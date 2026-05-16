Caso você esteja aqui para saber quem é o maior artilheiro da seleção da Croácia na história das Copas do Mundo, a resposta passa por duas gerações que mudaram o patamar do país no cenário internacional. Davor Šuker e Ivan Perišić dividem o topo dessa estatística, ambos com seis gols marcados no torneio. O Lance! lista os maiores artilheiros da seleção da Croácia na história das Copas do Mundo.

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A semelhança numérica esconde trajetórias bem diferentes. Šuker atingiu seus seis gols em uma única Copa, na França em 1998, em uma campanha explosiva. Já Perišić construiu sua marca com regularidade, distribuindo gols ao longo de três edições consecutivas: 2014, 2018 e 2022.

Os dois se tornaram rostos de eras distintas do futebol croata. Šuker foi o símbolo da geração que estreou o país em Copas como nação independente e já alcançou um terceiro lugar histórico. Perišić, por sua vez, foi peça-chave nas campanhas recentes, incluindo o vice-campeonato de 2018 e o terceiro lugar de 2022.

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Essa divisão do topo da artilharia ajuda a contar como a Croácia consolidou um projeto esportivo consistente, capaz de produzir talentos decisivos em diferentes décadas, apesar de ser um país de pequena população.

Os maiores artilheiros da seleção da Croácia na história das Copas do Mundo

Duas gerações no topo da Croácia

Na Copa do Mundo de 1998, a Croácia debutava em Mundiais sob bandeira própria. Davor Šuker aproveitou o momento para construir uma das campanhas individuais mais marcantes daquele torneio.

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Ele marcou seis gols em sete partidas, enfrentando e vazando defesas de potências como Alemanha, França e Holanda. O desempenho rendeu à Croácia o terceiro lugar e a Šuker, a Chuteira de Ouro como artilheiro da Copa.

Duas décadas depois, Ivan Perišić começou sua própria escalada. Ele marcou duas vezes no Brasil em 2014, somou três gols na Rússia em 2018 — incluindo o de empate na final contra a França — e chegou ao sexto gol no Catar, em 2022, em um duelo de mata-mata contra o Japão.

Perišić tornou-se, assim, o jogador croata com maior número de participações diretas em gols em grandes torneios, somando gols e assistências em Eurocopas e Copas do Mundo.

Ranking completo dos goleadores croatas em mundiais

Abaixo dos líderes, o ranking da Croácia em Copas revela nomes que foram decisivos nas melhores campanhas da seleção.

1º — Davor Šuker (6 gols)

Precisou de apenas uma edição, em 1998, para estabelecer a marca que virou referência. Foi artilheiro da Copa e símbolo da geração que levou o país ao terceiro lugar.

1º — Ivan Perišić (6 gols)

Chegou aos seis gols distribuídos em três Mundiais (2014, 2018 e 2022). Além de marcar com frequência, participou de lances decisivos nas campanhas de vice e terceiro lugar.

3º — Mario Mandžukić (5 gols)

Centroavante fundamental na era recente, marcou em 2014 e 2018. Seu gol na prorrogação contra a Inglaterra colocou a Croácia na final de 2018.

4º — Andrej Kramarić (3 gols)

Atacante de ótimo senso de posicionamento, balançou as redes na Rússia e marcou duas vezes no Catar, consolidando-se como referência ofensiva do ciclo atual.

5º — Luka Modrić, Ivica Olić e Robert Prosinečki (2 gols cada)

Luka Modrić, eleito melhor jogador da Copa de 2018, soma dois gols em Mundiais, assim como o veloz Ivica Olić e o técnico meia Robert Prosinečki, todos fundamentais em diferentes momentos da história croata.

O atual cenário de quebra de recordes

Pensando na Copa do Mundo de 2026, há grande chance de esse ranking ser atualizado. Com a Croácia já projetada para brigar por vaga no torneio, Andrej Kramarić é o principal nome em atividade com potencial estatístico para se aproximar dos líderes.

No topo, a presença de Ivan Perišić em mais um Mundial pode finalmente desequilibrar o empate. Um único gol seria suficiente para que ele se isolasse como maior artilheiro croata em Copas do Mundo, deixando Šuker em segundo lugar.

Esse acúmulo de nomes recentes nas primeiras posições do ranking reforça a ideia de que o futebol croata construiu um sistema competitivo e eficiente na formação de jogadores decisivos. Os gols que levaram a equipe a duas campanhas de pódio mostram que o país está longe de ser um coadjuvante no cenário global.