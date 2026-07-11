Botafogo encaminha contratação do goleiro Gabriel Batista; joia é envolvida na negociação
Glorioso se movimenta no mercado para preencher lacunas do elenco
O Botafogo encaminhou a contratação do goleiro Gabriel Batista, de 28 anos, revelado pelo Flamengo e atualmente no Santa Clara, de Portugal. Ele chega para disputar posição na meta alvinegra. A SAF, como parte da negociação, mandará o jovem Bernardo Valim, do sub-20, para o clube português.
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Cria das categorias de base do Flamengo, Gabriel Batista foi projetado aos profissionais em 2018 e acumula passagem pelo Sampaio Corrêa por empréstimo. Ele foi negociado com o Santa Clara em 2022 e, por lá, assumiu rápido o posto de titular e soma 138 jogos.
Ele é aguardado neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Botafogo até 2029, e disputará posição com Warleson, do Cercle Brugge-BEL, outro com tratativas avançadas.
A SAF, vale destacar, ainda trabalha para derrubar dois transfer bans pendentes na Fifa — outros quatro caíram nos últimos dias em meio aos trâmites na entidade pela transferência dos débitos para a recuperação judicial. A janela abrirá no dia 20 de julho.
Joia deixando o Botafogo
Bernardo Valim tinha contrato com o Glorioso até o fim de 2027, e o clube manterá parte dos direitos econômicos do jogador, que assinará em definitivo com o Santa Clara. Ele chegou ao Alvinegro em 2017, virou uma das principais joias e acumulou convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira.
Na atual temporada, o meia de 20 anos recebeu oportunidades na equipe principal, então comandada por Rodrigo Bellão, comandante do sub-20.
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