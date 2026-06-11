Craque da Coreia do Sul, Son jogou na Arena do Grêmio e fez gol no Beira-Rio Atacante sul-coreano pisou nos gramados dos principais estádios gaúchos no início da carreira

A Coreia do Sul, de Heung-min Son, estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (11), às 23h (horário de Brasília), contra a República Tcheca. Além de chegar para seu quarto Mundial novamente como principal nome da seleção asiática, o atacante de 33 anos carrega uma conexão curiosa com a cidade de Porto Alegre.

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Atualmente no Los Angeles FC, clube da Major League Soccer (MLS), Son já pisou nos gramados dos principais estádios da capital do Rio Grande do Sul. Em 2012, o jogador participou da partida de inauguração da Arena do Grêmio. Dois anos depois, disputou um jogo de Copa do Mundo pelo seu país no Beira-Rio.

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O ex-jogador de Tottenham e Bayer Leverkusen começou a carreira no Hamburgo, da Alemanha, que foi convidado pelo Grêmio para o amistoso inaugural do seu novo estádio. O confronto terminou 2 a 1 para o Tricolor Gaúcho, mesmo placar da final do Mundial de 1983.

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À época com 20 anos, Son entrou em campo durante o segundo tempo. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes André Lima e Marcelo Moreno e pelo zagueiro Westermann.

Son em ação pelo Hamburgo no amistoso inaugural da Arena do Grêmio (Foto: Reprodução/X)

Já na Copa do Mundo de 2014, o craque retornou a Porto Alegre e marcou um dos gols da Coreia do Sul na derrota para a Argélia. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo H, ficou em 4 a 2 para os argelinos. Com apenas um ponto, a seleção asiática encerrou sua participação em último lugar na chave, que ainda contava com Bélgica e Rússia.

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Números de Son em Copas do Mundo

Son em amistoso de preparação da Coreia do Sul para a Copa de 2018 (Foto: Jung Yeon-je / AFP

Em três edições de Copa do Mundo, Heung-min Son soma três gols e uma assistência em 10 jogos disputados. Os outros dois tentos do atacante aconteceram na Copa de 2018, na Rússia: na derrota para o México, por 2 a 1, e na histórica vitória contra a Alemanha, por 2 a 0, que culminou na eliminação então atual campeã do mundo.

Coreia do Sul x Tchéquia

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