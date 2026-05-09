Marca reúne estrelas em 'comercial histórico' para a Copa; relembra outras propagandas

Poucas vezes o mercado publicitário consegue reunir nomes históricos do futebol em uma mesma campanha, o que torna essas ações ainda mais marcantes. Nesta semana, a Adidas, marca patrocinadora oficial da Copa do Mundo, lançou um comercial "histórico" ao reunir diversas estrelas de dentro e fora do universo do futebol.

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Jogadores patrocinados pela empresa alemã, como Messi, Yamal e Raphinha, mas também estrelas do mundo da música e do cinema, como o Timothée Chalamet e Bad Bunny. O vídeo, que tem pouco mais de cinco minutos de duração, mostra o ator indicado ao Oscar de 2026 reunindo uma equipe de craques da bola para vencer um "time imbatível", que é formado por jovens desconhecidos que jogam futebol em uma quadra nas ruas da cidade.

A campanha, intitulada de "Backyard Legends", ou "Lendas do Quintal" busca destacar a força do futebol como um esporte popular e que a história das ruas carregam seu protagonismo de criar novos talentos, como berço do futebol mundial. O vídeo ainda aposta no uso de inteligência artifical para inserir jogadores aposentados de forma rejuvenescida. E dessa forma que aparecem Zidane, Beckham e Del Piero, craques dos anos 1990.

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O Lance! relembra outras seis peças publicitárias que marcaram época com grandes jogadores e que apostaram no hype criado pela Copa do Mundo e outras competições de peso no futebol para lançar vídeos promocionais e campanhas marcantes.

Disputa pelo troféu da Copa

O último que viralizou nas redes foi a campanha da marca de brinquedos Lego, feita para o Mundial deste ano. O vídeo lançou brinquedos da Copa do Mundo com um time de peso como protagonistas: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Jr. e Kylian Mbappé.

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O quarteto participou da campanha que lançou a taça da Copa do Mundo da Lego, além de linhas em homenagem ao argentino e o português. Na peça publicitária, que usou dos truques de edição para colocar todos eles no mesmo espaço, por mais que eles tenham sido gravados separadamente, enquanto os atletas disputam para ver quem fica com a taça do Mundial deste ano enquanto montam o troféu.

A surpresa, no fim, aparece com um garoto, que vence a disputa, termina de montar o brinquedo e fica com a taça de campeão. O slgan "todos querem uma peça" destaca o desejo do público e dos craques do futebol de terem o item colecionável da Copa do Mundo.

Maradona 'à brasileira'

Na Copa de 2006, o maior ídolo da história do futebol argentino à época era Maradona. O campeão mundial de 86 sempre representou bem as raízes de seu país, mas nunca deixou de ter boa relação com o Brasil, o futebol brasileiro e algumas personalidades do nosso futebol, como Pelé. Às vésperas da Copa da Alemanha, o eterno camisa 10 foi mais brasileiro do que nunca em campanha para o Guaraná Antartica e chegou a vestir a camisa amarelinha.

A peça exibia alguns jogadores da Seleção Brasileira perfilados no gramado de um estádio cantando o Hino Nacional antes do jogo e, entre eles, estava o baixinho Maradona, que entoava o canto brasileiro. A virada da história acontece quando o argentino acorda assustado e percebe que estava tendo um "pesadelo", segundo ele mesmo diz. O motivo é que ele estava tomando muito Guaraná Antártica e, por isso, estava ficando "mais brasileiro".

Nike e o 'último jogo'

A Nike é uma das referências quando se fala de campanhas que reúnem craques do futebol mundial. Por se tratar de uma companhia de material esportivo, o cenário de ter grandes estrelas nos seus comerciais se torna mais comum, já que a participação em peças publicitárias está prevista nos contratos dos atletas. Entre as inúmeras da Seleção Brasileira, está a do aeroporto, em 1998, como o elenco fazendo embaixadinhas e dribles rumo ao Mundial na França.

Mas a campanha da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, se tornou um marco para a Nike. Intitulada de "O Último Jogo", a propaganda teve o diferencial de ter sido feita toda em animação 3D e tem mais de cinco minutos de duração. O vídeo tem craques como Neymar, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ribery, Iniesta e Rooney, desafiados por "clones perfeitos".

Ronaldo Fenômeno também ganha um personagem e reúne os craques para que eles joguem uma partida decisiva no Maracanã, no Rio de Janeiro, para vencer os clones e, assim, salvar o futebol. O vídeo é reproduzido em centenas de canais nas redes sociais e soma milhões de visualizações.

Adidas estrela a 'pelada com craques'

Também em 2006, na Copa da Alemanha, a Adidas lançou uma de suas campanhas mais conhecidas no futebol. Chamada de "José + 10", a propaganda mostra dois garotos jogando bola em uma quadra na rua quando resolvem montar sues times em um par ou ímpar. Ao invés de colegas do bairro, as crianças convocam craques patrocinados pela marca esportiva alemã na época, como Kaká, Zidane, Riquelme, Beckham e Lampard.

O momento cômico da propaganda é quando José, um dos garotos, chama Franz Beckenbauer, aposentado naquela época, para seu time. O vídeo consegue incorporar uma imagem antiga do zagueiro alemão na cena e usa um dublê para completar as imagens. O outro menino resolve convocar Michel Platini, ídolo francês, para reforçar seu time. A cena termina com a mãe do garoto e gritando para ele retornar para casa e parar de brincar com a bola. O slogan da campanha é "nada é impossível" e reforça que o poder da imaginação nas crianças não tem limite.

Pepsi leva o jogo para o meio da savana

A Pepsi é mais uma marca com campanhas publicitárias marcantes e, muitas vezes, reúne grandes nomes do futebol. Em 2010, antes da disputa da Copa do Mundo da África do Sul, a marca de refrigerante resolveu levar uma campanha para o meio da savana africana e juntar jogadores como Messi, Kaká, Henry e Drogba.

Um campo com centenas de pessoas é formado e os jovens disputam um jogo contra os craques do futebol estabelecendo as "próprias regras" contra os visitantes, quando o campo e o gol se movimentam para que eles vençam os atletas na partida. No fim, uma das crianças troca uma Pepsi por uma camisa usada por Henry.

O vídeo começa com os jogadores pedindo para tomar um refrigerante com os garotos e eles são desafiados a uma partida de futebol para ganhar uma Pepsi. As imagens valorizam as paisagens da savana africana em um momento onde o mundo voltava os olhos ao continente, já que aquela foi a primeira e única Copa até então a ser jogada na África.

Louis Vuitton com Messi e Cristiano

A campanha de 2022 da marca de luxo Louis Vuitton colocou "frente a frente" Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. As aspas são importantes já que os craques não estiveram realmente frente a frente e truques de edição foram feitos para deixar os dois atacantes na mesma imagem.

Os dois aparecem jogando uma partida de xadrez em foto que foi publicada em novembro de 2022, às vésperas da Copa do Mundo do Catar. A campanha tinha como slogan "a vitória é um estado de espírito" e exaltava Messi e Cristiano como dois dos maiores jogadores de futebol da história.