Copa do Mundo de 2018: Todos os resultados
Relembre os placares, o VAR e o bicampeonato da França no Mundial de 2018.
A décima nona edição da história dos Mundiais desembarcou de forma inédita no Leste Europeu em meados de junho de 2018 para encantar o planeta. A Rússia foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 2018, realizando investimentos bilionários em infraestrutura de transporte, hotelaria e segurança. O comitê organizador espalhou os jogos por onze cidades-sede e doze estádios imponentes e modernos, criando uma atmosfera festiva e surpreendente que acolheu com enorme calor as torcidas de todos os cantos da Terra.
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Os bastidores técnicos e estruturais do torneio ficaram profundamente marcados por uma revolução sem precedentes na história da arbitragem: a estreia oficial do Árbitro de Vídeo (VAR). O uso da tecnologia digital auxiliou na marcação de penalidades, anulação de impedimentos e correção de cartões, mudando drasticamente a dinâmica tática dos confrontos e elevando o nível de justiça em campo. Paralelamente, o torneio registrou uma profusão notável de gols originados em lances de bola parada, fruto do estudo exaustivo das comissões técnicas.
A fase inicial da competição foi um autêntico moedor de favoritismos tradicionais, mantendo viva a famosa "maldição dos campeões" que assolava o esporte. A atual detentora do título, Alemanha, protagonizou um dos maiores vexames de sua rica história ao ser derrotada de forma dramática pela Coreia do Sul na rodada final, caindo de forma melancólica ainda na fase de grupos. Potências badaladas do futebol europeu e sul-americano, como a Argentina de Lionel Messi e a Espanha do "Tiki-Taka", também exibiram sérias crises táticas e caminharam no sufoco.
Para a Seleção Brasileira, a jornada em território russo representou a tentativa de reconstrução técnica e psicológica sob o comando do treinador Tite. Apresentando uma retaguarda sólida nas Eliminatórias, o Brasil se uniu em torno do talento de Neymar e Philippe Coutinho para superar a desconfiança pública deixada pelo Mundial anterior. A Amarelinha avançou na liderança isolada de sua chave e despachou o México com segurança, mas viu o sonho do hexacampeonato desmoronar nas quartas de final diante do nó tático e da eficácia mecânica da badalada geração de ouro da Bélgica.
Com os favoritos tradicionais caindo pelo caminho, o torneio consagrou o futebol vertical e a impressionante força coletiva da seleção da França e a resiliência heróica da Croácia. Sob o comando de Didier Deschamps, os franceses uniram a solidez defensiva à velocidade estonteante do jovem prodígio Kylian Mbappé para atropelar os adversários em um mata-mata elétrico. A Croácia, liderada pelo craque Luka Modric, assombrou o mundo ao superar três prorrogações consecutivas na base do brio. Esse roteiro de superação pavimentou o caminho rumo a uma final épica e repleta de gols na capital Moscou.
Resultados da Copa do Mundo de 2018
Primeira fase - Grupo A
O grupo de abertura da Copa do Mundo registrou a festa massiva do povo local com a goleada da Rússia na estreia. O Uruguai desfilou sua tradicional solidez defensiva sob o comando de Diego Godín e Luis Suárez para liderar a chave com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols, avançando de braços dados com os briosos donos da casa.
- 14 de junho – Rússia 5 x 0 Arábia Saudita – Estádio Luzhniki (Moscou)
- 15 de junho – Egito 0 x 1 Uruguai – Estádio Central (Ecaterimburgo)
- 19 de junho – Rússia 3 x 1 Egito – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
- 20 de junho – Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita – Arena Rostov (Rostov do Don)
- 25 de junho – Uruguai 3 x 0 Rússia – Arena Samara (Samara)
- 25 de junho – Arábia Saudita 2 x 1 Egito – Arena Volgogrado (Volgogrado)
Primeira fase - Grupo B
Esta chave da Copa do Mundo caracterizou-se pelo amplo domínio técnico das potências da Península Ibérica, que protagonizaram um clássico inesquecível de seis gols na rodada de abertura. A Espanha garantiu a liderança nos critérios de desempate, avançando ao lado de Portugal de Cristiano Ronaldo, que anotou um hat-trick memorável na estreia.
