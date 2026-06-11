África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata Relembre o emocionante empate que abriu o primeiro Mundial na África.

A Copa do Mundo de 2010 marcou a primeira vez que a África do Sul sediou o torneio.

O dia 11 de junho de 2010 não foi apenas uma data de abertura no calendário do futebol internacional; foi o ápice de um processo de transformação social, política e cultural para todo o continente africano. Pela primeira vez na história secular das Copas do Mundo, a Fifa rompia com o tradicional eixo Europa-Américas para conceder à África do Sul o direito de abrigar o maior espetáculo da Terra. O confronto inaugural entre os donos da casa e a seleção do México carregava o peso simbólico de provar a capacidade organizativa do país e, acima de tudo, celebrar o orgulho de uma nação que havia superado as cicatrizes profundas do regime do Apartheid sob a liderança inspiradora de Nelson Mandela. O Lance! relembra África do Sul 1 x 1 México na Copa do Mundo de 2010.

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Joanesburgo transformou-se no epicentro emocional do planeta bola naquela ensolarada tarde de sexta-feira. Diante de mais de 84 mil espectadores que coloriram as arquibancadas do imponente Estádio Soccer City de amarelo e verde, a atmosfera construída pelos torcedores locais atingiu níveis de vibração poucas vezes vistos no esporte. O som incessante, agudo e ensurdecedor das vuvuzelas — as tradicionais cornetas plásticas que viraram a grande marca registrada do torneio — gerava uma vibração contínua que ecoava pelo gramado, funcionando como um autêntico décimo segundo jogador para os anfitriões e um teste de nervos severo para os visitantes.

Para a seleção da África do Sul, apelidada carinhosamente por seu povo de Bafana Bafana, a partida representava o maior desafio de sua história recente dentro das quatro linhas. Sob o comando técnico do experiente treinador brasileiro Carlos Alberto Parreira, campeão mundial em 1994, a equipe passou por uma intensa maratona de preparação física e tática nos meses anteriores, focando no brio e na velocidade de transição. Havia uma enorme cobrança estatística pairando sobre o elenco: manter a escrita histórica de que nenhuma seleção anfitriã jamais havia sido eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo.

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Do outro lado, a seleção do México desembarcava em solo sul-africano ostentando um elenco maduro, técnico e repleto de alternativas táticas montadas pelo comandante Javier Aguirre. Mesclando a liderança veterana de figuras carismáticas como o zagueiro Rafa Márquez e o atacante Cuauhtémoc Blanco com a juventude irreverente de promessas do calibre de Carlos Vela e Giovani dos Santos, os astecas sabiam que precisariam silenciar a catarse local na base da posse de bola e do controle psicológico do jogo, evitando que a empolgação dos donos da casa se transformasse em uma pressão insustentável.

O desenho tático pré-jogo indicava um choque clássico entre a proposição de jogo cadenciada do México e a aposta nos contra-ataques verticais desenhada por Parreira para a África do Sul. A utilização da Jabulani, a polêmica e veloz bola oficial da competição, adicionava um contorno extra de imprevisibilidade técnica ao duelo, exigindo cuidados extremos dos goleiros e defensores em lançamentos de longa distância. O que se viu quando o árbitro uzbeque Ravshan Irmatov apitou o início do confronto foi um espetáculo tenso, disputado palmo a palmo e que entregou todos os elementos dramáticos que consagram a mística das Copas do Mundo.

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África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010

O caminho até o Soccer City: O orgulho e a união de uma nação

A construção do Estádio Soccer City, oficialmente conhecido como FNB Stadium, foi projetada para emular o formato de uma panela de barro tradicional africana, o "caldeirão" onde as culturas se misturavam. Para erguer essa estrutura monumental na periferia de Joanesburgo, o comitê organizador enfrentou anos de ceticismo por parte da imprensa internacional, que questionava os prazos de entrega e a segurança pública do país. A resposta sul-africana veio na forma de uma infraestrutura impecável, pontualidade e uma hospitalidade calorosa que desarmou qualquer preconceito.

O torneio funcionou como uma poderosa ferramenta de coesão social para a chamada "Nação Arco-Íris". Brancos e negros, historicamente segregados por décadas de violência institucionalizada, uniram-se sob a mesma bandeira amarela e verde para empurrar os Bafana Bafana. Embora Nelson Mandela não pudesse comparecer fisicamente à cerimônia de abertura devido ao trágico falecimento de sua bisneta na véspera, sua presença espiritual e seu legado de reconciliação nacional foram celebrados em cada canto do estádio, injetando uma carga emocional gigante no peito de cada atleta sul-africano.

