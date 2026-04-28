BetMGM Brasil lança nova plataforma com tecnologia própria e recursos inéditos no mercado

*Conteúdo Patrocinado

A BetMGM Brasil apresenta a sua nova era de Esportes: uma plataforma proprietária, desenvolvida com tecnologia própria e pensada especificamente para o mercado brasileiro. O lançamento marca uma nova etapa da operação da marca no país, com maior controle tecnológico e uma experiência desenhada para dar mais autonomia ao jogador.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na prática, a mudança significa uma plataforma mais rápida, mais responsiva e com recursos inéditos no mercado brasileiro. Do primeiro clique à liquidação da aposta, cada detalhe foi construído para colocar o apostador no centro das decisões.

Plataforma proprietária e equipe dedicada ao mercado brasileiro

A migração reduz a dependência de fornecedores externos e dá à BetMGM Brasil autonomia para ajustar a experiência, expandir mercados e lançar novas funcionalidades de forma contínua, sem depender de integrações de terceiros.

continua após a publicidade

A operação conta ainda com uma equipe dedicada exclusivamente ao Brasil, responsável pela gestão de odds e pela curadoria de mercados relevantes para competições como o Brasileirão, a Libertadores, a Champions League, a Premier League e as principais ligas do calendário esportivo nacional e internacional.

O resultado é uma oferta all-inclusive de apostas esportivas com foco em fluidez, rapidez e uma jornada mais intuitiva para o usuário brasileiro.

continua após a publicidade

As novas funcionalidades da plataforma

A nova plataforma chega com um conjunto de funcionalidades que ampliam o controle do apostador sobre suas próprias apostas. Algumas são inéditas no mercado brasileiro, outras reinterpretam recursos já conhecidos do público. Veja o que está disponível:

Salva Bingo: proteção inédita para apostas múltiplas

O Salva Bingo é a principal novidade do lançamento e uma funcionalidade inédita no mercado brasileiro. O recurso permite ao apostador proteger seleções específicas dentro de uma aposta múltipla: se uma das seleções protegidas não se confirmar, a múltipla segue válida com as demais, em vez de ser perdida por inteiro.

Na prática, o apostador define quantas seleções quer salvar no momento da criação da aposta. Isso altera a lógica do "tudo ou nada" que costuma marcar as apostas múltiplas e permite que o usuário estabeleça sua própria margem de segurança, com controle sobre o nível de risco assumido em cada bilhete.

Pagamento Antecipado: abriu vantagem no placar? Ganhe a aposta na hora!

No mercado Resultado Final, o Pagamento Antecipado liquida a aposta como vencedora assim que o time atinge uma vantagem pré-definida em campo, independentemente do resultado final do evento. O pagamento é imediato, definitivo e não sofre reversão caso o cenário mude até o apito final.

As condições variam por esporte:

Futebol: 2 gols de vantagem em qualquer momento da partida Basquete: 20 pontos de vantagem durante o jogo Tênis masculino: o jogador vence os 2 primeiros sets Tênis feminino: a jogadora vence o primeiro set por 6-0 ou 6-1

A funcionalidade se aplica a apostas pré-jogo em campeonatos elegíveis, no mercado específico "Resultado Final – Pagamento Antecipado", identificado no boletim de apostas por um ícone de nota de dinheiro.

Saque Parcial do Cash Out: flexibilidade para o jogador

O Saque Parcial do Cash Out permite ao jogador sacar apenas uma parte do valor disponível em cash out naquele momento, mantendo o restante da aposta ativa. A mecânica substitui o modelo tradicional de cash out integral por uma opção mais flexível.

Na interface, um controle deslizante permite definir o percentual a ser sacado, de 1% a 100% do valor de cash out disponível. O valor selecionado é creditado na conta do usuário e a porcentagem restante permanece em jogo, com a aposta continuando até o desfecho do evento ou até uma nova operação de cash out.

O recurso é útil em dois cenários principais: garantir parte do lucro antes do fim do evento, mantendo exposição ao potencial retorno maior; ou reduzir a exposição em uma aposta que começa a se deteriorar, sem precisar encerrá-la por completo.

Substituição no 1º Tempo: devolução em caso de saída antecipada do jogador

Com a Substituição no 1º Tempo, se o jogador escolhido em uma aposta for substituído antes do intervalo — por lesão, decisão técnica ou qualquer outro motivo — a seleção correspondente é automaticamente anulada e o valor apostado é devolvido em formato de crédito na conta do usuário. O recurso funciona como uma proteção contra imprevistos comuns para quem apostar em futebol.

A funcionalidade está disponível em seis competições:

Brasileirão Série A

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Recopa Sul-Americana

Uefa Champions League

Premier League (Inglaterra)

Aplica-se a apostas pré-jogo em mercados de jogador, incluindo "1º Marcador do Jogo", "Marcador a Qualquer Momento", "Jogador para Marcar Gol", "Assistências do Jogador", "Chutes no Gol" e outros mercados individuais. Em apostas múltiplas, apenas a seleção afetada é anulada; o restante do bilhete segue ativo, com recálculo automático das odds.

