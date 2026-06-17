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Intertemporada: Cruzeiro negocia amistoso contra time da Série A

Os jogadores da Raposa se reapresentam na próxima semana

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/06/2026 18:54
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Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão ( (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão ( (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A poucos dias do retorno dos jogadores à Toca da Raposa II, o Cruzeiro negocia a realização de um amistoso contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Os atletas celestes se reapresentarão no início da próxima semana.

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    • Segundo apuração do Lance!, a Raposa negocia com o Grêmio a realização de uma partida amistosa entre as equipes de olho na intertemporada para o segundo semestre.

    O elenco da equipe mineira está de férias e volta na próxima segunda-feira (22). Do outro lado, os gaúchos já voltaram a treinar nesta quarta-feira (17) no Centro de Treinamento Luiz Carvalho.

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    Após reapresentação, Grêmio negocia amistoso com o Cruzeiro (Foto: Divulgação Grêmio)

    A Raposa volta a jogar no dia 22 de julho, quando enfrentará o rival do Tricolor, o Internacional. Sendo assim, a diretoria celeste planeja a realização de amistosos e jogos-treino para dar ritmo aos jogadores.

    A informação da possibilidade de um amistoso entre Cruzeiro e Grêmio foi divulgada inicialmente pela página Grêmio Info e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Cruzeiro no mercado da bola

    Apesar das férias dadas aos jogadores celestes, a diretoria do clube segue ativa nos bastidores. Atualmente, dois nomes têm tomado o noticiário do Cruzeiro.

    Começando por quem chega, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas deverá ser anunciado oficialmente pelo clube nos próximos dias. O jogador esteve em Belo Horizonte na última sexta-feira para fazer exames médicos e fechar vínculo com a Raposa.

    Enquanto isso, Kaiki, da mesma posição, poderá deixar a Toca da Raposa II. O jogador tem negociações com o Como, da Itália. No entanto, apesar do Cabuloso ter aceitado os 15 milhões de euros dos italianos, o jogador ainda negocia salários com o time comandado por Cesc Fàbregas.

    Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha tem atuado diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana seria o maior interessado em Kaiki neste momento.

    Apesar dos avanços do Como com o Cruzeiro, o Betis, da Espanha, não desistiu do lateral-esquerdo do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, os espanhóis seguem buscando uma aproximação com o atleta e não desistiram da negociação.

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