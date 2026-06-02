A NBA House 2026, considerado o maior evento de experiências da liga norte-americana fora dos Estados Unidos, chega à sua décima edição em território brasileiro. O espaço abre as portas nesta quarta-feira (3) até o dia 21 de junho, no Shopping Eldorado, em São Paulo. O evento, que acontecerá durante as finais da liga, reúne fãs, marcas e o universo do basquete em um ambiente que combina esporte, entretenimento, ativações imersivas e contará com um espaço exclusivo em homenagem a Oscar Schmidt.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Transmissão e a força do streaming

O evento deste ano marca um momento importante na distribuição de conteúdo da liga no país. O Prime Video assumiu o papel de parceiro oficial de transmissão e levará a cobertura ao vivo das finais para dentro da NBA House. A iniciativa reflete o novo acordo global de direitos de mídia da plataforma com a liga, que possui duração de 11 anos e garantiu ao serviço de streaming a exibição de 147 jogos da temporada regular, além de todas as partidas do Play-In, da NBA Cup, metade dos confrontos dos Playoffs e as finais da Conferência Oeste no mercado brasileiro.

Ao longo da temporada regular, as exibições da NBA no Prime Video alcançaram a marca histórica de 227 milhões de dispositivos conectados, somando mais de 13,1 bilhões de minutos assistidos em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Levar essa estrutura para o espaço físico em São Paulo permite à plataforma consolidar o seu investimento e estreitar o relacionamento com a sua base de assinantes.

continua após a publicidade

Ativações das marcas e o ídolo Oscar Schmidt

A ambientação da NBA House foi desenhada para transformar o pavilhão em um polo de exposição. Em um período em que a atenção do público atinge o seu ápice, as marcas patrocinadoras utilizam o espaço para implementar ações interativas que aproximam seus produtos do público e geram engajamento de consumo. Empresas como Sadia, XP, Sportingbet, Hellmann's e TNT desenvolvem dinâmicas de quadra e desafios de habilidades para estreitar os laços com os fãs de basquete.

Para elevar o valor da entrega de entretenimento e atrair o fluxo de visitantes, a organização trouxe atrações diretamente das quadras americanas. A chegada do grupo de enterradas Phoenix Flyers, do mascote Chuck the Condor, do time de dança Utah Jazz Dancers, do grupo de acrobacias Chicago Bulls Elevators e da equipe oficial de entretenimento do Dallas Mavericks (D-Town Crew), acompanhada do mascote Champ, reforça a proposta de oferecer ao público brasileiro uma imersão completa na cultura da liga.

continua após a publicidade

Além das ativações das marcas patrocinadoras e apoiadoras, a NBA House 2026 contará com um espaço exclusivo em homenagem a Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete e referência incontornável do esporte no Brasil.

Parcerias oficiais e alcance de público do evento

A edição de 2026 da NBA House conta com um grupo de patrocinadores e parceiros oficiais, englobando marcas globais e locais como Emirates, Hellmann's, Michelob Ultra (AB InBev), NBA 2K, Sadia, Sportingbet, TNT e XP, além do apoio institucional da SP Turis. A organização projeta manter a trajetória de crescimento do evento no mercado paulista, quando mais de 42 mil fãs passaram pelo complexo durante o período de finais da liga no ano passado.

Quais franquias se classificaram para a final?

O San Antonio Spurs e New York Knicks vão disputar a final da liga. O confronto é traço do equilíbrio que vem marcando a NBA nos últimos anos e amplia um recorde na competição. A definição do duelo entre Spurs e Knicks na final significa que a NBA terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva, ou seja, desde 2018. O recorde foi batido na edição passada, quando o Thunder levantou o troféu da liga e superou a marca de seis campeões diferentes em seis anos, o que havia acontecido entre 1975 e 1980.

A série decisiva tem início nesta quarta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília). Com o mando de quadra inicial pertencente aos Spurs, os jogos 1 e 2 serão realizados no Frost Bank Center, em San Antonio. Os confrontos 3 e 4 mudam de cenário e acontecem no Madison Square Garden, em Nova York. Caso a série se estenda, o jogo 5 retorna para San Antonio, o jogo 6 será em Nova York e o decisivo jogo 7 ocorrerá novamente em San Antonio.

NBA House se prepara para edição de 2026 (Foto: Divulgação)

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.