O primeiro tempo: A blitz mexicana e o teste de fogo para Khune

Nos primeiros 45 minutos de jogo, a ansiedade e o peso da responsabilidade histórica pareceram travar as pernas dos jogadores da África do Sul. O México se aproveitou do nervosismo inicial dos donos da casa para impor uma blitz tática avassaladora, adiantando suas linhas de marcação e monopolizando a posse de bola no campo ofensivo. Sob a batuta de Gerardo Torrado e Efraín Juárez no meio-campo, os astecas trocavam passes em velocidade e exploravam as costas dos laterais sul-africanos, encurralando os Bafana Bafana em sua própria área de defesa.

Giovani dos Santos transformou-se no principal pesadelo da retaguarda local na etapa inicial, criando jogadas plásticas pelo flanco direito e acionando constantemente o centroavante Guillermo Franco. Franco teve duas oportunidades claras de cabeça e cara a cara com o gol, mas esbarrou em intervenções milagrosas do goleiro Itumeleng Khune, que se consolidava como o grande herói sul-africano do primeiro tempo. A forte pressão mexicana silenciava temporariamente as vuvuzelas e deixava nítida a superioridade técnica da equipe norte-americana.

O momento de maior drama e polêmica do primeiro tempo ocorreu aos 38 minutos, quando Carlos Vela escorou para as redes após uma cobrança de escanteio na pequena área. Os jogadores mexicanos saíram para comemorar o gol de abertura, mas o árbitro assistente assinalou o impedimento de forma cirúrgica. Como o goleiro Khune havia saído mal do gol e estava adiantado, havia apenas um defensor sul-africano entre Vela e a linha de fundo, validando a aplicação correta da regra. O susto serviu para Parreira reorganizar seu esquema defensivo antes de marchar para os vestiários com o placar zerado.

O segundo tempo: A pintura de Tshabalala e a catarse em Joanesburgo

A conversa de Parreira nos vestiários mudou completamente a postura tática e a postura psicológica da África do Sul para o segundo tempo. O time retornou dos vestiários mais compactado, adiantando a marcação e apostando na velocidade de Steven Pienaar e Teko Modise para quebrar as linhas mexicanas. O México, por sua vez, reduziu o ritmo intenso da primeira etapa, cedendo espaços generosos no meio-campo que acabaram se provando fatais diante da verticalidade dos Bafana Bafana.

Aos 10 minutos da etapa complementar, o Soccer City testemunhou o momento de maior catarse da história do esporte africano. Em uma transição ofensiva curta e veloz, Teko Modise acionou Kagisho Dikgacoi no círculo central. Com imensa visão de jogo, o volante desferiu um lançamento milimétrico em profundidade para o flanco esquerdo. O meia Siphiwe Tshabalala arrancou em velocidade, dominou a Jabulani com categoria e, ao pisar na grande área, soltou um petardo cruzado de perna esquerda. A bola viajou em uma trajetória perfeita e estufou o ângulo superior do goleiro Óscar Pérez, que saltou apenas para sair na foto.

O golaço de Tshabalala explodiu as arquibancadas de Joanesburgo em uma celebração ensurdecedora que pôde ser ouvida por toda a África do Sul. O jogador e seus companheiros correram em direção à linha de fundo para protagonizar a icônica dança coletiva sincronizada, misturando passos tradicionais com ritmos modernos, uma imagem que correu o mundo e virou o grande símbolo visual daquela Copa. O grito sufocado de gol lavava a alma de um povo e coroava a ousadia tática de uma equipe que jogava com o coração na ponta da chuteira.

A reação asteca: A experiência de Rafa Márquez evita o desastre

O baque do gol sofrido desestruturou o posicionamento tático do México, que passou a errar passes fáceis e ceder novos contra-ataques perigosos para os donos da casa. Percebendo o momento de fraqueza de sua equipe, o técnico Javier Aguirre fez alterações ousadas e cirúrgicas: promoveu a entrada do jovem veloz Javier "Chicharito" Hernández e do meia Andrés Guardado, além de lançar o veterano Cuauhtémoc Blanco para ditar o ritmo cadenciado e acalmar os nervos do time no gramado.

A entrada de Blanco trouxe a inteligência e a malandragem necessárias para furar o bloqueio defensivo sul-africano. A África do Sul recuou suas linhas de forma excessiva tentando preservar a vantagem histórica, cometendo o erro tático de chamar o México para o seu campo. A pressão asteca cresceu em intensidade até que, aos 34 minutos do segundo tempo, a insistência gerou o empate. Após uma cobrança de escanteio curta, Andrés Guardado desferiu um cruzamento preciso e em meia-altura que atravessou toda a grande área.

