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Fifa projeta receita recorde de US$ 1 bilhão para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Brasil será sede do primeiro Mundial feminino da América do Sul

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/06/2026
06:52
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imagem cameraSede da Fifa. (Fifa/Divulgação)
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A Fifa projeta que a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, alcance uma receita total de US$ 1 bilhão. A estimativa foi apresentada pela diretora de futebol da entidade, Jill Ellis, durante entrevista ao ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, nos Estados Unidos.

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Segundo Ellis, a expectativa representa um aumento de aproximadamente US$ 500 milhões em relação ao ciclo anterior, consolidando o crescimento comercial do futebol feminino em nível global.

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Governo entrega marco regulatório da Copa de 2027 à Fifa

Enquanto a Fifa apresenta projeções otimistas para a próxima edição do torneio, o governo brasileiro avança nas etapas formais de preparação para a competição. Nesta quinta-feira (4), o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, entregou ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, o marco regulatório da Copa do Mundo Feminina de 2027.

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O documento, sancionado pelo presidente Lula, reúne as garantias legais e institucionais exigidas pela entidade para a realização do torneio. Entre os pontos abordados estão questões relacionadas à organização do evento, responsabilidades dos entes públicos e compromissos assumidos pelo país durante o processo de candidatura.

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Segundo o Ministério do Esporte, as inspeções técnicas nas oito cidades-sede já foram concluídas e a estrutura de governança responsável pela coordenação da competição está em funcionamento. O governo também afirma que trabalha em áreas como mobilidade, turismo, infraestrutura e segurança para a realização do evento.

Durante o encontro, Infantino declarou que a Fifa tem confiança na capacidade do Brasil de organizar a competição. A declaração ocorre em um momento em que a entidade busca ampliar o alcance comercial e esportivo do futebol feminino, tendo a edição de 2027 como peça central dessa estratégia.

➡️ 'Nosso grande objetivo é ter estádios cheios', diz diretor da Fifa sobre Copa do Mundo Feminina no Brasil

Paulo Henrique Cordeiro, ministro do Esporte do Brasil, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante encontro nos Estados Unidos. (Foto: Ministério do Esporte/Divulgação)
Paulo Henrique Cordeiro, ministro do Esporte do Brasil, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante encontro nos Estados Unidos. (Foto: Ministério do Esporte/Divulgação)

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