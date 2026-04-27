Palmeiras ou Flamengo? Rizek aponta melhor futebol do Brasileirão

Palmeiras e Flamengo venceram na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Alviverde superou o Bragantino, já o Rubro-Negro goleou o Atlético-MG. Ambas as equipes jogaram fora de casa. Após os resultados, o apresentador André Rizek comparou os dois momentos das equipes.

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Durante o programa "Fechamento", do Sportv, o comentarista chamou atenção pelo fato da equipe do técnico Leonardo Jardim ter se destacado com bons desempenhos dentro de campo. Apesar disso, Rizek chamou atenção para a eficiência do time de Abel Ferreira, que segue na liderança do Brasileirão.

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— Embora o Palmeiras siga na liderança, há três rodadas saímos com a sensação de que o melhor futebol da rodada é o do Flamengo. O primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG foi um massacre — iniciou o apresentador, antes de completar.

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— O Palmeiras tem uma vitória a mais no campeonato. E tem um jogo a mais. A diferença hoje é de seis pontos, mas se o Flamengo vencer esse jogo que falta, contra o Mirassol, a diferença cai para três — concluiu.

Pedro marca em Atlético-MG x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi Atlético-MG x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Pedro abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson. Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

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Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre. Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.

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