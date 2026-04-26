Neste domingo (26), a agenda do futebol reúne grandes clássicos europeus e jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Chelsea x Leeds United (Copa da Inglaterra), Milan x Juventus (Italiano), Olympique de Marseille x Nice (Francês), Galatasaray x Fenerbahçe (Turco) e Borussia Dortmund x Freiburg (Alemão). No Brasil, a rodada tem Corinthians x Vasco, Grêmio x Coritiba, Atlético-MG x Flamengo, RB Bragantino x Palmeiras e Fluminense x Chapecoense.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de abril de 2026):

Campeonato Italiano

7h30 – Fiorentina x Sassuolo – Disney+

10h – Genoa x Como – Disney+

13h – Torino x Inter de Milão – CazéTV e Disney+

15h45 – Milan x Juventus – ESPN e Disney+

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Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

8h – Coventry City x Wrexham – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

9h – Rayo Vallecano x Real Sociedad – Disney+

11h15 – Real Oviedo x Elche – Disney+

13h30 – Osasuna x Sevilla – Disney+

16h – Villarreal x Celta – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Francês

10h – Lorient x Strasbourg – CazéTV

12h15 – Paris FC x Lille – CazéTV

12h15 – Le Havre x Metz – CazéTV

12h15 – Rennes x Nantes – CazéTV

15h45 – Olympique de Marseille x Nice – CazéTV

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Campeonato Alemão

10h30 – Stuttgart x Werder Bremen – Canal GOAT e OneFootball

12h30 – Borussia Dortmund x Freiburg – Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Copa da Inglaterra

11h – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

11h – RB Bragantino (F) x Cruzeiro (F) – Uol

16h – Mixto (F) x Fluminense (F) – Uol

Champions League Feminina

11h30 – Arsenal (F) x Lyon (F) – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

12h30 – Hibernian x Hearts – Canal GOAT

Campeonato Turco

14h – Galatasaray x Fenerbahçe – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro

16h – Corinthians x Vasco – Globo e Premiere

16h – Grêmio x Coritiba – Globo, ge tv e Premiere

18h30 – RB Bragantino x Palmeiras – Premiere

18h30 – Athletico-PR x Vitória – Premiere

20h30 – Atlético-MG x Flamengo – Sportv e Premiere

20h30 – Fluminense x Chapecoense – Record, CazéTV e Premiere

Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

16h – São Bernardo x Goiás – Globo, Sportv e Premiere

18h – Ceará x Vila Nova – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

18h – Operário-PR x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

20h30 – Criciúma x CRB – Xsports, SportyNet e Disney+

20h30 – Atlético-GO x Avaí – Disney+

Major League Soccer (MLS)

20h – LA Galaxy x Real Salt Lake – Apple TV

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