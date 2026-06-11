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CBF coloca Canarinho Pistola como garoto propaganda de ação global na Copa

Campanha une marca da entidade com uma gigante do ramo dos games e expande imagem do mascote da Seleção

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
11/06/2026 13:01
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Canarinho Pistola estreou com a Seleção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Canarinho Pistola estreou com a Seleção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Canarinho Pistola é uma das figuras mais conhecidas da Seleção Brasileira e foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrelar uma campanha global da entidade em parceria com a Rovio Entertainment, criadora da franquia de jogos Angry Birds. O famoso game dos passarinhos lançou uma temporada temática de futebol e o personagem principal "Red" apareceu em um vídeo com o mascote do Brasil.

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  • Canarinho Pistola estreou com a Seleção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

    Canarinho Pistola rivaliza com Neymar e Ancelotti como figura mais vendável da Seleção

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    A edição de futebol do Andry Birds 2 é uma ação da Rovio que acompanha o crescimento da mobilização do público em torno da temática da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (11). No vídeo, o Canarinho Pistola é "desafiado" pelo Red e cria-se um clima de rivalidade entre os dois "pássaros raivosos". O vídeo é o primeiro de uma série de ações que vão envolver o mascote da Seleção e que também tem como objetivo ampliar o alcance internacional do personagem.

    A parceria reforça o posicionamento da CBF de aproximar o futebol brasileiro de novos públicos por meio de plataformas digitais e experiências de entretenimento, dessa vez ao lado de uma empresa do ramo de tecnologia e games mobile. A iniciativa demonstra o potencial de projetos que unem esporte e entretenimento digital, criando novas oportunidades de engajamento para marcas esportivas em escala global.

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    Canarinho é uma das principais figuras comerciais da Seleção

    Uma pesquisa anunciada pelo Ibope em maio mostra que o Canarinho Pistola é considerado pelo público como uma das figuras mais vendáveis da Seleção Brasileira no mercado e rivaliza com nomes como Neymar e Carlo Ancelotti, o que mantém o mascote como ótimas alternativas publicitárias para marcas de diferentes setores do mercado.

    O levantamento analisou uma amostra de 60 nomes ligados à Seleção Brasileira, entre jogadores, o técnico italiano e o mascote, e como eles são avaliadas pelo público e como as marcas podem aproveitar esses insights para desenhar suas estratégias que envolvem a Copa do Mundo. O Canarinho aparece como destaque entre as quatro melhores personalidades para aparecer em peças publicitárias ligadas aos setores de banco, delivery e bebidas não-alcoólicas.

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    Enquanto o mascote não vai tão bem no mercado dos bancos, que tem Carlo Ancelotti como figura mais adorada pelo mercado, o Canarinho Pistola aparece em destaque. Nos apps de delivery, o mascote é o segundo mais bem avaliado pelo público, ficando atrás apenas de Neymar. O personagem, inclusive, ganhou uma série de pelúcias colecionáveis criada pelo iFood, uma das principais marcas desse segmento no país e que é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. Vini Jr., Raphinha e Ancelotti completam a ordem.

    Por último, no segmento de bebidas sem álcool, o Canarinho é o líder da pesquisa do Ibope. O mascote é o mais associado e fica na frente de Neymar e companhia. Na sequência, Vini Jr. e o atacante do Santos aparecem praticamente empatados em segundo, Raphinha logo depois e, por último, Carlo Ancelotti.

    Para Antônio Wanderley, CEO do Ibope, o Canarinho Pistola faz parte da identidade da Seleção e foi um importante personalidade para entender as métricas da pesquisa. Segundo o executivo, a ideia é que a própria CBF possa aproveitar os insights do levantamento para trabalhar a imagem do mascote.

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    Canarinho &quot;Pistola&quot;, mascote da Seleção Brasileira
    Canarinho Pistola foi criado pela CBF em 2026. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
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