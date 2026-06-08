O Festival Futebol & Samba já tem tudo pronto para agitar o templo do futebol paulista durante a Copa do Mundo de 2026. O conhecido estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, será a sede desse importante palco de entretenimento. Idealizado pela Effect Sport e pela Betano, o evento foi estruturado para unir as duas maiores paixões nacionais, conectar marcas e reunir os torcedores durante as partidas da Seleção Brasileira.

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O festival ocupará o Mercado Pago Hall, espaço de eventos do estádio, com datas iniciais confirmadas para os dias 13, 19 e 24 de junho, acompanhando a fase de grupos do Brasil. Vale destacar que o cronograma prevê a expansão da agenda de acordo com o avanço da Seleção Brasileira na competição.

Com capacidade para até 6 mil pessoas por edição, a Fan Fest promete ser o ponto de encontro oficial do torcedor na capital paulista. Para isso, o espaço contará com uma estrutura com telões para a transmissão das partidas, ativações de marcas, área gastronômica com food trucks e diversas atrações musicais para o pré e pós-jogo, incluindo muito samba e pagode. O pontapé inicial acontece neste sábado (13), data da estreia do Brasil contra o Marrocos.

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Programação Completa: Fase de Grupos

Sábado (13/06) — Brasil x Marrocos

16h00: DJ Puff – Abertura da Arena 16h30: Roda de Samba – Samba do Gogó + apresentação especial 18h00: Escola de Samba Mocidade Alegre – Aquecimento do jogo 19h00: Brasil x Marrocos – Transmissão do Jogo Pós-jogo: Escola de Samba Mocidade Alegre – Show Após o show: Salgadinho e Banda – Show Encerramento: DJ Puff – Encerramento do evento

Sexta-feira (19/06) — Brasil x Haiti

18h30: DJ Cleber Port – Abertura da Arena

DJ Cleber Port – Abertura da Arena 19h00: Roda de Samba – Central do Pagode + Pagode dos Meninos

Roda de Samba – Central do Pagode + Pagode dos Meninos 21h10: MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Aquecimento do jogo

MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Aquecimento do jogo 21h30: Brasil x Haiti – Transmissão do Jogo

Pós-jogo: MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Show

MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Show Após o show: Simoninha + Banda – Show

Simoninha + Banda – Show Encerramento: DJ Cleber Port + Zaia – Encerramento do evento

Quarta-feira (24/06) — Brasil x Escócia

16h00: DJ Torrada – Abertura da Arena 17h00: Roda de Samba – Banda Coletivo Missa Canta Samba 18h00: Escola de Samba Mocidade Alegre – Aquecimento do jogo 19h00: Brasil x Escócia – Transmissão do Jogo Pós-jogo: Escola de Samba Mocidade Alegre – Show Após o show: Grupo Bom Gosto – Show Encerramento: DJ Torrada

Mais informações sobre o festival

Datas: 13, 19 e 24 de junho de 2026 Local: Mercado Pago Hall – Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo - SP) Capacidade: Até 6 mil pessoas por edição Onde comprar: Os ingressos oficiais, setores disponíveis e valores podem ser encontrados diretamente no site da Ingresso Mais.

Estádio do Pacaembu, em São Paulo (Foto: Thiago Braga/Lance!)

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