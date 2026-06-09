Copa do Mundo de 1954: Todos os resultados Relembre os placares, o Milagre de Berna e o título alemão no Mundial de 1954.

A Hungria era a favorita, mas a Alemanha Ocidental venceu na final em um jogo conhecido como 'Milagre de Berna'.

O torneio teve um formato peculiar com 16 seleções divididas em quatro grupos e partidas eliminatórias.

A Copa do Mundo de 1954 foi realizada na Suíça, marcando a primeira transmissão televisiva ao vivo.

A quarta edição dos Mundiais desembarcou na Europa Central em junho de 1954 para celebrar o cinquentenário da FIFA em sua própria casa. A Suíça foi a nação escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1954, um evento que marcou a história das comunicações por ser o primeiro a receber transmissão televisiva ao vivo para vários países europeus. Livre dos fantasmas mais imediatos da guerra, o torneio transmitia uma imagem de modernidade, neutralidade política e confraternização através do esporte.

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Os bastidores técnicos da competição contaram com um regulamento altamente peculiar e confuso idealizado pela FIFA, que dividiu as 16 seleções em quatro chaves. Cada grupo possuía duas equipes consideradas "cabeças de chave" e duas não semeadas, impedindo confrontos diretos entre os times do mesmo status. Isso resultou em uma fase inicial curta de apenas duas rodadas por participante, com a previsão de partidas extras de desempate caso houvesse igualdade em pontos na disputa pela classificação.

Dentro de campo, o torneio foi dominado por uma assombrosa revolução técnica e tática comandada pela mítica seleção da Hungria, conhecida mundialmente como os "Magiares Mágicos". Liderados em campo por craques lendários como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis e Nándor Hidegkuti, os húngaros ostentavam uma impressionante invencibilidade de quatro anos. Praticando um futebol dinâmico de intensa troca de posições que antecipou o Carrossel Holandês, a Hungria era amplamente considerada a favorita absoluta ao título.

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Para a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo na Suíça representou um recomeço estético e psicológico após a traumática perda do título em casa quatro anos antes. Foi em 1954 que o Brasil aposentou definitivamente a mística camisa branca e adotou o icônico uniforme com a Amarelinha, desenhado por Aldyr Schlee. No entanto, a campanha brasileira terminou de forma violenta nas quartas de final diante da Hungria, em um duelo repleto de pancadaria e expulsões que ficou eternizado como a "Batalha de Berna".

Apesar do favoritismo inquestionável e do futebol avassalador exibido pelos húngaros, a grande história daquela edição seria escrita pela surpreendente e resiliente Alemanha Ocidental. Superando uma goleada humilhante na fase de grupos, os alemães souberam usar a inteligência tática, a inovação tecnológica em suas chuteiras e um espírito coletivo inabalável para marchar até a final. O desfecho em Berna transformou-se em um dos maiores contos de fadas do esporte, quebrando prognósticos e mudando os rumos do futebol europeu.

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Resultados da Copa do Mundo de 1954

Grupo 1

Esta chave reuniu a renovada equipe brasileira e a forte seleção da Iugoslávia, que despontavam como as favoritas naturais para avançar à etapa eliminatória. O Brasil estreou de forma avassaladora aplicando uma goleada sonora nos mexicanos, mas encarou enormes dificuldades no duelo tático contra os iugoslavos. Após um empate tenso na prorrogação, ambas as equipes garantiram a classificação para as quartas.

16 de junho – Brasil 5 x 0 México – Estádio das Charmilles (Genebra)

16 de junho – Iugoslávia 1 x 0 França – Estádio de La Pontaise (Lausanne)

19 de junho – Brasil 1 x 1 Iugoslávia (Prorrogação) – Estádio de La Pontaise (Lausanne)

19 de junho – França 3 x 2 México – Estádio das Charmilles (Genebra)

Grupo 2

O Grupo 2 testemunhou o poder de destruição ofensivo da fantástica Hungria, que aplicou placares históricos e humilhantes contra a Coreia do Sul e a Alemanha Ocidental. Estrategicamente, o técnico alemão Sepp Herberger poupou seus principais titulares diante dos húngaros, aceitando a goleada para focar suas forças no jogo extra de desempate. A estratégia funcionou perfeitamente e os alemães despacharam a Turquia para avançar.

17 de junho – Alemanha Ocidental 4 x 1 Turquia – Estádio Wankdorf (Berna)

17 de junho – Hungria 9 x 0 Coreia do Sul – Estádio Hardturm (Zurique)

20 de junho – Hungria 8 x 3 Alemanha Ocidental – Estádio St. Jakob (Basileia)

20 de junho – Turquia 7 x 0 Coreia do Sul – Estádio das Charmilles (Genebra)

23 de junho – Alemanha Ocidental 7 x 2 Turquia (Jogo de desempate) – Estádio Hardturm (Zurique)

Grupo 3

A chave apresentou um domínio absoluto e avassalador das seleções do Uruguai, então campeão defensor do torneio, e da vizinha Áustria. Ambas as equipes aplicaram goleadas impiedosas contra as frágeis delegações da Escócia e da Tchecoslováquia. Dessa forma, garantiram suas respectivas classificações sem a necessidade de prorrogação ou jogo extra de desempate e sem sofrer um único gol sequer na primeira fase da Copa do Mundo.

