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Festival Futebol & Samba: confira a programação completa e saiba como garantir ingressos

Evento no templo do futebol paulista terá transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, shows de Simoninha, Grupo Bom Gosto e da Escola de Samba Mocidade Alegre

Redação Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/06/2026
15:04
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Fan Fest para a Copa 2026
imagem cameraTemplo do Futebol Paulista será palco de Fan Fest para a Copa 2026 (Crédito: divulgação)
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O Festival Futebol & Samba já tem tudo pronto para agitar o templo do futebol paulista durante a Copa do Mundo de 2026. O conhecido estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, será a sede desse importante palco de entretenimento. Idealizado pela Effect Sport e pela Betano, o evento foi estruturado para unir as duas maiores paixões nacionais, conectar marcas e reunir os torcedores durante as partidas da Seleção Brasileira.

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O festival ocupará o Mercado Pago Hall, espaço de eventos do estádio, com datas iniciais confirmadas para os dias 13, 19 e 24 de junho, acompanhando a fase de grupos do Brasil. Vale destacar que o cronograma prevê a expansão da agenda de acordo com o avanço da Seleção Brasileira na competição.

Com capacidade para até 6 mil pessoas por edição, a Fan Fest promete ser o ponto de encontro oficial do torcedor na capital paulista. Para isso, o espaço contará com uma estrutura com telões para a transmissão das partidas, ativações de marcas, área gastronômica com food trucks e diversas atrações musicais para o pré e pós-jogo, incluindo muito samba e pagode. O pontapé inicial acontece neste sábado (13), data da estreia do Brasil contra o Marrocos.

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Programação Completa: Fase de Grupos

Sábado (13/06) — Brasil x Marrocos

  1. 16h00: DJ Puff – Abertura da Arena
  2. 16h30: Roda de Samba – Samba do Gogó + apresentação especial
  3. 18h00: Escola de Samba Mocidade Alegre – Aquecimento do jogo
  4. 19h00: Brasil x Marrocos – Transmissão do Jogo
  5. Pós-jogo: Escola de Samba Mocidade Alegre – Show
  6. Após o show: Salgadinho e Banda – Show
  7. Encerramento: DJ Puff – Encerramento do evento

Sexta-feira (19/06) — Brasil x Haiti

  • 18h30: DJ Cleber Port – Abertura da Arena
  • 19h00: Roda de Samba – Central do Pagode + Pagode dos Meninos
  • 21h10: MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Aquecimento do jogo
  • 21h30: Brasil x Haiti – Transmissão do Jogo
  • Pós-jogo: MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Show
  • Após o show: Simoninha + Banda – Show
  • Encerramento: DJ Cleber Port + Zaia – Encerramento do evento

Quarta-feira (24/06) — Brasil x Escócia

  1. 16h00: DJ Torrada – Abertura da Arena
  2. 17h00: Roda de Samba – Banda Coletivo Missa Canta Samba
  3. 18h00: Escola de Samba Mocidade Alegre – Aquecimento do jogo
  4. 19h00: Brasil x Escócia – Transmissão do Jogo
  5. Pós-jogo: Escola de Samba Mocidade Alegre – Show
  6. Após o show: Grupo Bom Gosto – Show
  7. Encerramento: DJ Torrada

Mais informações sobre o festival

  1. Datas: 13, 19 e 24 de junho de 2026
  2. Local: Mercado Pago Hall – Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo - SP)
  3. Capacidade: Até 6 mil pessoas por edição
  4. Onde comprar: Os ingressos oficiais, setores disponíveis e valores podem ser encontrados diretamente no site da Ingresso Mais.
Pacaembu
Estádio do Pacaembu, em São Paulo (Foto: Thiago Braga/Lance!)

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