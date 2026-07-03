Apesar de provocação, treinador da Noruega nunca conseguiu vazar times de Ancelotti
Treinador italiano reencontra o Stale Solbakken pela quinta vez nas oitavas de final
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em um duelo que também colocará frente a frente dois técnicos que já se conhecem bem. Apesar da provocação feita por Stale Solbakken, treinador noruêgues, após a classficação contra a Marfim, o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, leva ampla vantagem no histórico do confronto: em quatro encontros, nunca perdeu e sequer sofreu um gol de equipes comandadas pelo adversário.
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Ao todo foram quatro partidas válidas pela Liga dos Campeões, com três vitórias do italiano e um empate. Além de permanecer invicto, Ancelotti viu suas equipes manterem a defesa intacta em todos os confrontos.
Os primeiros encontros aconteceram em 2011, quando Ancelotti comandava o Chelsea e Solbakken estava no Copenhagen. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, os ingleses venceram por 2 a 0 na Dinamarca e depois administraram a vantagem com um empate sem gols em Londres para avançar de fase.
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Dois anos depois, os técnicos voltaram a se enfrentar, desta vez com Ancelotti no Real Madrid. Pela fase de grupos da Champions, os espanhóis venceram novamente os dois jogos: 2 a 0 em Copenhague e 4 a 0 no Santiago Bernabéu.
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Declaração polêmica de Solbakken
A frase de Solbakken, de que estava "indo atrás de Ancelotti", repercutiu internacionalmente e foi interpretada como uma provocação ao comandante da Seleção Brasileira. Diante da repercussão, o técnico da Noruega tratou de esclarecer que a declaração tinha tom de admiração.
- Foi mais uma homenagem a ele. Ele é um dos maiores, se não o maior, da história do futebol europeu - afirmou Solbakken.
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Brasil nunca venceu a Noruega
Se no confronto entre os treinadores a vantagem é toda de Ancelotti, o mesmo não acontece quando o assunto é Brasil e Noruega. A Seleção Brasileira jamais venceu os europeus em quatro partidas oficiais: foram dois empates e duas derrotas.
Na história das Copas do Mundo, este será apenas o segundo encontro entre as seleções. O primeiro aconteceu na fase de grupos da edição de 1998, na França, quando a Noruega venceu por 2 a 1, de virada — justamente com Solbakken em campo como jogador.
Agora, quase três décadas depois, o norueguês tenta mudar a história do duelo particular contra Ancelotti. Do outro lado, o treinador italiano busca manter a invencibilidade diante dodo treinador adversário.
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