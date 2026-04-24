Para falar da história do Egito nas Copas do Mundo, é preciso começar por uma curiosidade estatística rara: o topo da artilharia da seleção no torneio não pertence a um nome isolado. Em vez disso, a liderança é dividida entre dois ídolos de épocas completamente diferentes. O Lance! conta quem é o maior artilheiro da seleção do Egito na história das Copas do Mundo?

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Abdelrahman Fawzi e Mohamed Salah somam dois gols cada um em Mundiais e, por isso, compartilham a liderança da lista histórica do país. O empate ajuda a mostrar como a trajetória egípcia no torneio foi marcada por participações esparsas, mas com jogadores que deixaram suas marcas em momentos simbólicos.

Fawzi foi o pioneiro. Em 1934, na primeira participação do Egito em Copas do Mundo, ele marcou dois gols contra a Hungria e entrou para a história como o primeiro egípcio a balançar as redes no torneio.

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Décadas depois, Mohamed Salah igualou o feito na Copa de 2018. O camisa 10 marcou duas vezes na competição, diante de Rússia e Arábia Saudita, tornando-se o grande rosto da geração moderna e o nome que recolocou o Egito em evidência no cenário mundial.

Por isso, a artilharia egípcia em Copas do Mundo é um retrato de duas eras distintas: uma fundada na estreia histórica de 1934 e outra marcada pela ascensão internacional de Salah. O empate no topo reforça o peso simbólico desses dois nomes na memória do futebol do país.

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Quem é o maior artilheiro da seleção do Egito na história das Copas do Mundo?

O empate entre gerações

A igualdade entre Fawzi e Salah ganha ainda mais valor quando se observa o contexto das suas conquistas. Fawzi marcou na primeira aventura egípcia em Mundiais, enquanto Salah apareceu como protagonista quase nove décadas depois.

Em 1934, o atacante ajudou a escrever o primeiro capítulo do Egito em Copas. Em 2018, Salah devolveu ao país a chance de competir em alto nível no torneio e ainda marcou o único gol egípcio daquela edição, já que a equipe acabou eliminada na fase de grupos.

O ranking egípcio

A artilharia do Egito em Copas do Mundo é curta, mas extremamente simbólica, porque reúne os nomes que representaram o país nas raras presenças na competição.

Abdelrahman Fawzi — 2 gols

O pioneiro egípcio marcou os dois gols da seleção na derrota por 4 a 2 para a Hungria, em 1934, e ficou para sempre como o primeiro grande artilheiro do país no torneio.

Mohamed Salah — 2 gols

O astro moderno marcou duas vezes na Copa de 2018, contra a Rússia e a Arábia Saudita, e igualou a marca histórica de Fawzi.

Magdi Abdelghani — 1 gol

Em 1990, Abdelghani converteu um pênalti contra a Holanda e evitou que o Egito passasse em branco naquela edição.

O cenário atual do Egito

No quadro geral, Mohamed Salah segue como o principal nome ofensivo do futebol egípcio e também ocupa posição de destaque nas estatísticas de eliminatórias africanas para Copas do Mundo.

Com a classificação para 2026 já encaminhada nas fontes recentes, o atacante terá nova chance de assumir a liderança isolada da artilharia egípcia em Mundiais. Se marcar mais uma vez, deixará para trás a marca compartilhada com Fawzi e passará a ocupar sozinho o topo da lista.