A retaguarda sul-africana falhou coletivamente ao tentar fazer a linha de impedimento, deixando o capitão e experiente zagueiro Rafa Márquez completamente livre na segunda trave. Com imensa frieza, o camisa 4 asteca dominou a bola com categoria e fuzilou o goleiro Khune de perna direita, anotando o gol de empate do México. Márquez corria para celebrar com seus companheiros enquanto um silêncio momentâneo tomava conta de parte do estádio, frustrando os planos de vitória dos Bafana Bafana.

O quase herói e a trave: O drama de África do Sul 1 x 1 México

Os minutos derradeiros do confronto inaugural transformaram-se em um autêntico teste para cardíacos, com as duas seleções partindo para o ataque de peito aberto em busca dos três pontos. O cansaço físico extremo decorrente da altitude de Joanesburgo abriu imensos espaços nos dois sistemas defensivos, gerando jogadas lá e cá. O México assustava em chutes de longa distância de Giovani dos Santos, enquanto a África do Sul usava a velocidade dos seus reservas para esticar as jogadas.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o destino reservou o último contorno dramático do jogo. Em um lançamento longo vindo do campo defensivo, o centroavante sul-africano Katlego Mphela ganhou na velocidade dos zagueiros mexicanos Maza Rodríguez e Rafa Márquez. Mphela invadiu a grande área e, na saída desesperada do goleiro Óscar Pérez, deu um toque sutil com a ponta da chuteira. A bola rolou mansamente, superou o arqueiro, mas carimbou caprichosamente a trave direita mexicana, saindo pela linha de fundo. O suspiro de alívio dos astecas casou com o lamento profundo dos torcedores locais.

O apito final do árbitro Ravshan Irmatov selou o placar de 1 a 1 no Soccer City. Embora o resultado de igualdade tenha deixado um sabor agridoce para os sul-africanos, que flertaram de perto com a vitória histórica, o confronto de abertura cumpriu com louvor o seu papel esportivo e cultural. A África do Sul provava ao mundo que era capaz de realizar um espetáculo grandioso, e o futebol celebrava uma partida marcada pelo equilíbrio tático, pela plasticidade dos gols e pela beleza de uma festa multicultural que abriu as portas para uma Copa do Mundo inesquecível.

Legenda da foto: Siphiwe Tshabalala e seus companheiros de seleção celebram o primeiro gol da Copa do Mundo de 2010 com a tradicional dança coletiva que virou símbolo da competição.

Ficha técnica - África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010

Data: Sexta-feira, 11 de junho de 2010

Sexta-feira, 11 de junho de 2010 Horário: 11:00 (de Brasília)

11:00 (de Brasília) Local: FNB Stadium (Soccer City) – Joanesburgo, África do Sul

FNB Stadium (Soccer City) – Joanesburgo, África do Sul Público: 84.490 torcedores

84.490 torcedores Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbequistão)

Ravshan Irmatov (Uzbequistão) Transmissão: Globo

Gols

África do Sul: Siphiwe Tshabalala (55')

Siphiwe Tshabalala (55') México: Rafa Márquez (79')

Escalações e substituições

África do Sul (Técnico: Carlos Alberto Parreira)

16 - Itumeleng Khune (G) 2 - Siboniso Gaxa 4 - Aaron Mokoena (C) 20 - Bongani Khumalo 15 - Lucas Thwala (Saiu aos 46') 13 - Kagisho Dikgacoi 🟨 (27') 12 - Reneilwe Letsholonyane 10 - Steven Pienaar (Saiu aos 83') 11 - Teko Modise 8 - Siphiwe Tshabalala ⚽ 9 - Katlego Mphela

Banco de reservas utilizados:

3 - Tsepo Masilela (Entrou aos 46')

17 - Bernard Parker (Entrou aos 83')

Não utilizados: Moeneeb Josephs, Shu-Aib Walters, Anele Ngcongca, Matthew Booth, Siyabonga Sangweni, Lance Davids, Macbeth Sibaya, Surprise Moriri, Thanduyise Khuboni, Siyabonga Nomvethe.

México (Técnico: Javier Aguirre)

1 - Óscar Pérez (G)

12 - Paul Aguilar (Saiu aos 55')

2 - Maza Rodríguez

4 - Rafa Márquez ⚽ (C)

3 - Carlos Salcido

16 - Efraín Juárez 🟨 (16')

5 - Ricardo Osório

6 - Gerardo Torrado 🟨 (56')

17 - Giovani dos Santos

11 - Carlos Vela (Saiu aos 68')

9 - Guillermo Franco (Saiu aos 73')

Banco de reservas utilizados:

18 - Andrés Guardado (Entrou aos 55')

10 - Cuauhtémoc Blanco (Entrou aos 68')

14 - Javier Hernández (Entrou aos 73')

Não utilizados: Guillermo Ochoa, Luis Michel, Héctor Moreno, Jorge Torres Nilo, Jonny Magallón, Israel Castro, Alberto Medina, Bofo Bautista, Pablo Barrera.