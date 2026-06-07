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O futebol brasileiro vem crescendo nos últimos anos, tanto em poderio financeiro quanto em interesse internacional. O Flamengo surpreendeu ingleses e rivais locais ao pagar 42 milhões de euros para contratar um titular de um time da Premier League: Lucas Paquetá, do West Ham, principal reforço para o Brasileirão. Mas, em termos financeiros, competir ainda não é uma realidade. E o maior abismo que se enxerga entre a Inglaterra e demais países é o poder de internacionalização do seu produto.



No Brasil, o Flamengo é o clube que persegue com mais afinco a estratégia de aumentar a projeção da marca pelo planeta. Foram diversas iniciativas nesse sentido, desde a tentativa, ainda não descartada, de aquisição de uma filial na Europa — o clube chegou a cogitar, por exemplo, a compra do Tondela, de Portugal — até a mais recente criação de equipe de narração de jogos em inglês, espanhol e chinês, com transmissão gratuita via streaming para fora do Brasil.



Em 2025, a Fla TV se tornou o primeiro canal de clubes fora da Europa a atingir mais de um bilhão de visualizações. Os rubro-negros fecharam também acordos com agências globais, como a americana SportFive, para produção de conteúdo em outros idiomas, com foco em atrair engajamento e patrocinadores em outros mercados. Hoje o clube tem acordos com marcas como Shoppee e a montadora automotiva chinesa GAC.

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Receita das principais ligas de futebol do mundo (em bilhões)

Relatório da Galápagos Capital mostra receita líquida do Brasileirão e das principais ligas de futebol do mundo (Reprodução)

Na avaliação do relatório da Galápagos Capital, somente o Flamengo e o Palmeiras superam R$ 1 bilhão em valor de marca. E a constante presença de ambos em competições internacionais colabora com o crescimento. O Brasileirão já começa a se aproximar da liga francesa em receita líquida: são 2,26 bilhões de euros contra 2,9 bilhões de euros. Mas, quando se fala de Premier League, há de fato uma distância enorme; a receita chega a 9,18 bilhões de euros, e uma das principais razões é o patamar de internacionalização do campeonato.

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Estima-se que a Premier League entre em 643 milhões de residências pelo mundo, com potencial de atingir 4,7 bilhões de pessoas em uma transmissão. O relatório da Galápagos Capital mostra os valores dos contratos de transmissão das principais ligas europeias. O gráfico deixa claro que a distância da Premier League também existe no recorte local do Velho Continente. Até a temporada 2024/25, a competição inglesa faturava 1,8 bilhão de euros com transmissão local e 2,1 bilhões com cessão de direitos para fora do país. Além de os valores terem aumentado consideravelmente para a temporada 2025/26 até 2028/29, a fatia do valor para transmissões internacionais se tornou ainda maior.



Neste período, os direitos na Inglaterra rendem 1,97 bilhão de euros, enquanto a receita para outras localidades soma 2,56 bilhão de euros. Para efeito de comparação, a segunda liga mais valiosa da Europa, a La Liga, da Espanha, arrecada 1,19 bilhão de euros com transmissões locais e 835 milhões de euros por temporada com a venda de direitos para o exterior, mesmo o Real Madrid e o Barcelona sendo clubes com notório alcance mundial. Ou seja, o total arrecadado pela La Liga com direitos de transmissão é inferior ao montante obtido pela Premier League somente com a fatia internacional dessa receita.

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Relatório da Galápagos Capital traz valores de receitas de transmissão das principais ligas da Europa (Reprodução)

Mesmo sendo a terceira colocada nessa lista de direitos de transmissão, a Bundesliga, por exemplo, já fica muito mais longe das duas principais em apelo mundial: os contratos internacionais do Campeonato Alemão somam, mesmo com o reajuste para período até a temporada 2028/29, somente 218 milhões de euros. Fica claro, com o 1,12 bilhão em acordos locais de transmissão por ano, que a liga ainda é totalmente dependente da arrecadação em território alemão.

Brasileirão tem espaço para ampliar monetização

De acordo com o relatório da Galápagos Capital, o Brasil caminha na direção da implementação de medidas já existentes nas principais ligas do mundo, como profissionalização da arbitragem e acompanhamento mais rígido da sustentabilidade financeira das instituições, o Fair Play Financeiro. A análise é de que ainda há amplo espaço no país para ganho de escala e monetização. O documento lista cinco itens que impulsionam financeiramente as principais ligas do futebol:

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Internacionalização - distribuição global e expansão de audiência

Centralização de mídia - maior poder de negociação e padronização

Matchday Experience (experiência de dia de jogo) - estádios como ativos de entretenimento recorrente

Governança e Financeiro - regras de sustentabilidade e maior previsibilidade

Competitividade esportiva - equilíbrio esportivo aumenta engajamento, audiência e valor do produto



Ainda segundo o relatório, os próximos passos para um crescimento consistente dos clubes na área financeira, além de avançar na criação de uma liga unificada, envolvem aprimorar as ações relacionadas diretamente aos jogos e transformar o dia da partida em uma experiência mais atrativa, que amplie o engajamento. A taxa de ocupação dos estádios no Brasil evidencia esse gargalo.

Relatório mostra 20 clubes com maior taxa de ocupação no mundo (Reprodução)

Alemães são exemplo na ocupação de estádios

Nenhum dos clubes da Série A de 2025 figura entre as 20 maiores taxas de ocupação do mundo. E, neste caso, não há relação com internacionalização das equipes. Mostra disso é que, na Alemanha, por exemplo, três clubes operam com uma taxa próxima a 100%: Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Hamburgo, mesmo com estádios com capacidade superior à média brasileira. Em termos de público, o Brasil teve 25.542 pagantes de média por jogo do Campeonato Brasileiro.

Gráfico mostra taxa de ocupação dos estádios dos clubes da Série A do Brasileirão de 2025 (Reprodução)

La Liga é líder em participação no bolo publicitário

Além do maior conforto e serviços nos jogos, programas robustos de sócio-torcedor também colaboram para esse distanciamento. O Bayern, por exemplo, conta com cerca de 400 mil associados. Por aqui, as duas maiores torcidas, de Flamengo e Corinthians, tinham 118 mil associados, cada, em 2025. Palmeiras e Atlético-MG lideram a lista dos clubes com maior adesão, com 168 mil e 144 mil associados, respectivamente.

Relação entre receita comercial de cada liga e bolo publicitário do respectivo país (Reprodução)

Nas receitas comerciais, os clubes brasileiros também ainda têm muito a importar das principais ligas europeias. Apesar de apresentar um crescimento relevante no somatório geral de aportes dessa natureza, o percentual do mercado publicitário do país atrelado ao futebol é muito inferior aos principais centros europeus. O futebol inglês, por exemplo, tem 4,5% do total do mercado publicitário nacional, enquanto a Alemanha tem 4,2%, a Itália, 6%, a França, 3,5%, e a líder Espanha,10,4%. O Brasil, como já acontece nas receitas totais, começa a se aproximar da França, com 2,7%.

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