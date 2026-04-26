Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (26/04/2026)
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Neste domingo (26), a agenda do futebol reúne grandes clássicos europeus e jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Chelsea x Leeds United (Copa da Inglaterra), Milan x Juventus (Italiano), Olympique de Marseille x Nice (Francês), Galatasaray x Fenerbahçe (Turco) e Borussia Dortmund x Freiburg (Alemão). No Brasil, a rodada tem Corinthians x Vasco, Grêmio x Coritiba, Atlético-MG x Flamengo, RB Bragantino x Palmeiras e Fluminense x Chapecoense.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de abril de 2026):
Campeonato Italiano
7h30 – Fiorentina x Sassuolo – Disney+
10h – Genoa x Como – Disney+
13h – Torino x Inter de Milão – CazéTV e Disney+
15h45 – Milan x Juventus – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
8h – Coventry City x Wrexham – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
9h – Rayo Vallecano x Real Sociedad – Disney+
11h15 – Real Oviedo x Elche – Disney+
13h30 – Osasuna x Sevilla – Disney+
16h – Villarreal x Celta – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Francês
10h – Lorient x Strasbourg – CazéTV
12h15 – Paris FC x Lille – CazéTV
12h15 – Le Havre x Metz – CazéTV
12h15 – Rennes x Nantes – CazéTV
15h45 – Olympique de Marseille x Nice – CazéTV
Campeonato Alemão
10h30 – Stuttgart x Werder Bremen – Canal GOAT e OneFootball
12h30 – Borussia Dortmund x Freiburg – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Copa da Inglaterra
11h – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
11h – RB Bragantino (F) x Cruzeiro (F) – Uol
16h – Mixto (F) x Fluminense (F) – Uol
Champions League Feminina
11h30 – Arsenal (F) x Lyon (F) – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
12h30 – Hibernian x Hearts – Canal GOAT
Campeonato Turco
14h – Galatasaray x Fenerbahçe – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Brasileiro
16h – Corinthians x Vasco – Globo e Premiere
16h – Grêmio x Coritiba – Globo, ge tv e Premiere
18h30 – RB Bragantino x Palmeiras – Premiere
18h30 – Athletico-PR x Vitória – Premiere
20h30 – Atlético-MG x Flamengo – Sportv e Premiere
20h30 – Fluminense x Chapecoense – Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – São Bernardo x Goiás – Globo, Sportv e Premiere
18h – Ceará x Vila Nova – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
18h – Operário-PR x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
20h30 – Criciúma x CRB – Xsports, SportyNet e Disney+
20h30 – Atlético-GO x Avaí – Disney+
Major League Soccer (MLS)
20h – LA Galaxy x Real Salt Lake – Apple TV
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