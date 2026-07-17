Lamine Yamal fica fora de treino às vésperas da final da Copa O atacante foi preservado pela comissão técnica espanhola

A menos de 72 horas da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina — a partida mais importante da Espanha desde o título mundial conquistado em 2010 —, Lamine Yamal virou o centro das atenções ao aparecer com uma bandagem elástica na coxa esquerda. Como medida de precaução, a comissão técnica preservou o atacante, que não participou do treinamento de quinta-feira (16), realizado no CT do New York Red Bull.

Apesar da preocupação inicial, a expectativa é que o jogador esteja à disposição e inicie a decisão como titular no próximo domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Desgaste físico motiva trabalho especial

Yamal não foi o único preservado. O lateral-direito Pedro Porro, autor do segundo gol na vitória sobre a França pela semifinal, também realizou apenas atividades de ativação muscular. Segundo a comissão técnica da Espanha, a decisão teve caráter exclusivamente preventivo e foi motivada pelo desgaste físico acumulado durante a competição.

Ainda assim, a situação de Yamal desperta maior atenção. Imagens divulgadas durante o treinamento mostraram o atacante de 19 anos sentado no gramado com uma proteção na mesma coxa que havia lesionado recentemente enquanto defendia o Barcelona.

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Histórico recente exige cautela

Os problemas musculares acompanham Yamal desde o início da Copa do Mundo. Por causa da lesão sofrida no Barcelona, o atacante começou a competição no banco de reservas e teve a carga de minutos controlada durante a fase de grupos.

Com o avanço da Espanha no mata-mata, porém, o cenário mudou. O camisa 19 passou a atuar durante os 90 minutos em todas as partidas desde as oitavas de final, o que aumentou o desgaste físico às vésperas da decisão contra a Argentina.

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Minutagem de Yamal na Copa:

Fase de Grupos: 19 min (Cabo Verde) | 45 min (Arábia Saudita) | 76 min (Uruguai)

16 avos de final: 85 min (Áustria)

Oitavas de final: 90 min (Portugal)

Quartas de final: 90 min (Bélgica)

Semifinal: 90 min (França)

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