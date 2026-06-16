Grêmio anuncia saída de Arthur após impasse nas negociações por renovação Mesmo com interesse das duas partes, clube e jogador não chegaram a um acordo financeiro para a renovação do contrato

O Grêmio informou nesta terça-feira que o volante Arthur deixará o clube ao término de seu contrato de empréstimo junto à Juventus, da Itália. O vínculo do jogador se encerra em 30 de junho de 2026 e não será renovado para a sequência da temporada.

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Em comunicado oficial, o Tricolor Gaúcho revelou que tinha interesse na permanência do atleta e chegou a formalizar uma proposta para um novo contrato. No entanto, as partes não conseguiram chegar a um acordo financeiro para a continuidade da relação.

Segundo o clube, havia interesse mútuo na permanência de Arthur na Arena, mas as negociações não avançaram até um desfecho positivo.

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— Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena — informou o Grêmio em nota.

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Revelado pelo próprio clube, Arthur retornou ao Grêmio por empréstimo após passagem pelo futebol europeu. Durante sua segunda passagem pelo Tricolor, o meio-campista voltou a vestir a camisa gremista e participou da temporada de 2026.

Na nota, o Grêmio agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

Arthur deixa o Grêmio após disputar 28 jogos em sua segunda passagem pelo clube, sendo titular em 23 deles. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. No Campeonato Gaúcho, foram oito partidas, com sete atuações entre os titulares. Já no Brasileirão, somou 13 jogos e foi titular em todas as oportunidades.

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Arthur Melo, do Grêmio, contra o Cruzeiro (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Veja nota oficial

Grêmio informa encerramento de vínculo com volante Arthur. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026. Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena. O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva.

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