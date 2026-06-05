Atlético supera R$ 10 milhões em premiações na temporada 2026; veja os números
Galo arrecadou valor por classificações na Sul-Americana e Copa do Brasil
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O Atlético já garantiu uma quantia milionária em premiações na primeira metade da temporada de 2026. Com as classificações para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o clube mineiro já arrecadou cerca de R$ 11,4 milhões apenas nessas duas competições.
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Na Copa Sul-Americana, o Galo terminou na liderança do Grupo B e avançou diretamente às oitavas de final. Pela participação na fase de grupos, o clube recebeu 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão). Além disso, faturou 125 mil dólares por vitória, somando 375 mil dólares (aproximadamente R$ 1,9 milhão) pelas três vitórias conquistadas na fase inicial. A classificação às oitavas ainda garantiu mais 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões).
Ao todo, a campanha continental já rendeu ao Atlético 1,275 milhão de dólares, valor equivalente a aproximadamente R$ 6,4 milhões.
Na Copa do Brasil, o clube entrou diretamente na quinta fase e eliminou o Ceará para avançar às oitavas de final, onde enfrentará o Juventude. Pela participação na quinta fase, o Atlético recebeu R$ 2 milhões. A classificação para as oitavas acrescentou mais R$ 3 milhões aos cofres alvinegros, totalizando R$ 5 milhões na competição nacional.
Somando os cerca de R$ 6,4 milhões arrecadados na Copa Sul-Americana aos R$ 5 milhões obtidos na Copa do Brasil, o Atlético já garantiu aproximadamente R$ 11,4 milhões em premiações no primeiro semestre de 2026. O valor ainda pode aumentar consideravelmente caso a equipe avance às fases decisivas dos dois torneios.
Premiação que o Atlético pode alcançar
Confira as premiações que o Atlético pode alcançar ao longo das fases na Sul-Americana e Copa do Brasil:
Copa Sul-Americana
- Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões)
- Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,12 milhões)
- Vice-campeão: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões)
- Campeão: 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões)
Copa do Brasil
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
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