegre e elogiada campanha construída pela seleção da Alemanha perante o seu povo inflamado. Em um duelo aberto e de excelente nível ofensivo na cidade de Stuttgart, o jovem meio-campista Bastian Schweinsteiger deu um show particular ao anotar dois gols potentes e garantir a medalha de bronze alemã.

7 de julho – Alemanha 3 x 1 Portugal – Estádio Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart)

Final da Copa do Mundo de 2006

A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 2006 reuniu Itália e França no imponente e completamente lotado Estádio Olímpico de Berlim perante mais de 69 mil espectadores em uma atmosfera eletrizante. O confronto começou em ritmo alucinante: aos sete minutos, Malouda foi derrubado na área e Zinedine Zidane cobrou um pênalti com cavadinha antológica, fazendo a bola beijar o travessão antes de entrar. Sem se abater com a desvantagem relâmpago, a Azzurra manteve a sua tradicional organização e buscou o empate aos 19 minutos, quando o zagueiro Marco Materazzi subiu mais alto que a retaguarda francesa após cobrança de escanteio para testar firme para as redes. A partir daí, o equilíbrio tático amarrou as ações, com a França criando as melhores chances ofensivas no segundo tempo, mas parando nas intervenções milagrosas de Buffon.

O drama alcançou níveis inacreditáveis durante a prorrogação e ficou eternizado pelo lance mais impactante da história moderna das finais de Copa. Aos cinco minutos do segundo tempo suplementar, após uma intensa troca de provocações verbais, Zidane perdeu o controle emocional e desferiu uma cabeçada violenta no peito de Materazzi. Flagrado pelo quarto árbitro, o craque francês recebeu o cartão vermelho direto, encerrando a sua brilhante carreira profissional de forma melancólica e deixando a França desestabilizada.

O placar de 1 a 1 persistiu até o apito final, forçando a definição do novo dono do planeta nas penalidades máximas. Exibindo uma frieza cirúrgica e perfeita, os italianos converteram todas as suas cinco cobranças, enquanto o atacante francês David Trezeguet carimbava o travessão. O lateral Fabio Grosso anotou o chute decisivo que decretou o placar de 5 a 3 nos pênaltis, consagrando a Itália como tetracampeã mundial.

9 de julho – Itália 1 x 1 França (5 x 3 nos pênaltis) – Estádio Olympiastadion (Berlim)

Classificação final da Copa do Mundo de 2006

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 2006, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados e saldo de gols das nações: