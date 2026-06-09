Copa do Mundo de 1950: Todos os resultados Relembre os placares, o Maracanazo e o título do Uruguai no Mundial de 1950.

O Brasil apresentou um futebol dominante, mas perdeu na final para o Uruguai em um jogo histórico conhecido como “Maracanazo”.

O torneio teve apenas 13 seleções, com desistências de países como Argentina e Uruguai, e a estreia da Inglaterra.

A Copa do Mundo de 1950 ocorreu no Brasil após doze anos de hiato por causa da Segunda Guerra Mundial.

Após um hiato doloroso de doze anos imposto pelos impactos devastadores da Segunda Guerra Mundial, o principal torneio de futebol do planeta finalmente retornou em solo sul-americano. O Brasil foi o país escolhido para sediar a aguardada Copa do Mundo de 1950, abraçando a oportunidade de ouro para demonstrar sua evolução urbana e sua paixão avassaladora pelo esporte. Como grande símbolo dessa ambição nacional, o país construiu em tempo recorde o Maracanã, o maior estádio de concreto do mundo na época.

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Os bastidores da competição foram profundamente moldados pelas complexidades logísticas e políticas do pós-guerra, resultando em uma série de desistências marcantes. Nações como Alemanha e Japão foram terminantemente banidas pela FIFA, enquanto potências qualificadas como Índia, Escócia e Turquia abriram mão de viajar por razões financeiras ou burocráticas, reduzindo o número total de participantes para apenas 13 seleções. Por outro lado, o torneio registrou a histórica primeira participação da Inglaterra, que abandonou seu longo isolamento esportivo.

A fórmula de disputa idealizada para aquela edição foi completamente inédita na história da Copa do Mundo e jamais voltou a ser replicada pela entidade máxima do futebol. Em vez do tradicional sistema de mata-mata eliminatório após a primeira fase, os organizadores brasileiros convenceram a FIFA a adotar um quadrangular final em pontos corridos entre os quatro líderes dos grupos. A equipe que somasse o maior número de pontos ao término das três rodadas finais seria declarada a grande campeã, garantindo mais bilheteria e jogos.

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Empurrada por arquibancadas completamente lotadas, a Seleção Brasileira apresentou um futebol vistoso, envolvente e ultra-ofensivo que encantou o mundo. Sob o comando técnico de Flávio Costa e o brilho técnico de craques do calibre de Ademir de Menezes, Zizinho e Jair da Rosa Pinto, o Brasil atropelou seus primeiros adversários na fase decisiva. As goleadas acachapantes contra Suécia e Espanha criaram uma atmosfera de favoritismo absoluto e festa antecipada em todo o território nacional.

Contudo, o destino reservou o maior drama da história do futebol mundial para a partida decisiva contra os vizinhos uruguaios. Necessitando apenas de um empate para erguer a taça, o Brasil saiu na frente, mas sucumbiu fisicamente e emocionalmente à incrível resiliência tática da seleção uruguaia liderada por Obdulio Varela. A trágica virada por 2 a 1, eternizada para sempre como o "Maracanazo", calou um Maracanã com duzentas mil pessoas e coroou a Celeste Olímpica na história da Copa do Mundo.

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Resultado da Copa do Mundo de 1950

Grupo 1

O grupo da seleção anfitriã foi marcado pelo amplo domínio brasileiro, apesar de um susto considerável na segunda rodada diante dos suíços em São Paulo. O Brasil garantiu sua vaga na fase final ao vencer a forte e física Iugoslávia em um Maracanã fervente no último jogo da chave, terminando a primeira etapa de forma invicta.

24 de junho – Brasil 4 x 0 México – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

25 de junho – Iugoslávia 3 x 0 Suíça – Estádio da Independência (Belo Horizonte)

28 de junho – Brasil 2 x 2 Suíça – Estádio do Pacaembu (São Paulo)

28 de junho – Iugoslávia 4 x 1 México – Estádio dos Eucaliptos (Porto Alegre)

1 de julho – Brasil 2 x 0 Iugoslávia – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

2 de julho – Suíça 2 x 1 México – Estádio dos Eucaliptos (Porto Alegre)

Grupo 2

Esta chave protagonizou aquela que é considerada uma das maiores zebras de todos os tempos da Copa do Mundo: a vitória da amadora seleção dos Estados Unidos sobre a estrelada Inglaterra em Minas Gerais. Apesar do vexame histórico dos britânicos, foi a sólida e experiente seleção da Espanha que se sobressaiu, vencendo todos os seus compromissos para avançar.

