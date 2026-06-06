A Fifa projeta que a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, alcance uma receita total de US$ 1 bilhão. A estimativa foi apresentada pela diretora de futebol da entidade, Jill Ellis, durante entrevista ao ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, nos Estados Unidos.

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Segundo Ellis, a expectativa representa um aumento de aproximadamente US$ 500 milhões em relação ao ciclo anterior, consolidando o crescimento comercial do futebol feminino em nível global.

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Governo entrega marco regulatório da Copa de 2027 à Fifa

Enquanto a Fifa apresenta projeções otimistas para a próxima edição do torneio, o governo brasileiro avança nas etapas formais de preparação para a competição. Nesta quinta-feira (4), o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, entregou ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, o marco regulatório da Copa do Mundo Feminina de 2027.

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O documento, sancionado pelo presidente Lula, reúne as garantias legais e institucionais exigidas pela entidade para a realização do torneio. Entre os pontos abordados estão questões relacionadas à organização do evento, responsabilidades dos entes públicos e compromissos assumidos pelo país durante o processo de candidatura.

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Segundo o Ministério do Esporte, as inspeções técnicas nas oito cidades-sede já foram concluídas e a estrutura de governança responsável pela coordenação da competição está em funcionamento. O governo também afirma que trabalha em áreas como mobilidade, turismo, infraestrutura e segurança para a realização do evento.

Durante o encontro, Infantino declarou que a Fifa tem confiança na capacidade do Brasil de organizar a competição. A declaração ocorre em um momento em que a entidade busca ampliar o alcance comercial e esportivo do futebol feminino, tendo a edição de 2027 como peça central dessa estratégia.

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