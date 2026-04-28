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Enquete Lance!: Neymar deve ir à Copa do Mundo? Clique e vote

Às vésperas da convocação, discussão sobre presença do astro segue em alta

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/04/2026
14:17
Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
imagem cameraNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
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A três semanas da convocação da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo, a discussão sobre a presença ou não de Neymar entre os escolhidos continua em alta. Agora, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre o assunto. E aí, Carlo Ancelotti deve levar o astro do Santos para o Mundial? Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!

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