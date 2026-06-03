Pesquisa aponta clubes do Brasileirão que mais faturam com publicidade; veja ranking

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As receitas comerciais dos clubes da Série A do Brasileirão cresceram 34% entre 2024 e 2025 e atingiram a cifra recorde de R$ 3,069 bilhões do total arrecadado pela elite do futebol nacional. O avanço significativo nesse setor é reflexo da estruturação da modalidade no país e mostra a importância que o mercado têm para os times da primeira divisão se manterem competitivos financeiramente.

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Os dados são do Relatório Convocados, produzido pela Galapagos Capital em parceria com a Outfield e que tem assinatura do economista Cesar Grafietti. Esse recorte da pesquisa inclui os faturamentos com publicidade, licenciamentos, vendas de produtos e naming rights, por exemplo. Dos R$ 14,3 bilhões arrecadados pelos times da Série A em 2025, a parte comercial representa 21%. De todos os 20 clubes analisados, 15 apresentaram saldo positivo na variação das receitas, com destaque para o Flamengo, o único a ultrapassar a marca de meio bilhão.

O Rubro-Negro teve um crescimento de R$ 97 milhões em receitas comerciais entre 2024 e 2025, muito influenciado pelo alcance do clube na temporada, com a disputa do Mundial de Clubes e os títulos do Brasileirão e Libertadores. O sucesso esportivo é um fator que impacta diretamente na marca do clube dentro do mercado. A equipe carioca tem o maior contrato de patrocínio máster do país, que chega a quase R$ 270 milhões e um amplo alcance na comercialização de produtos oficiais e licenciados. O total arrecadado é de R$ 532 milhões.

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Entretanto, o Flamengo não lidera o ranking de maior crescimento em receitas comerciais. Segundo o Convocados, o Cruzeiro é o time que mais aumentou seu faturamento no setor, em R$ 256 milhões de um ano para o outro. No total, a equipe mineira chegou a R$ 332 milhões em 2025. Vale ponderar que o relatório destaca que o aumento é classificado como "incomum" e sem detalhamento nos demonstrativos financeiros, apesar do número total ter sido divulgado pelo clube.

O top cinco de crescimento comercial fica completo com Internacional e Vasco, com aumento de R$ 55 milhões, São Paulo, que aumentou em R$ 51 milhões, e Fluminense e Palmeiras, que subiram R$ 50 milhões entre as temporadas 2024 e 2025. Na lista de maiores receitas comerciais gerais, outros clubes aparecem nas cinco primeiras posições.

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Atrás do Flamengo, em segundo lugar, está o RB Bragantino, que faturou R$ 398 milhões no ano passado. O Massa Bruta subiu em R$ 44 milhões seu faturamento. Em terceiro está o Cruzeiro, seguido do Corinthians, que teve R$ 278 milhões arrecadados. Entretanto, o Timão está no grupo daqueles que perderam valor de um ano para o outro e é a equipe que mais diminuiu receita comercial. O clube registrou uma queda de R$ 25 milhões.

A quinta posição é do Palmeiras, que chegou a R$ 237 milhões com o faturamento comercial após o crescimento desde 2024. Ao lado do Flamengo, o alviverde é o outro clube que disputou o Mundial de Clubes que aparece nas cinco maiores receitas comerciais do ano passado.

Dos outros três clubes que perderam valor de arrecadação, um terminou rebaixado, que é o Juventude. O time gaúcho registrou uma queda de R$ 8 milhões, o que totalizou R$ 19 milhões faturados. O Vitória também apresentou uma diminuição na receita, de R$ 6 milhões, somando faturamento de R$ 38 milhões. Outro clube que perdeu valor foi o Atlético Mineiro, que teve R$ 48 milhões arrecadados, uma queda de R$ 13 milhões de um ano para o outro. Ainda vale destacar que o Sport, também rebaixado, ficou zerado na variação anual.

Relatório Convocados mostra receita comercial dos times da Série A do Brasileirão em 2025. (Foto: Reprodução/Relatório Convocados)

Mercado brasileiro cresce, mas ainda perde para a Europa

Com um mercado que ultrapassou os R$ 3 bilhões em 2025, o Brasil segue o ritmo de crescimento no setor comercial, apesar de ainda ficar atrás das principais ligas europeias. O relatório mostra o país atrás da Inglaterra, líder na geração desse tipo de receita, Alemanha, Espanha, Itália e França. A pesquisa considerou os valores comerciais das primeiras divisões de todas as ligas.

A Premier League teve um faturamento de 2,37 bilhões de euros com o setor comercial, o que representa R$ 13,8 bilhões na cotação atualizada. A Bundesliga aparece com 1,49 bilhão de euros (R$ 8,71 bilhões), seguida da La Liga, que teve 1,21 bilhão de euros (R$ 7,09 bilhões) faturados, da Serie A Italiana, com 857 milhões de euros (R$ 4,99 bilhões), e, por fim, a Ligue 1, com 750 milhões de euros (R$ 4,36 bilhões) de receita.

Outro recorte feito pelo relatório aponta qual o percentual de participação do setor comercial do futebol na comparação com o mercado publicitário geral de cada país. O Brasil apresentou um crescimento de 0,63% no último ano, totalizando 2,94% de participação de um montante de R$ 1,02 bilhão. A fatia ocupada pelo futebol brasileiro é compatível com o valor global da indústria e segue o que é apresentado por quase todos os cinco países europeus, com a exceção da Espanha.

A La Liga surpreende ao ocupar uma fatia de pouco mais de 10% do mercado publicitário do país. O índice, muito acima dos demais, mostra como o produto do Campeonato Espanhol é atrativo não só para os clubes e torcedores, mas também para o mercado e para peças que não possuem um vínculo emocional com as equipes. A segunda liga de maior participação é a Itália, com 6% de representatividade no valor geral. Inglaterra e Espanha mostram 4,5% e 4,2%, respectivamente, enquanto o Campeonato Francês tem uma ocupação de 3,5% no bolo publicitário.