16 de junho – Uruguai 2 x 0 Tchecoslováquia – Estádio Wankdorf (Berna)

16 de junho – Áustria 5 x 0 Escócia – Estádio Hardturm (Zurique)

19 de junho – Uruguai 7 x 0 Escócia – Estádio St. Jakob (Basileia)

19 de junho – Áustria 5 x 0 Tchecoslováquia – Estádio Hardturm (Zurique)

Grupo 4

O grupo mais equilibrado e emocionante da primeira fase da Copa do Mundo contou com a surpreendente força da anfitriã Suíça e a tradicional escola britânica da Inglaterra. Os donos da casa surpreenderam a estrelada seleção da Itália na rodada de abertura, forçando uma dramática e tensa partida de desempate na cidade de Lausanne. Empurrados pela torcida local, os suíços golearam os italianos novamente e carimbaram a vaga.

17 de junho – Suíça 2 x 1 Itália – Estádio de La Pontaise (Lausanne)

17 de junho – Inglaterra 4 x 4 Bélgica (Prorrogação) – Estádio St. Jakob (Basileia)

20 de junho – Itália 4 x 1 Bélgica – Estádio Cornaredo (Lugano)

20 de junho – Inglaterra 2 x 0 Suíça – Estádio Wankdorf (Berna)

23 de junho – Suíça 4 x 1 Itália (Jogo de desempate) – Estádio de La Pontaise (Lausanne)

Quartas de final da Copa do Mundo

A fase de quartas de final da Copa do Mundo de 1954 entrou para a história como uma das mais espetaculares e movimentadas de todos os tempos, registrando uma assombrosa média de gols. Enquanto a Áustria e a Suíça protagonizavam a partida com mais gols na história das Copas (12 tentos no total), o Brasil caía de cabeça erguida diante da Hungria no tenso confronto que acabou em pancadaria generalizada nos vestiários.

26 de junho – Áustria 7 x 5 Suíça – Estádio de La Pontaise (Lausanne)

26 de junho – Uruguai 4 x 2 Inglaterra – Estádio St. Jakob (Basileia)

27 de junho – Alemanha Ocidental 2 x 0 Iugoslávia – Estádio das Charmilles (Genebra)

27 de junho – Hungria 4 x 2 Brasil – Estádio Wankdorf (Berna)

Semifinais

As semifinais da Copa do Mundo colocaram frente a frente potências tradicionais do futebol europeu e sul-americano sob enorme expectativa do público local. A Alemanha Ocidental atropelou a Áustria sem qualquer piedade com uma atuação cirúrgica e coletiva, enquanto Hungria e Uruguai travaram um dos duelos mais bonitos, técnicos e dramáticos da história das Copas, decidido apenas nos minutos finais do tempo extra.

30 de junho – Alemanha Ocidental 6 x 1 Áustria – Estádio St. Jakob (Basileia)

30 de junho – Hungria 4 x 2 Uruguai (Prorrogação) – Estádio de La Pontaise (Lausanne)

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação colocou frente a frente duas seleções bastante desgastadas fisicamente pelas intensas maratonas de jogos anteriores, mas dispostas a terminar o torneio em alta. A Áustria soube aproveitar melhor as falhas defensivas e o cansaço do Uruguai para vencer o duelo de forma justa e assegurar a medalha de bronze, sua melhor marca histórica em Copas.

3 de julho – Áustria 3 x 1 Uruguai – Estádio Hardturm (Zurique)

Final da Copa do Mundo de 1954

A grande finalíssima da Copa do Mundo reuniu a badalada Hungria e a desacreditada Alemanha Ocidental sob uma chuva torrencial no Estádio Wankdorf, cenário perfeito para as inovadoras chuteiras de travas rosqueáveis da Adidas usadas pelos alemães. O favoritismo húngaro pareceu se confirmar em apenas oito minutos, quando Ferenc Puskás, mesmo baleado fisicamente, e Zoltán Czibor abriram uma vantagem relâmpago de 2 a 0, indicando que outra goleada histórica estava por vir.

Contudo, demonstrando uma força psicológica assombrosa e se beneficiando do campo pesado, a Alemanha Ocidental buscou uma reação heroica que ficaria eternizada como o "Milagre de Berna". Max Morlock diminuiu a desvantagem logo em seguida, e o atacante Helmut Rahn empatou o clássico antes do intervalo. Aos 39 minutos do segundo tempo, o próprio Rahn limpou a marcação na entrada da área e disparou um chute cruzado certeiro para decretar a inacreditável virada por 3 a 2, coroando a Alemanha como campeã mundial pela primeira vez.

4 de julho – Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria – Estádio Wankdorf (Berna)

Classificação final da Copa do Mundo de 1954

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1954, estruturada de forma retroativa pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados e saldo de gols de cada nação: