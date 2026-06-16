logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Grêmio anuncia saída de Arthur após impasse nas negociações por renovação

Mesmo com interesse das duas partes, clube e jogador não chegaram a um acordo financeiro para a renovação do contrato

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 15:44
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Arthur Melo vestido de Grêmio
Arthur Melo em ação pelo Grêmio (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

O Grêmio informou nesta terça-feira que o volante Arthur deixará o clube ao término de seu contrato de empréstimo junto à Juventus, da Itália. O vínculo do jogador se encerra em 30 de junho de 2026 e não será renovado para a sequência da temporada.

continua após a publicidade
  • Corinthians venceu o Grêmio fora de casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

    Veja gols em Grêmio x Corinthians: Timão aplica três gols fora de casa

    Fora de Campo
    Há 2 semanas
  • Lateral Julia Arnold pelo Grêmio. (Divulgação)

    Lateral do sub-20 do Grêmio, Júlia Arnold relembra início no futebol e apoio da mãe

    Futebol Feminino
    Há 2 dias
  • Coreia do Sul - Son

    Craque da Coreia do Sul, Son jogou na Arena do Grêmio e fez gol no Beira-Rio

    Copa do Mundo
    Há 4 dias

    • ➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

    Em comunicado oficial, o Tricolor Gaúcho revelou que tinha interesse na permanência do atleta e chegou a formalizar uma proposta para um novo contrato. No entanto, as partes não conseguiram chegar a um acordo financeiro para a continuidade da relação.

    Segundo o clube, havia interesse mútuo na permanência de Arthur na Arena, mas as negociações não avançaram até um desfecho positivo.

    ➡️Escândalo na Itália cita mais de 60 jogadores e tem brasileiros na lista; veja nomes

    — Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena — informou o Grêmio em nota.

    continua após a publicidade

    Revelado pelo próprio clube, Arthur retornou ao Grêmio por empréstimo após passagem pelo futebol europeu. Durante sua segunda passagem pelo Tricolor, o meio-campista voltou a vestir a camisa gremista e participou da temporada de 2026.

    Na nota, o Grêmio agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

    Arthur deixa o Grêmio após disputar 28 jogos em sua segunda passagem pelo clube, sendo titular em 23 deles. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. No Campeonato Gaúcho, foram oito partidas, com sete atuações entre os titulares. Já no Brasileirão, somou 13 jogos e foi titular em todas as oportunidades.

    continua após a publicidade
    Jogadores do Cruzeiro correm enquanto Arthur Melo finaliza a bola
    Arthur Melo, do Grêmio, contra o Cruzeiro (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

    Veja nota oficial

    Grêmio informa encerramento de vínculo com volante Arthur. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026. Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena. O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva.

    🎰 Ganhe 100 giros grátis hoje na Novibet para jogar no Gorila
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lateral Julia Arnold pelo Grêmio. (Divulgação)
    Futebol FemininoLateral do sub-20 do Grêmio, Júlia Arnold relembra início no futebol e apoio da mãeHá 1 dia
    Coreia do Sul - Son
    Copa do MundoCraque da Coreia do Sul, Son jogou na Arena do Grêmio e fez gol no Beira-RioHá 5 dias
    Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai em ação (Foto:: Raul ARBOLEDA / AFP)
    Copa do MundoCraque de clube do Brasileirão fica fora da lista do Paraguai para a Copa do MundoHá 2 semanas
    Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira
    Copa do MundoCopa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomesHá 2 semanas
    rodrigo fabri gremio
    LancepédiaGrêmio 4 x 0 Corinthians no Brasileirão 2002; hat-trick de Rodrigo FabriHá 2 semanas
    André marcou dois gols contra o Grêmio (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
    Futebol NacionalCorinthians domina o Grêmio, vence de virada e sobe no Brasileirão; dê suas notasHá 2 semanas

    Mais LANCE!

    Corinthians venceu o Grêmio fora de casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)
    Veja gols em Grêmio x Corinthians: Timão aplica três gols fora de casa
    Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira
    Lesionados, suspensos e convocados da 18ª rodada do Brasileirão
    Grêmio x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
    Taça - Troféu - Copa Sul-Americana
    Veja os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana
    Que horas é o sorteio da Libertadores? Veja onde assistir
    Troféu da Copa Sul-Americana
    Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana
    Libertadores e Sul-Americana - Taça
    Conmebol realiza sorteios da Libertadores e Sul-Americana nesta sexta
    Weverton, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Weverton analisa disputa no gol da Seleção e minimiza desconfiança da torcida: 'É normal'
    Botafogo tem a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Jogos de Grêmio e Santos pela Sul-Americana podem impactar o Botafogo; entenda
    Clássico e possível sede da final repercutem nos bastidores do sorteio da Copa do Brasil
    Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
    Enquete Lance!: Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Clique e vote
    Sorteio define mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil
    Painel do sorteio da copa do brasil
    ASSISTA AO VIVO: Lance!TV transmite sorteio da Copa do Brasil