25 de junho – Inglaterra 2 x 0 Chile – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

25 de junho – Espanha 3 x 1 Estados Unidos – Estádio Durival de Britto (Curitiba)

29 de junho – Estados Unidos 1 x 0 Inglaterra – Estádio da Independência (Belo Horizonte)

29 de junho – Espanha 2 x 0 Chile – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

2 de julho – Espanha 1 x 0 Inglaterra – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

2 de julho – Chile 5 x 2 Estados Unidos – Estádio da Ilha do Retiro (Recife)

Grupo 3

Reduzido a apenas três equipes devido à desistência de última hora da Índia, o Grupo 3 presenciou a precoce e surpreendente eliminação da Itália, então bicampeã defensora, que viajou fragilizada após a tragédia aérea de Superga. A Suécia demonstrou enorme força coletiva para bater os italianos e segurar o empate contra o Paraguai.

25 de junho – Suécia 3 x 2 Itália – Estádio do Pacaembu (São Paulo)

29 de junho – Suécia 2 x 2 Paraguai – Estádio Durival de Britto (Curitiba)

2 de julho – Itália 2 x 0 Paraguai – Estádio do Pacaembu (São Paulo)

Grupo 4

O grupo mais esvaziado da competição contou com apenas duas equipes após os sucessivos abandonos de seleções europeias antes do início do torneio. Em uma espécie de eliminatória única disputada em Belo Horizonte, o Uruguai não tomou conhecimento da frágil Bolívia e aplicou a maior goleada daquela edição para carimbar sua vaga.

2 de julho – Uruguai 8 x 0 Bolívia – Estádio da Independência (Belo Horizonte)

Quadrangular final

A fase decisiva reuniu os quatro líderes da primeira fase em uma disputa emocionante de pontos corridos pelas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Enquanto o Brasil desfilava exibições de gala com placares elásticos no Maracanã, o Uruguai sofria intensamente para buscar resultados heróicos na raça e se manter vivo na briga.

9 de julho – Brasil 7 x 1 Suécia – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

9 de julho – Uruguai 2 x 2 Espanha – Estádio do Pacaembu (São Paulo)

13 de julho – Brasil 6 x 1 Espanha – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

13 de julho – Uruguai 3 x 2 Suécia – Estádio do Pacaembu (São Paulo)

16 de julho – Suécia 3 x 1 Espanha – Estádio do Pacaembu (São Paulo)

O jogo decisivo (A grande final) da Copa do Mundo

O último compromisso do quadrangular final funcionou como uma verdadeira decisão de campeonato entre brasileiros e uruguaios perante uma multidão oficial de mais de 173 mil pagantes. O clima festivo tomou conta do Rio de Janeiro antes do apito inicial, e a euforia explodiu por completo nas arquibancadas quando o atacante Friaça abriu o placar para os donos da casa logo no início do segundo tempo.

No entanto, o Uruguai guardava uma demonstração lendária de frieza emocional e inteligência tática. Organizada em campo pelo capitão Obdulio Varela, a Celeste empatou o clássico com Schiaffino após jogada individual de Alcides Ghiggia. Faltando onze minutos para o fim, o próprio Ghiggia arrancou pela ponta direita e chutou rasteiro para vencer o goleiro Barbosa, decretando a histórica virada por 2 a 1 que deu o bicampeonato ao Uruguai.

16 de julho – Uruguai 2 x 1 Brasil – Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

Classificação final da Copa do Mundo de 1950

Abaixo, veja a tabela de classificação final da Cop do Mundo, oficializada de maneira retroativa pela FIFA com base no formato de grupos, pontos somados e saldo de gols de cada equipe: