A Seleção Brasileira se prepara para, neste sábado (6), disputar o último jogo antes da Copa do Mundo. O confronto contra o Egito, além de ser marcado por testes de Carlo Ancelotti na equipe principal, surge como um duelo importante para o Brasil testar a força do elenco. Nesse sentido, a Seleção pentacampeã mundial, que não contará com o astro Neymar para a partida, leva uma certa vantagem em valor de mercado se comparada com a seleção do Egito, do craque Mohamed Salah.

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O elenco brasileiro, recheado de estrelas do futebol global como Vinicius Jr., Raphinha, Neymar, Endrick e Gabriel Magalhães, entre outros, chega para o confronto avaliado em € 923,20 milhões (R$ 5,49 bilhões). Por outro lado, a seleção egípcia conta com uma equipe muito menos badalada no mercado, avaliada em € 116,48 milhões (R$ 692,95 milhões). Mesmo com o astro Mohamed Salah no elenco, o Egito fica distante se comparado com o valor de mercado do Brasil.

A diferença de € 806,72 milhões (R$ 4,79 bilhões) que separa as duas seleções representa a discrepância financeira entre as duas equipes. Isso significa, em outras palavras, que a Seleção Brasileira vale quase oito vezes mais do que toda a seleção egípcia. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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Jogadores mais caros do confronto

Por conta da disparidade econômica entre ambas as equipes, os jogadores que se destacam em valor de mercado no confronto pertencem à Seleção Brasileira. Entre todos, Vinicius Jr. se sobressai como o jogador mais valioso da partida, com um valor de mercado estimado em € 140 milhões, o que representa R$ 832,87 milhões. O atacante é o nono jogador mais valioso do mundo.

Na sequência, puxam a lista dos mais valorizados: Matheus Cunha e Gabriel Magalhães, ambos com valor de € 75 milhões, o equivalente a R$ 446,18 milhões. Sendo seguidos por Raphinha e Bruno Guimarães, avaliados, cada um, em € 70 milhões (R$ 416,43 milhões).

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Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Quem é o jogador mais valioso do Egito?

No lado oposto, mesmo com o astro Mohamed Salah presente, o principal destaque financeiro da seleção do Egito fica para o centroavante Omar Marmoush. O jogador do Manchester City, da Inglaterra, está avaliado em € 50 milhões (R$ 297,45 milhões).

O ídolo do Liverpool, Salah, é o segundo jogador mais caro da equipe, avaliado em € 22 milhões (R$ 130,88 milhões). Juntos, os dois jogadores mais valiosos do elenco valem € 72 milhões (R$ 428,33 milhões), o que corresponde a 61,81% de todo o valor de mercado da seleção do Egito.

Omar Marmoush atuando com a camisa do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

Situação das seleções para a Copa do Mundo

O Brasil, cabeça de chave do grupo C da Copa do Mundo, chegará ao torneio ocupando a sexta colocação mundial da Fifa. A Seleção Brasileira enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia.

Já o Egito, 29ª colocação no ranking da Fifa, chega classificado para o grupo G da Copa, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Confrontos diretos entre Brasil e Egito

Brasil e Egito se enfrentaram seis vezes na história, com seis vitórias brasileiras. No total, foram 18 gols marcados pela Seleção e apenas seis sofridos. O último jogo ocorreu em 2011, quando se enfrentaram em um amistoso. A partida acabou com um resultado de 2 a 0 para a amarelinha.

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