Mais da metade da população brasileira acredita no hexa da Seleção na Copa, diz pesquisa Estudo divulgado de forma exclusiva pelo Lance! mostra que traumas de eliminações anteriores existem, mas quase 60% se mantém otimista

Apesar de muitas opiniões técnicas não apontarem o Brasil dentro do grupo das seleções favoritas para conquistar a Copa do Mundo, a população do país está, em sua maioria, otimista com o desempenho da equipe no Mundial e ainda sonha com a conquista do hexacampeonato. Uma pesquisa desenvolvida pela Instituto QualiBest e divulgada em primeira mão pelo Lance! mostra que 58% da população crê na capacidade do elenco comandado por Carlo Ancelotti superar times rivais que são mais cotadas para vencer o torneio.

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O sentimento de otimismo com a Seleção Brasileira se baseia, principalmente, em atuações históricas do Brasil em Copas como 1994 e, principalmente, 2002, quando o Brasil também não chegava ao Mundial como o mais cotado para vencer, passando por percalços em edições anteriores ou problemas na formação do elenco durante o ciclo das competições.

A pesquisa "Termômetro Super" foi encomendada pela casa de apostas Superbet e tem como objetivo traçar esses paralelos com o passado para mostrar que a Copa do Mundo de 2026 não está perdida para o Brasil. O levantamento foi feito no início de junho , entre os dias quatro e seis, e reuniu 824 internautas de 40 anos ou mais de diferentes classes socioeconômicas e regiões do país.

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Os recortes demográficos revelam respostas bem definidas para a pesquisa, como as divisões socioeconômicas. Entrevistados da Classe A apontam uma baixa probabilidade de superação de forma mais acentuada do que a Classe C. Enquanto o recorte de idade aponta que os torcedores de 61 anos ou mais (44%) estão na faixa que mais acredita em uma reviravolta da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, seguidos da fatia do público de 40 a 50 anos (33%).

Mas a pesquisa não ignora o percentual da população que olha de forma desconfiada para a equipe de Neymar, Vini Jr, Raphinha e companhia. Numa comparação de percepção dos cenários dos elencos de 2002 e 2026, a população brasileira se mantém em alerta por conta da última eliminação precoce em 2022, assim como os brasileiros estavam menos confiantes pela derrota pesada de 3 a 0 na final de 1998. O objetivo da pesquisa é entender se os "traumas recentes" também afetam na percepção atual.

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O levantamento diz que 35% dos entrevistados concordam que a pressão de derrotas anteriores faz acreditar menos no hexacampeonato. Em contrapartida, para 22% o histórico indica que o Brasil ganha força quando a expectativa é baixa, e a faixa maior, 37% do total, a mais conservadora, está moderadamente confiante.

Além da encomenda da pesquisa, a Superbet lançou para a Copa do Mundo o site "Odds do Penta", com o objetivo de reunir dados estatísticos, paralelos históricos, análises e apostas durante a competição. O "Termômetro Super" também receberá atualizações em tempo real com as oscilações de humor da população sobre a participação do Brasil e o nível de confiança no título.

Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

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