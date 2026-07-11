Botafogo encaminha saída do atacante Nathan Fernandes
Jogador contratado no início de 2025 não despontou com a camisa alvinegra
O Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Nathan Fernandes ao Ludogorets, da Bulgária. O jogador de 21 anos não estava nos planos da diretoria alvinegra para a sequência da temporada sob o comando do técnico Franclim Carvalho.
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Nathan Fernandes chegou ao Botafogo no início de 2025, após se destacar no Grêmio, clube formador, tendo custado cerca de 7 milhões de euros. O jogador, no entanto, acumulou problemas físicos e não conseguiu despontar pelo Alvinegro após chegar cercado de expectativas por ser um dos grandes nomes da geração.
Em sua passagem pelo Glorioso, o atacante disputou 29 partidas e marcou um gol, este no clássico com o Vasco, no dia 12 de julho de 2025. No ano em questão, o jovem foi campeão do Sul-Americano Sub-20 e só não disputou a Copa do Mundo da categoria, no segundo semestre, devido a uma lesão sofrida em um dos treinos em Atibaia, em São Paulo, antes mesmo da apresentação na Granja Comary com o então técnico Ramon Menezes.
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Botafogo sob mudanças
Além de Nathan, o Botafogo já acertou as saídas do goleiro Neto (rescisão), dos volantes Newton (vendido ao São Paulo) e Patrick de Paula (rescisão), e do atacante Matheus Nascimento (Grêmio). Ainda há nomes que não estão nos planos, como Ythallo, Caio Roque e Bastos.
Por outro lado, enquanto resolve pendências na Fifa para derrubar transfer ban, o Alvinegro encaminhou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, além do zagueiro Lucas Monzón.
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