AO VIVO: Assista ao duelo entre Noruega e Inglaterra com o Lance!TV Duelo é válido pela fase de quartas de final da Copa do Mundo

Neste sábado (11), Noruega e Inglaterra se enfrentam às 18h (de Brasília), pela fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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No comando da resenha do Lance! ao melhor estilo watchparty, Felipe Ruggeri, Lucas Borges e Antônio Neto vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. Marcio Dolzan e João Lidington, diretamente dos Estados Unidos, participam trazendo o clima do duelo. O grupo estará ao vivo a partir das 17h para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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⚽ Noruega x Inglaterra: como chegam as equipes?

A Noruega venceu grande parte dos seus jogos por intermédio de Haaland, um dos artilheiros do torneio, com 7 gols, atrás apenas de Mbappé e Messi, com 8 cada. O centroavante ajudou os nórdicos a garantir a classificação com um jogo de antecedência, ao superar Iraque e Senegal, e descansou na derrota contra a França. No mata-mata, voltou à forma ideal e marcou os gols das vitórias sobre a Costa do Marfim e o Brasil, onde deu fim ao sonho do hexacampeonato canarinho.

Já a Inglaterra, sob a batuta da música "Wonderwall", teve uma fase de grupos tranquila ao superar Croácia e Panamá sem sustos. O único tropeço aconteceu na segunda rodada, quando esbarrou na organização defensiva de Gana. No mata-mata, a badalada dupla formada por Harry Kane e Jude Bellingham brilhou. Foi do centroavante o doblete da virada heroica sobre RD Congo; já o meia balançou as redes duas vezes contra o México em um dos melhores jogos da Copa do Mundo.

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➡️ Jude Bellingham: jovem veterano é o maestro da Inglaterra na Copa

E é justamente dos dois atacantes que vem o duelo individual mais interessante. Haaland está em sua primeira Copa e sonha em chegar ao topo da artilharia. Já Kane, mais experiente, já foi o principal goleador de um Mundial, em 2018, quando balançou as redes seis vezes - mesma quantidade que tem na edição de 2026.

Harry Kane e Erling Haaland são protagonistas da Inglaterra e da Noruega na Copa do Mundo (Fotos: Angela Weiss e Odd Andersen/AFP)

A bola rola para o duelo entre Noruega e Inglaterra às 18h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta o vencedor de Argentina x Suíça, que acontece também neste sábado, às 22h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA).

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