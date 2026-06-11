Craque da Coreia do Sul, Son jogou na Arena do Grêmio e fez gol no Beira-Rio
Atacante sul-coreano pisou nos gramados dos principais estádios gaúchos no início da carreira
A Coreia do Sul, de Heung-min Son, estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (11), às 23h (horário de Brasília), contra a República Tcheca. Além de chegar para seu quarto Mundial novamente como principal nome da seleção asiática, o atacante de 33 anos carrega uma conexão curiosa com a cidade de Porto Alegre.
Atualmente no Los Angeles FC, clube da Major League Soccer (MLS), Son já pisou nos gramados dos principais estádios da capital do Rio Grande do Sul. Em 2012, o jogador participou da partida de inauguração da Arena do Grêmio. Dois anos depois, disputou um jogo de Copa do Mundo pelo seu país no Beira-Rio.
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O ex-jogador de Tottenham e Bayer Leverkusen começou a carreira no Hamburgo, da Alemanha, que foi convidado pelo Grêmio para o amistoso inaugural do seu novo estádio. O confronto terminou 2 a 1 para o Tricolor Gaúcho, mesmo placar da final do Mundial de 1983.
À época com 20 anos, Son entrou em campo durante o segundo tempo. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes André Lima e Marcelo Moreno e pelo zagueiro Westermann.
Já na Copa do Mundo de 2014, o craque retornou a Porto Alegre e marcou um dos gols da Coreia do Sul na derrota para a Argélia. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo H, ficou em 4 a 2 para os argelinos. Com apenas um ponto, a seleção asiática encerrou sua participação em último lugar na chave, que ainda contava com Bélgica e Rússia.
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Números de Son em Copas do Mundo
Em três edições de Copa do Mundo, Heung-min Son soma três gols e uma assistência em 10 jogos disputados. Os outros dois tentos do atacante aconteceram na Copa de 2018, na Rússia: na derrota para o México, por 2 a 1, e na histórica vitória contra a Alemanha, por 2 a 0, que culminou na eliminação então atual campeã do mundo.
Coreia do Sul x Tchéquia
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