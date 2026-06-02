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O Campeonato Espanhol encerrou a sua última temporada há pouco mais de uma semana, mas os desdobramentos de mercado continuam positivos. Um levantamento exclusivo da própria entidade apontou que a LaLiga atingiu um patamar histórico de público nos estádios na temporada 2025/26. O momento atual da competição funciona para a promoção de ativações de mercado, como a LaLiga Retrô, atrair os atletas mais caros do planeta e inflar o valor comercial de seus clubes, que hoje lideram as finanças do futebol mundial.

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Recorde de público nos estádios

Durante a temporada recém-encerrada, um total de 11.693.679 espectadores compareceram aos estádios dos clubes espanhóis que disputaram a primeira divisão do campeonato. Este número supera o recorde histórico anterior, confirmando a tendência de alta vivida pela competição nos últimos anos.

O montante representa um aumento de 4,2% em comparação com a temporada de 2024/25, que registrou um pouco mais 11,2 milhões torcedores nos estádios. Além disso, um novo recorde histórico foi estabelecido ao atingir uma taxa de ocupação dos estádios de 84,9%.

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Nesse sentido, a média de público também teve um registro positivo, com 31.018 mil espectadores, sendo a maior já registrada desde a temporada 2014/25. Esses números são ainda mais significativos considerando que vários estádios têm operado com restrições de capacidade resultantes de obras de reforma e melhoria, como o Spotify Camp Nou (Barcelona), o Coliseum (Getafe) e o Abanca Balaídos (Celta).

Outros fatores que demonstram a grandeza econômica do campeonato

Real Madrid e Barcelona lideram o valor de mercado global

O portal especializado Sportico divulgou o ranking dos 50 clubes de futebol mais valiosos do mundo em 2026. Com base nos balanços da temporada 2024/2025, o levantamento confirmou o Real Madrid como a marca mais valiosa do cenário global, atingindo um valor de mercado de US$ 7,7 bilhões (aproximadamente R$ 44 bilhões).

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Logo em seguida, na segunda colocação, aparece o Barcelona, com valor de mercado avaliado em US$ 6,65 bilhões (R$ 38,79 bilhões). Somados, os dois gigantes espanhóis alcançam a marca impressionante de US$ 14,35 bilhões (R$ 83,70 bilhões) em valor institucional.

Concentração de atletas valiosos

O valor dos plantéis também atinge a casa dos bilhões. Segundo o site Transfermarkt, o Real Madrid possui atualmente o elenco mais caro do mundo, estimado em € 1,34 bilhão (R$ 7,82 bilhões). Já o Barcelona ocupa a quinta posição global, com um grupo avaliado em € 1,17 bilhão (R$ 6,82 bilhões).

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona: estrela de R$ 1,16 bilhão (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

A força financeira se reflete nos talentos individuais. Dos cinco jogadores mais valiosos da atualidade, quatro atuam nos dois gigantes espanhóis. Lamine Yamal e Kylian Mbappé lideram a lista com valor de mercado de € 200 milhões (R$ 1,16 bilhão) cada, ao lado de Erling Haaland, do Manchester City. Logo atrás aparecem Pedri e o brasileiro Vinícius Junior, ambos avaliados em € 150 milhões (R$ 874,89 milhões).

Domínio absoluto no ambiente digital

Segundo levantamento do Observatório do Futebol (CIES) em 2026, os dois clubes ocupam as posições mais altas no ranking das redes sociais. O Real Madrid lidera como o clube mais seguido do mundo, com 487,6 milhões de seguidores, enquanto o Barcelona aparece na sequência com 441,8 milhões.

Para se ter uma dimensão da distância para o restante do mercado, a soma dos seguidores dos dois finalistas da última Champions League, PSG e Arsenal, atinge aproximadamente 326,6 milhões. O volume total dos rivais espanhóis é significativamente superior a qualquer outro ecossistema de clubes no mundo.

A LaLiga retrô e o sucesso da edição

A LaLiga promoveu, entre os dias 10 e 13 de abril, a primeira rodada retrô da história da competição. A iniciativa ocorreu durante a 31ª rodada da Primeira Divisão e a 35ª rodada da Segunda Divisão da Espanha, transformando os jogos em uma experiência global que envolveu clubes, detentores de direitos de transmissão e patrocinadores simultaneamente.

Sob o conceito "Um Legado Vivo", a rodada retrô conectou o passado e o presente do futebol espanhol. Ao todo, 38 clubes participaram, sendo uma importante ativação coletiva na história da competição.

Impacto e números recordes

O projeto se destacou pelo seu impacto multifuncional, atingindo todos os pilares fundamentais entre os clubes e a LaLiga. No ambiente digital, impulsionada pela repercussão global e cobertura midiática, a rodada retrô gerou mais de 547 milhões de visualizações e quase 30 milhões de interações, um aumento de 197% em relação à mesma rodada da temporada passada. Os números consolidam a estratégia como uma das ações de maior alcance da atual temporada.

Do ponto de vista da transmissão, a experiência audiovisual foi reinventada por meio de uma narrativa retrô adotada tanto pela LaLiga quanto por seus parceiros de mídia. Na Espanha, a Movistar Plus+ adaptou sua cobertura sob o conceito "O futebol como era antes", superando 3 milhões de visualizações, enquanto a Dazn publicou mais de 100 conteúdos relacionados à iniciativa, gerando mais de 50 milhões de visualizações.

Emissoras internacionais como Espn, Dazn e Migu, na China, integraram o conceito em jogos ao vivo, programas de estúdio e conteúdos originais. Associados a esses operadores também desempenharam um papel fundamental na ampliação da iniciativa, gerando mais de 8 milhões de visualizações e quase 300 mil interações nas redes sociais.

Além disso, o engajamento foi amplificado por criadores de conteúdo em mercados como Japão e Estados Unidos. Ao todo, quase 190 produtores participaram, gerando 153 milhões de impressões e 7,4 milhões de interações.

O zagueiro do Villarreal Sergi Cardona festeja no jogo contra o Athletic Bilbao na rodada retrô da Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

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