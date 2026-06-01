Um dos melhores meias do Brasileirão está fora da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Na tarde desta segunda-feira (1°), o Paraguai anunciou a lista final com os 26 convocados para o Mundial, e Mathías Villasanti não figura entre os selecionados.

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O volante é um dos jogadores mais importantes do Grêmio e da Seleção Paraguaia, mas ficou afastado dos gramados desde agosto do ano passado. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no Brasileirão e ficou fora da Copa do Mundo.

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Apesar de ter retornado recentemente, o Villasanti ainda está sem ritmo de jogo e não foi convocado por Gustavo Alfaro. Quem apareceu na lista foi o companheiro de time Balbuena, que vai compor a zaga do Paraguai na Copa do Mundo, apesar da baixa minutagem no Brasileirão.

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Villasanti, destaque do Brasileirão, ficou fora do Mundial (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes

O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.

O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo e Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto do Brasileirão, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.

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Logo atrás vem o Verdão, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.

Muitos jogadores da Copa do Mundo no Brasileirão! A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, o único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de Flamengo, Botafogo e Grêmio.