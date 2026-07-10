Manchester United recua por Éderson e mira ex-Flamengo como novo alvo
João Gomes passou a ser observado pelos Red Devils; Liverpool também monitora
O Manchester United mudou a rota no mercado de transferências após o negócio por Éderson perder força nos últimos dias. Embora o volante da Atalanta tenha sido apontado como reforço encaminhado para a próxima temporada, a negociação esfriou, e o clube inglês voltou suas atenções para João Gomes, ex-Flamengo e destaque do Wolverhampton.
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Segundo a "Sky Sport Italia", o United informou à Atalanta que não concluiria a contratação do brasileiro, que já havia realizado exames médicos. A emissora afirma que, diante do cenário, Éderson retornará ao clube italiano para ficar à disposição do técnico Maurizio Sarri. O Manchester United, porém, nega que a transferência tenha sido cancelada.
A indefinição ganhou força após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Antes disso, o volante havia afirmado que a negociação estava "quase concluída", enquanto veículos ingleses noticiavam um acordo entre os clubes por cerca de 40,5 milhões de euros, além de bônus.
A "BBC" também informou que o negócio atravessa um momento de incerteza. Segundo a publicação, exames médicos identificaram uma questão que impede a conclusão imediata da transferência. Ainda assim, fontes ligadas aos dois clubes afirmam que nenhuma decisão definitiva foi tomada.
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João Gomes volta ao radar do Manchester United
Com o futuro de Éderson indefinido, o Manchester United retomou o interesse em João Gomes. O volante já era monitorado pelo clube desde janeiro, quando uma possível investida acabou não avançando após mudanças internas no comando da equipe.
Nas últimas semanas, o brasileiro esteve muito perto de acertar a transferência para o Atlético de Madrid, mas a negociação acabou sendo interrompida devido a um imbróglio entre o empresário do atleta e o time espanhol. Com isso, o United voltou a acompanhar a situação do jogador.
Apesar do interesse, ainda não houve proposta oficial nem abertura de negociações com o Wolverhampton. Até o momento, o clube inglês também não recebeu contato formal do Liverpool, outro time apontado como interessado no volante.
Formado pelo Flamengo, João Gomes foi um dos principais destaques do Wolverhampton na última temporada. Mesmo com o rebaixamento da equipe, foi eleito o melhor jogador do clube por torcedores e companheiros após disputar 41 partidas, com um gol e três assistências.
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