Na véspera da Copa do Mundo, o jornalista, pesquisador e escritor Roberto Jardim convida o leitor a enxergar o mundo da bola por um outro ângulo com a segunda edição do livro "Um outro futebol". A obra reúne mais de 200 crônicas curtas e envolventes sobre o esporte, resgatando o conceito de que toda partida também carrega ideias, conflitos e sonhos. Além disso, conta com a participação especial dos jornalistas Xico Sá e Renata Mendonça.

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— O futebol é repleto de boas histórias. Não só dentro dos jogos, nem só da vida dos grandes craques e ídolos. Dessas histórias, já temos muitos livros excelentes. Então, preferi buscar uma forma de escrever sobre o esporte que tanto amo e que apaixona milhares de pessoas. E encontrei nessas histórias, além da bola, meu campo de jogo — analisa Roberto Jardim.

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Nesta nova edição, o jornalista complementou a obra com aproximadamente 30 crônicas inéditas, além das escritas na primeira edição do livro, que foi lançada também em época de Copa do Mundo, há quatro anos, em 2022. A obra busca traçar uma linha do tempo, evoluindo com o surgimento das regras e a relação do futebol com a política social, divisão de classes e salário dos jogadores. O autor traz relatos desde o surgimento do esporte e a sua chegada ao Brasil, abordando também como o futebol feminino cresceu até a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, foi proibido.

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Como nasceu o livro: política, futebol e redes sociais

O livro surgiu das pesquisas que o jornalista realizou para a sua obra anterior, intitulada "Democracia Fútbol Club (DFC)", lançada em 2020 (Ludopédio). Ao buscar histórias de jogadores politicamente engajados, dos quais o autor traça o perfil de 11 no DFC, começaram a surgir na timeline do jornalista dezenas de relatos sobre o futebol além das quatro linhas.

Com o conceito de que o futebol não é só futebol, o jornalista começou a escrever essas histórias em forma de crônicas curtas e a publicá-las nas redes sociais, principalmente no Instagram. Com o tempo, ele notou que tinha mais de 300 crônicas guardadas em um arquivo de texto. A partir disso, passou a editar, selecionar os textos, reescrever outros e incluir narrativas mais novas que vinham surgindo, dando vida à primeira edição. De 2022, quando saiu o primeiro volume, até o cenário atual, novas histórias foram contadas sob o estilo característico do autor, resultando nas cerca de 30 crônicas novas que integram a segunda edição de "Um outro futebol".

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Prefácios de Xico Sá e Renata Mendonça

Renata Mendonça e Xico Sá escrevem os prefácios desta segunda edição. O livro traz um forte enfoque no futebol feminino, com crônicas que retratam a modalidade como um verdadeiro espaço de resistência.

Renata Mendonça, que participa com um prefácio especial para esta edição, entende a importância do livro como uma viagem atemporal que junta futebol e política, formando uma grande mistura que se renova conforme as lutas sociais se transformam.

— Ao se debruçar sobre os brilhantes textos deste Um outro futebol, você, caro leitor, vai perceber que o futebol não é, nem nunca foi, só um jogo. O maior dos clichês já repetidos sobre esse esporte não poderia ser mais verídico. Porque foi por meio dele que se resistiu a ditaduras, que se defendeu a democracia e que se tentou derrubar o fascismo. Foi também por meio dele que mulheres revendicaram seu direito de jogar uma Copa do Mundo e que torcedores gays se uniram em uma torcida organizada para fazer valer sua presença nas arquibancadas ainda tão homofóbicas e preconceituosas — destaca Renata Mendonça.

Nesse sentido, Xico Sá que participou da primeira edição independente em 2022, que vendeu mais de 200 exemplares e esgotou os estoques, entende que o livro descreve o futebol e a política como uma engrenagem única. Para ele, trata-se de uma obra especial para o debate além das quatro linhas, com crônicas que recontam a história de um dos maiores esportes do planeta.

— Este livro é uma publicação rara e feliz ao conseguir entrelaçar, como nenhum outro até agora no Brasil, política e futebol, futebol e política. Tudo junto e misturado. De maneira orgânica. Com direito a dribles e firulas de um lirismo que tanto faz falta na crônica brasileira — complementa Xico Sá.

Outras informações sobre a obra

O livro encontra-se em fase de pré-venda no site da editora Mórula, responsável pela publicação da obra escrita pelo jornalista Roberto Jardim. A pré-venda será realizada até o sábado (13), dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Além disso, os leitores que desejarem acessar mais crônicas do jornalista podem visitar o seu blog, onde ele publica todos os seus textos e de onde tirou a base para a seleção das crônicas da primeira e da segunda edição do livro.