- 15 de junho – Marrocos 0 x 1 Irã – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
- 15 de junho – Portugal 3 x 3 Espanha – Estádio Fisht (Sochi)
- 20 de junho – Portugal 1 x 0 Marrocos – Estádio Luzhniki (Moscou)
- 20 de junho – Irã 0 x 1 Espanha – Arena Kazan (Kazan)
- 25 de junho – Irã 1 x 1 Portugal – Arena Mordovia (Saransk)
- 25 de junho – Espanha 2 x 2 Marrocos – Estádio de Kaliningrado (Kaliningrado)
Primeira fase - Grupo C
O grupo da futura campeã mundial serviu para a França ajustar as suas engrenagens táticas sem correr grandes riscos. Os franceses confirmaram a liderança isolada e invicta com um futebol seguro e econômico em gols. A Dinamarca exibiu enorme consistência defensiva para carimbar a segunda vaga, deixando o Peru e a Austrália para trás.
- 16 de junho – França 2 x 1 Austrália – Arena Kazan (Kazan)
- 16 de junho – Peru 0 x 1 Dinamarca – Arena Mordovia (Saransk)
- 21 de junho – Dinamarca 1 x 1 Austrália – Arena Samara (Samara)
- 21 de junho – França 1 x 0 Peru – Estádio Central (Ecaterimburgo)
- 26 de junho – Dinamarca 0 x 0 França – Estádio Luzhniki (Moscou)
- 26 de junho – Austrália 0 x 2 Peru – Estádio Fisht (Sochi)
Primeira fase - Grupo D
O Grupo D testemunhou a excelente e histórica arrancada da Croácia na Copa do Mundo, que atropelou a favorita Argentina com um futebol de muita imposição física e tática no meio-campo. Os croatas sobraram na liderança com 100% de aproveitamento. A Argentina sofreu com crises internas, mas buscou uma vaga dramática na rodada final com gol de Marcos Rojo contra a Nigéria.
- 16 de junho – Argentina 1 x 1 Islândia – Arena Otkrytie (Moscou)
- 16 de junho – Croácia 2 x 0 Nigéria – Estádio de Kaliningrado (Kaliningrado)
- 21 de junho – Argentina 0 x 3 Croácia – Estádio de Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
- 22 de junho – Nigéria 2 x 0 Islândia – Arena Volgogrado (Volgogrado)
- 26 de junho – Nigéria 1 x 2 Argentina – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
- 26 de junho – Islândia 1 x 2 Croácia – Arena Rostov (Rostov do Don)
Primeira fase - Grupo E
A chave da Seleção Brasileira registrou uma classificação em primeiro lugar de forma invicta, mas sob forte cobrança ao desempenho tático oscilante. O Brasil empatou na estreia, mas garantiu os triunfos contra Costa Rica e Sérvia na base do brio. A forte e física seleção da Suíça confirmou os prognósticos e carimbou o segundo passaporte do grupo.
- 17 de junho – Costa Rica 0 x 1 Sérvia – Arena Samara (Samara)
- 17 de junho – Brasil 1 x 1 Suíça – Arena Rostov (Rostov do Don)
- 22 de junho – Brasil 2 x 0 Costa Rica – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
- 22 de junho – Sérvia 1 x 2 Suíça – Estádio de Kaliningrado (Kaliningrado)
- 27 de junho – Sérvia 0 x 2 Brasil – Arena Otkrytie (Moscou)
- 27 de junho – Suíça 2 x 2 Costa Rica – Estádio de Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
Primeira fase - Grupo F
Certamente o grupo mais insano e surpreendente da primeira fase, marcado pela quebra da atual campeã mundial. A Suécia exibiu enorme disciplina coletiva para avançar na liderança, acompanhada pelo futebol veloz do México. A Alemanha acumulou falhas táticas gravíssimas e acabou eliminada de forma vergonhosa na lanterna da chave após tombar diante da Coreia do Sul.