O benefício não se aplica caso a seleção já tenha sido vencedora antes da substituição, caso o jogador seja substituído no intervalo ou depois, ou em apostas ao vivo.

Missões: sistema de desafios com recompensas

As Missões são desafios personalizados que recompensam o engajamento do apostador com apostas grátis. Cada perfil recebe missões específicas, com metas e prêmios próprios, liberadas conforme o usuário cumpre os objetivos propostos pela plataforma.

O recurso adiciona uma camada de progressão à experiência, em que o uso regular da plataforma se converte em benefícios concretos, sem necessidade de depósito adicional para participar.

Odds Aumentadas: boost aplicado sobre mercados comuns

As Odds Aumentadas são um impulso aplicado sobre as odds originais de mercados padrão, disponíveis de forma exclusiva na BetMGM. O funcionamento é simples: a plataforma identifica mercados com odds tipicamente semelhantes em todas as operadoras e aplica um boost sobre a odd original, entregando retorno maior para o mesmo palpite.

Exemplo prático: em um jogo entre Brasil e Argentina, o mercado "Vitória do Brasil" pode estar pagando 2.50 em praticamente todas as casas. Na BetMGM, com Odds Aumentadas, essa mesma odd sobe para 2.91. O mercado apostado é o mesmo, mas o retorno potencial é superior em caso de acerto.

Os mercados com odds aumentadas são identificados diretamente na interface, permitindo ao usuário comparar com facilidade o valor oferecido em relação à odd original.

eSoccer: partidas eletrônicas em oferta contínua

A nova plataforma amplia a oferta de eSoccer com partidas de EA Sports FC disponíveis de forma contínua, com mercados dedicados e alta frequência de jogos. A modalidade cobre o período em que não há partidas reais acontecendo, mantendo opções de aposta disponíveis ao longo do dia.

Roleta de Ouro: recompensas diárias com aposta grátis

A Roleta de Ouro é uma promoção diária em que o apostador pode girar uma roleta por dia para receber uma recompensa. O sistema opera em oito níveis, com prêmios que variam conforme o perfil do jogador, e oferece quatro tipos de recompensa: aposta grátis em qualquer esporte, prêmio em dinheiro, giros em slots e créditos para Cassino Online e ao Vivo.

Para o apostador esportivo, o principal ponto é a Aposta Grátis: ela é creditada de forma imediata, pode ser utilizada em qualquer mercado esportivo — pré-jogo ou ao vivo — e os ganhos obtidos são convertidos em saldo sacável. A participação é gratuita e limitada a um giro por dia.

Recursos mantidos da experiência anterior

Além das novas funcionalidades, a plataforma mantém três recursos que já faziam parte da oferta da BetMGM Brasil:

Bolão BetMGM: competição semanal de palpites, com mais de R$1 milhão em prêmios distribuídos gratuitamente. O apostador começa a ganhar a partir de três acertos. Boost Progressivo: bônus aplicado sobre o lucro de apostas múltiplas, que aumenta conforme o número de seleções adicionadas ao bilhete. Pode chegar a 200% de bônus sobre o retorno em caso de vitória. Exclusivos BetMGM: mercados e combinações específicas disponíveis apenas na plataforma, que compõem o diferencial competitivo da marca.

Um novo padrão tecnológico para apostas esportivas no Brasil

A nova plataforma da BetMGM Brasil representa uma mudança estrutural na operação da marca no país. A combinação entre tecnologia proprietária, equipe de bookmaking dedicada e funcionalidades inéditas no mercado brasileiro — como o Salva Bingo, o Pagamento Antecipado e o Saque Parcial do Cash Out — amplia o leque de possibilidades disponíveis ao apostador e reduz a dependência de soluções padrão do setor.

Para o usuário final, o ponto central é o aumento de autonomia: mais controle sobre o risco, mais opções de saída durante o evento e mais formas de aproveitar mercados comuns com retorno diferenciado. O pacote completo está disponível em betmgm.bet.br e no aplicativo BetMGM Brasil.

________________________________________________________________________________________________________________

18+. Jogue com responsabilidade. O jogo pode ser viciante. Apostas podem causar dependência patológica (ludopatia), transtornos de ansiedade, depressão e levar ao superendividamento. Apostas sujeitas aos Termos e Condições da BetMGM Brasil. A disponibilidade das funcionalidades, das competições e dos mercados elegíveis pode sofrer alterações a critério da plataforma. Regras completas estão disponíveis nas seções específicas de cada recurso dentro da plataforma BetMGM.

➡️Enquete Lance!: Neymar deve ir à Copa do Mundo? Clique e vote