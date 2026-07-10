Manchester United recua por Éderson e mira ex-Flamengo como novo alvo João Gomes passou a ser observado pelos Red Devils; Liverpool também monitora

O Manchester United mudou a rota no mercado de transferências após o negócio por Éderson perder força nos últimos dias. Embora o volante da Atalanta tenha sido apontado como reforço encaminhado para a próxima temporada, a negociação esfriou, e o clube inglês voltou suas atenções para João Gomes, ex-Flamengo e destaque do Wolverhampton.

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Segundo a "Sky Sport Italia", o United informou à Atalanta que não concluiria a contratação do brasileiro, que já havia realizado exames médicos. A emissora afirma que, diante do cenário, Éderson retornará ao clube italiano para ficar à disposição do técnico Maurizio Sarri. O Manchester United, porém, nega que a transferência tenha sido cancelada.

A indefinição ganhou força após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Antes disso, o volante havia afirmado que a negociação estava "quase concluída", enquanto veículos ingleses noticiavam um acordo entre os clubes por cerca de 40,5 milhões de euros, além de bônus.

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A "BBC" também informou que o negócio atravessa um momento de incerteza. Segundo a publicação, exames médicos identificaram uma questão que impede a conclusão imediata da transferência. Ainda assim, fontes ligadas aos dois clubes afirmam que nenhuma decisão definitiva foi tomada.

Éderson Silva em ação no duelo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

João Gomes volta ao radar do Manchester United

Com o futuro de Éderson indefinido, o Manchester United retomou o interesse em João Gomes. O volante já era monitorado pelo clube desde janeiro, quando uma possível investida acabou não avançando após mudanças internas no comando da equipe.

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Nas últimas semanas, o brasileiro esteve muito perto de acertar a transferência para o Atlético de Madrid, mas a negociação acabou sendo interrompida devido a um imbróglio entre o empresário do atleta e o time espanhol. Com isso, o United voltou a acompanhar a situação do jogador.

Apesar do interesse, ainda não houve proposta oficial nem abertura de negociações com o Wolverhampton. Até o momento, o clube inglês também não recebeu contato formal do Liverpool, outro time apontado como interessado no volante.

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Formado pelo Flamengo, João Gomes foi um dos principais destaques do Wolverhampton na última temporada. Mesmo com o rebaixamento da equipe, foi eleito o melhor jogador do clube por torcedores e companheiros após disputar 41 partidas, com um gol e três assistências.

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