- 17 de junho – Alemanha 0 x 1 México – Estádio Luzhniki (Moscou)
- 18 de junho – Suécia 1 x 0 Coreia do Sul – Estádio de Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
- 23 de junho – Coreia do Sul 1 x 2 México – Arena Rostov (Rostov do Don)
- 23 de junho – Alemanha 2 x 1 Suécia – Estádio Fisht (Sochi)
- 27 de junho – Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha – Arena Kazan (Kazan)
- 27 de junho – México 0 x 3 Suécia – Estádio Central (Ecaterimburgo)
Primeira fase - Grupo G
Esta chave foi dominada amplamente pelo poder ofensivo avassalador de duas das escolas mais badaladas do futebol europeu. A Bélgica desfilou entrosamento técnico sob a batuta de Eden Hazard e Kevin De Bruyne para liderar com 100% de aproveitamento. A Inglaterra contou com o faro de gol do artilheiro Harry Kane para avançar em segundo com extrema folga.
- 18 de junho – Bélgica 3 x 0 Panamá – Estádio Fisht (Sochi)
- 18 de junho – Tunísia 1 x 2 Inglaterra – Arena Volgogrado (Volgogrado)
- 22 de junho – Bélgica 5 x 2 Tunísia – Arena Otkrytie (Moscou)
- 24 de junho – Inglaterra 6 x 1 Panamá – Estádio de Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
- 28 de junho – Inglaterra 0 x 1 Bélgica – Estádio de Kaliningrado (Kaliningrado)
- 28 de junho – Panamá 1 x 2 Tunísia – Arena Mordovia (Saransk)
Primeira fase - Grupo H
O grupo mais equilibrado e imprevisível do torneio foi decidido de forma inédita nos critérios disciplinares de cartões amarelos. A Colômbia garantiu a liderança isolada após uma grande recuperação técnica. O Japão superou o favoritismo europeu e carimbou a segunda vaga pelo critério de fair play, deixando o Senegal de fora de forma cruel.
- 19 de junho – Colômbia 1 x 2 Japão – Arena Mordovia (Saransk)
- 19 de junho – Polônia 1 x 2 Senegal – Arena Otkrytie (Moscou)
- 24 de junho – Japão 2 x 2 Senegal – Estádio Central (Ecaterimburgo)
- 24 de junho – Polônia 0 x 3 Colômbia – Arena Kazan (Kazan)
- 28 de junho – Japão 0 x 1 Polônia – Arena Volgogrado (Volgogrado)
- 28 de junho – Senegal 0 x 1 Colômbia – Arena Samara (Samara)
Oitavas de final da Copa do Mundo de 2018
O início do mata-mata direto elevou a voltagem dramática com confrontos repletos de gols e disputas por pênaltis. A França despachou a Argentina em um jogaço de sete gols em Kazan, a anfitriã Rússia chocou o mundo ao eliminar a Espanha nas penalidades máximas, e o Brasil superou o México com gols de Neymar e Roberto Firmino.
- 30 de junho – França 4 x 3 Argentina – Arena Kazan (Kazan)
- 30 de junho – Uruguai 2 x 1 Portugal – Estádio Fisht (Sochi)
- 1 de julho – Espanha 1 x 1 Rússia (3 x 4 nos pênaltis) – Estádio Luzhniki (Moscou)
- 1 de julho – Croácia 1 x 1 Dinamarca (3 x 2 nos pênaltis) – Estádio de Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
- 2 de julho – Brasil 2 x 0 México – Arena Samara (Samara)
- 2 de julho – Bélgica 3 x 2 Japão – Arena Rostov (Rostov do Don)
- 3 de julho – Suécia 1 x 0 Suíça – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
- 3 de julho – Colômbia 1 x 1 Inglaterra (3 x 4 nos pênaltis) – Arena Otkrytie (Moscou)
Quartas de final da Copa do Mundo de 2018
As quartas de final entraram definitivamente para a história do torneio devido ao fim do sonho brasileiro e ao drama dos donos da casa. O Brasil martelou a Bélgica, mas sofreu com a eficácia do contra-ataque belga e acabou eliminado por 2 a 1 em Kazan. A Croácia quebrou a resistência da valente Rússia nos pênaltis após um empate elétrico na prorrogação.
