Lamine Yamal fica fora de treino às vésperas da final da Copa
O atacante foi preservado pela comissão técnica espanhola
A menos de 72 horas da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina — a partida mais importante da Espanha desde o título mundial conquistado em 2010 —, Lamine Yamal virou o centro das atenções ao aparecer com uma bandagem elástica na coxa esquerda. Como medida de precaução, a comissão técnica preservou o atacante, que não participou do treinamento de quinta-feira (16), realizado no CT do New York Red Bull.
Apesar da preocupação inicial, a expectativa é que o jogador esteja à disposição e inicie a decisão como titular no próximo domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Desgaste físico motiva trabalho especial
Yamal não foi o único preservado. O lateral-direito Pedro Porro, autor do segundo gol na vitória sobre a França pela semifinal, também realizou apenas atividades de ativação muscular. Segundo a comissão técnica da Espanha, a decisão teve caráter exclusivamente preventivo e foi motivada pelo desgaste físico acumulado durante a competição.
Ainda assim, a situação de Yamal desperta maior atenção. Imagens divulgadas durante o treinamento mostraram o atacante de 19 anos sentado no gramado com uma proteção na mesma coxa que havia lesionado recentemente enquanto defendia o Barcelona.
Histórico recente exige cautela
Os problemas musculares acompanham Yamal desde o início da Copa do Mundo. Por causa da lesão sofrida no Barcelona, o atacante começou a competição no banco de reservas e teve a carga de minutos controlada durante a fase de grupos.
Com o avanço da Espanha no mata-mata, porém, o cenário mudou. O camisa 19 passou a atuar durante os 90 minutos em todas as partidas desde as oitavas de final, o que aumentou o desgaste físico às vésperas da decisão contra a Argentina.
Minutagem de Yamal na Copa:
- Fase de Grupos: 19 min (Cabo Verde) | 45 min (Arábia Saudita) | 76 min (Uruguai)
- 16 avos de final: 85 min (Áustria)
- Oitavas de final: 90 min (Portugal)
- Quartas de final: 90 min (Bélgica)
- Semifinal: 90 min (França)
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