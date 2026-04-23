Para entender a evolução de Marrocos nas Copas do Mundo, especialmente após a histórica campanha de 2022, é essencial olhar para o nome que comanda a artilharia do país no torneio: Youssef En-Nesyri. O Lance! lista os maiores artilheiros da seleção do Marrocos na história das Copas do Mundo.

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O atacante é o maior artilheiro marroquino na história dos Mundiais, com três gols marcados. Ele alcançou essa marca ao balançar as redes nas Copas de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, superando lendas que por muito tempo dividiram o topo da lista com dois gols cada.

O recorde foi consolidado justamente durante a campanha que levou os Leões do Atlas à primeira semifinal de Copa do Mundo da história do continente africano. Nesse contexto, cada gol de En-Nesyri ganhou um peso ainda maior na memória dos torcedores.

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Além de ser o maior goleador marroquino em Mundiais, o centroavante também se tornou o primeiro jogador do país a marcar em duas edições diferentes da Copa, reforçando seu papel de protagonista em uma geração que mudou o patamar da seleção.

Por isso, falar da artilharia de Marrocos em Copas do Mundo hoje é, inevitavelmente, falar da trajetória de En-Nesyri e de como seus gols ajudaram a reescrever a história do futebol africano no cenário global.

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Os maiores artilheiros da seleção do Marrocos na história das Copas do Mundo

A trajetória e os gols históricos de Youssef En-Nesyri

O caminho de En-Nesyri até o topo da artilharia marroquina foi marcado por gols em jogos grandes e momentos de enorme pressão.

Em 2018, na Rússia, ele marcou de cabeça no empate em 2 a 2 contra a Espanha, em jogo de fase de grupos que mostrou a competitividade crescente da seleção marroquina.

Na Copa do Catar, em 2022, o atacante voltou a ser decisivo. Ele marcou contra o Canadá na vitória por 2 a 1, resultado que confirmou a classificação da equipe para o mata-mata.

O gol mais emblemático, porém, saiu nas quartas de final contra Portugal. En-Nesyri subiu mais alto que todos na área para cabecear e definir a vitória por 1 a 0, resultado que colocou Marrocos entre os quatro melhores do torneio e entrou de vez para a história do país.

Ranking de artilheiros do Marrocos em mundiais

Antes da ascensão de En-Nesyri, a artilharia de Marrocos em Copas do Mundo era dividida entre jogadores que marcaram duas vezes cada. Hoje, o ranking é liderado de forma isolada pelo atual camisa 19.

Youssef En-Nesyri — 3 gols

Atual recordista, marcou uma vez em 2018 e duas vezes em 2022, incluindo o gol histórico contra Portugal nas quartas de final.

Abderrazak Khairi — 2 gols

Destaque da geração de 1986, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Portugal, garantindo a primeira vitória e classificação marroquina para as oitavas.

Salaheddine Bassir — 2 gols

Em 1998, na França, Bassir marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 contra a Escócia, em uma das atuações mais marcantes da seleção naquele Mundial.

Abdeljalil Hadda — 2 gols

Também em 1998, Hadda balançou as redes contra Noruega e Escócia, reforçando a força ofensiva da equipe naquela campanha.

Grupo com 1 gol

Com um gol cada, aparecem nomes como Houmane Jarir e Maouhoub Ghazouani (1970), além de jogadores recentes como Hakim Ziyech e Zakaria Aboukhlal, que marcaram na campanha de 2022.

Quem pode ampliar a estatística na Copa de 2026?

Marrocos garantiu nova participação na Copa do Mundo de 2026, o que abre espaço para que a lista de artilheiros seja ainda mais movimentada.

Youssef En-Nesyri segue em atividade e terá a chance de aumentar sua vantagem no topo da artilharia marroquina em Mundiais. Cada novo gol ampliará um recorde que já é histórico.

Outros nomes em evidência, como Hakim Ziyech, também podem melhorar seus números individuais, enquanto atacantes em ascensão, como Ayoub El Kaabi, chegam como fortes candidatos a estrear na lista de goleadores em Copas do Mundo.

A atualização constante dessas marcas reflete o amadurecimento tático e técnico do futebol marroquino. Ao combinar disciplina tática de alto nível com talento individual, os Leões do Atlas deixaram de ser vistos como "zebra" e passaram a ocupar um lugar de destaque entre as seleções mais competitivas do mundo.