- 6 de julho – Uruguai 0 x 2 França – Estádio de Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)
- 6 de julho – Brasil 1 x 2 Bélgica – Arena Kazan (Kazan)
- 7 de julho – Suécia 0 x 2 Inglaterra – Arena Samara (Samara)
- 7 de julho – Rússia 2 x 2 Croácia (3 x 4 nos pênaltis) – Estádio Fisht (Sochi)
Semifinais da Copa do Mundo de 2018
As semifinais colocaram frente a frente quatro das escolas mais organizadas do futebol europeu em exibições de altíssima exigência tática. A França superou a forte geração da Bélgica com um gol de cabeça do zagueiro Samuel Umtiti, enquanto a Croácia buscava uma virada heroica na prorrogação contra a Inglaterra para alcançar sua final inédita.
- 10 de julho – França 1 x 0 Bélgica – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
- 11 de julho – Croácia 2 x 1 Inglaterra (Prorrogação) – Estádio Luzhniki (Moscou)
Disputa do terceiro lugar
O confronto de consolação serviu para coroar a excelente, regular e histórica campanha construída pela geração de ouro do futebol belga na Rússia. Enfrentando uma Inglaterra visivelmente abatida pelo baque da eliminação anterior, a Bélgica impôs seu ritmo técnico e velocidade para vencer de forma justa e assegurar a medalha de bronze.
- 14 de julho – Bélgica 2 x 0 Inglaterra – Estádio de São Petersburgo (São Petersburgo)
Final da Copa do Mundo de 2018
A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 2018 colocou frente a frente França e Croácia no majestoso e completamente lotado Estádio Luzhniki, em Moscou, perante mais de 78 mil espectadores em uma atmosfera ensurdecedora. O confronto correspondeu à imensa expectativa de espetáculo técnico, transformando-se na final com mais gols no tempo regulamentar desde 1966. A França abriu o placar com um gol contra de Mario Mandzukic após cobrança de falta, mas os croatas mantiveram o brio tático e buscaram o empate rapidamente com um belo chute cruzado de Ivan Perisic. O drama aumentou na etapa inicial, quando o VAR auxiliou a arbitragem a marcar um pênalti por toque de mão de Perisic, convertido com extrema frieza por Antoine Griezmann para colocar os franceses em vantagem antes do intervalo.
No segundo tempo, a impressionante velocidade de contra-ataque e a precisão técnica da seleção da França ditaram completamente o ritmo das ações no gramado moscovita. Paul Pogba ampliou o marcador com um chute colocado da entrada da área, e logo em seguida o jovem prodígio Kylian Mbappé disparou um petardo rasteiro para transformar a vitória em goleada, tornando-se o primeiro adolescente a marcar em uma final desde Pelé. A Croácia ainda diminuiu o placar após uma falha bizarra do goleiro Hugo Lloris capitalizada por Mandzukic, mas a sólida barreira defensiva francesa conteve o ímpeto adversário até o apito final. O placar categórico de 4 a 2 consagrou a França como bicampeã mundial de futebol.
- 15 de julho – França 4 x 2 Croácia – Estádio Luzhniki (Moscou)
Classificação final da Copa do Mundo de 2018
Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 2018, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols de cada nação:
- França (Campeã)
- Croácia (Vice-campeã)
- Bélgica
- Inglaterra
- Uruguai
- Brasil
- Suécia
- Rússia
- Colômbia
- Espanha
- Dinamarca
- México
- Portugal
- Suíça
- Japão
- Argentina
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Peru
- Nigéria
- Alemanha
- Sérvia
- Tunísia
- Polônia
- Arábia Saudita
- Marrocos
- Islândia
- Costa Rica
- Austrália
- Egito
- Panamá
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