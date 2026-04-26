Para responder quem é o maior artilheiro da seleção do Senegal na história das Copas do Mundo, basta voltar à campanha inesquecível de 2002. Foi naquele Mundial que o meio-campista Papa Bouba Diop escreveu seu nome de forma definitiva nos registros do futebol senegalês.

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Com três gols marcados na edição disputada na Coreia do Sul e no Japão, Diop assumiu o topo isolado da artilharia do país em Mundiais. Logo atrás aparece o atacante Henri Camara, com dois gols, também marcados na mesma campanha histórica.

Ao longo de três participações em Copas (2002, 2018 e 2022), o Senegal soma 16 gols, distribuídos entre 12 jogadores diferentes e um gol contra a favor, anotado pela Polônia em 2018. Essa diversidade mostra como a produção ofensiva da equipe foi se espalhando por diferentes gerações.

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Ainda assim, nenhum jogador conseguiu igualar ou superar a marca de Diop em uma única edição. Seus três gols permanecem como referência máxima e ponto de comparação para todos os atacantes que vestiram a camisa dos Leões de Teranga em Mundiais.

Por isso, o recorde do meio-campista é visto como o principal marco individual do Senegal na competição da Fifa, associado diretamente à primeira grande campanha do país em Copas.

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Quem é o maior artilheiro da seleção do Senegal na história das Copas do Mundo?

A consagração de Papa Bouba Diop em 2002

O recorde de Papa Bouba Diop foi construído de forma concentrada e decisiva. Logo no jogo de abertura da Copa de 2002, ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a França, então atual campeã mundial, em uma das maiores zebras da história do torneio.

Ainda na fase de grupos, Diop voltou a ser protagonista no empate em 3 a 3 contra o Uruguai, quando marcou duas vezes e foi fundamental para garantir a classificação senegalesa para as oitavas de final.

Aquela edição terminou com o Senegal chegando às quartas de final em sua estreia em Copas, e os três gols de Diop se tornaram símbolo de uma geração que colocou o país em destaque no cenário mundial.

Mesmo após sua morte prematura em 2020, aos 42 anos, o legado de Bouba Diop segue vivo na memória dos torcedores e mantido nas estatísticas oficiais como o maior artilheiro do país em Mundiais.

Ranking de artilheiros do Senegal em Mundiais

A lista de goleadores do Senegal em Copas do Mundo mostra um domínio de 2002, mas também revela o impacto ofensivo das gerações de 2018 e 2022.

Papa Bouba Diop — 3 gols

Edição: 2002

Adversários: França (1 gol) e Uruguai (2 gols).

Henri Camara — 2 gols

Edição: 2002

Adversário: Suécia (2 gols), sendo decisivo nas oitavas de final.

Jogadores com 1 gol em Copas

A lista de jogadores com um gol marcado inclui nomes de diferentes campanhas:

2002: Salif Diao e Khalilou Fadiga.

Salif Diao e Khalilou Fadiga. 2018: M'Baye Niang, Sadio Mané e Moussa Wagué.

M'Baye Niang, Sadio Mané e Moussa Wagué. 2022: Boulaye Dia, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr e Kalidou Koulibaly.

O 16º gol do Senegal em Copas foi um gol contra do zagueiro Thiago Cionek, da Polônia, na edição de 2018.

A busca pelo recorde na Copa do Mundo de 2026

Sadio Mané é o maior artilheiro geral da história da seleção senegalesa, com mais de 50 gols somando todas as competições, mas em Copas do Mundo marcou apenas uma vez, contra o Japão, em 2018.

Uma lesão às vésperas do Mundial de 2022 tirou o atacante da campanha no Catar e o impediu de tentar se aproximar do recorde de Bouba Diop. Ainda assim, com a vaga para 2026 bem encaminhada, Mané segue com chances reais de aumentar sua contagem em Mundiais.

Ao lado de uma nova geração de atacantes, como Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, o astro terá a missão de manter o Senegal competitivo e, ao mesmo tempo, mirar a marca de três gols que segue intacta desde 2002.

Enquanto isso não acontece, o recorde de Papa Bouba Diop continua como o grande alvo estatístico da seleção. Seus três gols pavimentaram o caminho para a campanha histórica de 2002 e seguem como referência máxima para a atual geração de Leões de Teranga.