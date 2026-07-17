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Tempestade impede viagem da Argentina e atrasa preparação para a final da Copa do Mundo

Após imprevisto, delegação argentina corre contra o tempo para desembarcar em Nova Jersey

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 10:20
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Lionel Scaloni no treinamento da seleção argetina
Lionel Scaloni no CT do New York Red Bulls (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Um imprevisto meteorológico alterou o cronograma da seleção argentina rumo à final da Copa do Mundo contra a Espanha, agendada para o próximo domingo (19). O voo da delegação, que partiria de Atlanta com destino a Nova Jersey nesta quinta-feira (16), foi cancelado em razão de fortes tempestades na região da Geórgia. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal espanhol Diario AS.

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    • Sem uma nova definição de horário para o embarque, o elenco comandado por Lionel Scaloni permanece concentrado no hotel. A comissão técnica trabalha com a expectativa de desembarcar no estado vizinho a Nova York ainda nesta quinta-feira ou, no mais tardar, nesta sexta-feira (17), para viabilizar as últimas sessões de treinamento antes da decisão.

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    Risco de tempestade já era previsto

    O alerta de mau tempo em Atlanta precede a semifinal de quarta-feira, na qual a Argentina garantiu a vaga na final ao vencer a Inglaterra por 2 a 1. Horas antes daquela partida, a meteorologia local já havia sinalizado riscos de chuvas intensas, raios e ventos fortes. Apesar do estado de atenção na cidade, o confronto ocorreu sem interrupções.

    Somado aos fatores climáticos, a qualidade do ar na região também acendeu um alerta. Autoridades locais recomendaram que os moradores evitassem atividades físicas ao ar livre devido à poluição atmosférica, o que aumentou a preocupação das comissões técnicas sobre o desgaste físico dos atletas.

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    A instabilidade climática nos Estados Unidos é um tema monitorado pela Fifa desde o início do torneio, com discussões prévias sobre possíveis alterações no calendário. De acordo com as regras da competição e a legislação norte-americana, a incidência de raios em um perímetro de segurança exige a suspensão temporária do evento — protocolo adotado no jogo entre França e Iraque, na Filadélfia, ainda durante a fase de grupos.

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